Cantora Bonnie Tyler sai do coma induzido em Portugal

A cantora britânica Bonnie Tyler saiu do coma induzido em que foi colocada em maio passado, após uma cirurgia em Portugal. Ela continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme informação divulgada pela família, em nota.

Famosa pelas canções "Total Eclipse of the Heart" (1983) e "Holding Out for a Hero" (1984), a estrela de 75 anos foi colocada em coma induzido em um hospital da cidade de Faro, para ajudá-la na recuperação após uma cirurgia intestinal de emergência.

Uma mensagem publicada nesta segunda-feira (15) no site da cantora, sua equipe e a família explicaram que "ela não está mais em coma, mas não se encontra nada bem e segue em cuidados intensivos" em Portugal, onde possui uma residência secundária.

"Os médicos confiam que ela terá uma boa recuperação, mas isso levará tempo", acrescentaram.

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Shows cancelados

Todos os shows previstos até o fim de agosto foram cancelados ou adiados.Tyler tinha apresentações programadas na Alemanha e na Áustria, assim como em um festival no Reino Unido.

Conhecida por sua voz rouca e pela sua cabeleira loira, Bonnie Tyler representou seu país no Festival Eurovision em 2013 com "Believe in Me". Ela terminou em 19º lugar.

O rei Charles III distinguiu Bonnie Tyler em 2023 como membro da Ordem do Império Britânico (MBE), em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a música.