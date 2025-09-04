Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Ex-atriz Rejane Schumann, da novela Dancin' Days, é encontrada em estado de abandono

Durante resgate feito por protetora animal a idosa foi encontrada 'extremamente magra'

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:32)
Zoeira
Foto montagem com duas fotos. A primeira sendo Rejane Schumman dentro de viatura da polícia civil e, a segunda, dois gatos resgatados em caixa de madeira
Legenda: Rejane Schumman em viatura da polícia civil. Animais resgatados durante operação
Foto: Reprodução/Instagram

A artista Rejane Schumann, 74, ex-atriz de novelas da TV Globo, foi encontrada em situação de vulnerabilidade em apartamento localizado em Porto Alegre (RS), na quarta-feira (3). Conhecida nacionalmente por atuar na novela Dancin' Days, ela foi socorrida durante uma abordagem da Polícia Civil em conjunto com a protetora animal Deise Falci após uma denúncia de maus-tratos a animais.

Em publicação no Instagram, Deise relatou como ocorreu o resgate dos animais e de Rejane: "Fui com a Polícia Civil na casa de uma ex-atriz da Globo, jornalista e advogada... que encontramos em total estado de abandono. A primeira vez que tenho vontade de resgatar a pessoa junto!".

Em Dancin' Days, Rejane atuou como Luciana, uma funcionária da academia de Ubirajara (Ary Fontoura) Ele também atuou em produções globais, como 'O Feijão e o Sonho'(1976), Espelho Mágico (1977) e 'Pai Herói' (1979)

Na mesma postagem, Deise descreveu o estado de saúde de Rejane:

Extremamente magra, sem banho há meses, dormindo num colchão imundo e sem nada em casa a não ser um fedor insuportável de urina.
Deise Falci
Protetora animal

Animais resgatados irão para adoção

Durante vistoria da protetora e da Polícia Civil, foram encontrados sete animais no apartamento: "Tinha quatro cães e três gatos".

Após conversa, a ex-atriz concordou em colocar os animais para adoção. 

Ao final da publicação, a protetora fez um apelo quanto a pessoas em situações de vulnerabilidade: "Demência é triste, e precisamos ter empatia e falar sobre, pois o próximo pode ser um de nós".

Rejane foi levada a uma delegacia para prestar esclarecimento. E, por fim, a protetora animal fez uma vaquinha para angariar recursos financeiros pela saúde da idosa.

