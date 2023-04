Mãe de Lexa aparece chorando e pedindo orações para a filha voltar com MC Guimê

A mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry, apareceu chorando em vídeo publicado no Instagram, na noite dessa terça-feira (25). A empresária pediu orações para a filha voltar com MC Guimê, e afirmou que o funkeiro é uma boa pessoa.

"Conheço Guimê há muitos anos. Guimê sempre foi um cara do bem, um gentleman comigo e com toda a minha família. Ele sempre foi um amor com a minha filha, a levou para o altar e a honrou. Minha filha sempre foi apaixonada por ele. Ele entrou no programa e errou, e está pagando muito caro por isso. Tudo bem, tem que pagar. Na Justiça, ele está se resolvendo. Hoje é a final do Big Brother, e eu sei que ele está sofrendo demais. Só estou chorando porque todos os seres humanos merecem uma segunda chance, e ele merece", começou ela.

Além de defender o genro, ela fez uma série de elogios a Guimê: "Só peço que vocês tenham um pouco de compaixão. Ele é um cara batalhador, lança as músicas dele... infelizmente ele não vai poder estar na final. Ele jogou, se dedicou e entrou nesse programa por um objetivo. Ele sempre foi muito sonhador, lutador e guerreiro", avaliou.

Torcida para o casal

Nos vídeos, a mãe de Lexa declara ainda torcida para que tudo fique bem entre a filha e o cantor.

"Rezo todos os dias para minha filha perdoá-lo de coração, alma e reatar o casamento dela. É o que eu peço do fundo da minha alma. Só quem conhece realmente ele sabe como o coração dele é bom, como ele é respeitoso, um amante da música e um apaixonado pela minha filha. Errou, mas está sofrendo muito. Estou chorando para dizer que rezo para a minha filha voltar para ele, com perdão no peito. Já chega de machucar ele. Rezem pela minha família, por ele e pela Lexa, pelo bem maior de todos".

Por que Lexa e Guimê estão separados?

Não se sabe ao certo qual o status da relação entre Lexa e MC Guimê. O casal não se manifesta sobre o casamento desde a expulsão do funkeiro do BBB 23, após ele ser acusado de importunação sexual à modelo Dania Mendez. Caso ocorreu em março deste ano.

Nesta semana, o casal esteve envolvido em novos rumores, após suposta expulsão da antiga mansão do casal circular nas redes sociais.