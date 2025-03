Criança de 7 anos é picada por cobra venenosa no quintal de casa em Blumenau (SC)

Uma menina de 7 anos foi picada por uma cobra no quintal de casa no município de Blumenau (SC). O incidente aconteceu na manhã dessa terça-feira (4). Pouco tempo depois a criança foi atendida pelo Corpo de Bombeiros da região. As informações são do g1.

Conforme a corporação, a menina estava consciente e tinha apenas um ferimento perfurante no calcanhar esquerdo. Ela foi levada até o Hospital Santo Antônio (HSA) para avaliação especializada. Procurada pelo Diário do Nordeste sobre o estado de saúde da vítima, a unidade afirmou que a família "não autorizou repassar nenhuma informação para a imprensa".

Apesar de não haver confirmação por parte da família ou do hospital sobre a espécie da cobra, o Corpo de Bombeiros desconfia se tratar de uma jararacuçu, uma das mais peçonhentas encontradas em Santa Catarina.

De acordo com levantamento feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), uma serpente dessa espécie chega a 2,2 metros de comprimento e pode causar graves acidentes. Isso se deve ao fato dela ser a maior produtora de peçonha, toxina expelida pelas suas grandes presas, que medem até 2,5cm.