Motorista faz zigue-zague em rodovia, atropela pedestre e morre ao colidir em árvore no DF

Um motorista com o carro em movimentos de zigue-zague na rodovia DR-180, no Gama, no Distrito Federal, causou um acidente que levou à morte de duas pessoas, nesse domingo (2). Outras pessoas na via registraram o veículo cometendo diversas infrações, invadindo a pista contrária e trafegando pelo acostamento, por exemplo.

Outros motoristas usaram o farol alto para tentar controlar o comportamento do condutor, mas não tiveram sucesso. Vídeos feitos da ocasião mostram pessoas assustadas, dizendo "tem que manter a distância, senão ele bate". As informações são do Correio Braziliense.

Pouco tempo depois, o veículo atingiu um pedestre que vinha na direção contrária e colidiu com uma árvore. Na sequência, começou um incêndio no carro.

Atuação dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informou que o carro foi encontrado ainda em chamas e que uma das vítimas estava caída do lado de fora, com múltiplas lesões e em óbito. Na operação para combater o incêndio, os bombeiros encontraram outra vítima carbonizada.

Até o momento, as pessoas mortas na ocorrência não foram identificadas. A Polícia Civil do Distrito Federal também foi acionada e investiga as causas do acidente.

