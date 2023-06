Mãe de Lexa comemora reconciliação de filha com MC Guimê: 'coração explodindo de felicidade'

A mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry, comemorou a reconciliação da filha com o ex-BBB MC Guimê, após os dois revelarem que o casamento foi reatado. A artista de 28 anos usou o Instagram, nesta sexta-feira (9), para anunciar o retorno do casal.

Ela e o funkeiro tinham se distanciado após ele ser acusado de importunação sexual contra a modelo Dania Mendez, no Big Brother Brasil 23. O caso aconteceu em março deste ano.

Após a notícia da reconciliação, Darlin celebrou: "Meu coração está explodindo de tanta felicidade Lexa, te amo mais que tudo minha filha! Você merece ser sempre muito feliz ao lado do seu marido que tanto te ama, MC Guimê o genro do meu coração, o genro que Deus me deu".

Em abril deste ano, ela chegou a gravar stories chorando pedindo orações para a filha voltar com MC Guimê. Além de defender o genro, ela fez uma série de elogios a Guimê.

"Só peço que vocês tenham um pouco de compaixão. Ele é um cara batalhador, lança as músicas dele... infelizmente ele não vai poder estar na final. Ele jogou, se dedicou e entrou nesse programa por um objetivo. Ele sempre foi muito sonhador, lutador e guerreiro", disse, na época.

Lexa e MC Guimê reatam

Os dois estavam separados desde março deste ano. Nesta sexta, Lexa publicou uma série de fotos com Guimê, incluindo uma do dia do casamento deles.

"Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal", afirmou a cantora.