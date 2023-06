Viih Tube e Eliezer comemoram ‘mêsversário’ da filha com inspiração na Xuxa; veja

O casal Viih Tube e Eliezer celebraram os dois meses de vida da filha, Lua, com homenagem ao programa Xou da Xuxa. A festa aconteceu no apartamento dos ex-BBBs, em São Paulo, nesta sexta-feira (9).

No Instagram, Viih publicou um vídeo do momento. "XOU DA LUA, Lua de Cristal! Nossa Xuxa fez 2 meses, como passa rápido. Esse mês quem escolheu o tema foi o papai (Eliezer), gostaram?", escreveu a influenciadora. Os papais estavam vestidos de paquitas e dançaram ao som de "Lua de Cristal", de Xuxa Meneghel.

Nos comentários, colegas de confinamento de Viih e Eliezer reagiram ao momento. "Eu amo, gente!", escreveu Gil do Vigor, participante do BBB 21. "Aguento não! Que fofura", comentou Laís Caldas, do BBB 22.

Repercussão nas redes

Viih Tube, que vem falando sobre maternidade nas redes sociais, rebateu críticas sobre a grande festa. "Vi muita gente comentando 'Nossa, que exagero'. Gente, óbvio que é exagero! Não é comum fazer mêsversario tão completo assim, mas não duvido que se vocês não tivessem também tantas parcerias incríveis não fariam todo mês pelos filhos de vocês", escreveu.

Só consigo imaginar ela quando crescer e assistir todo esse amor... Sem contar que dá ideias para vocês faz parte do meu trabalho e conteúdo, eu amor!", refletiu.