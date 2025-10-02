Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Espetáculo histórico da Edisca volta ao palco 27 anos depois

“Koi-Guera” reflete sobre grave situação dos povos originários enquanto convoca público à ação por meio de 40 bailarinas e bailarinos

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
Verso
Na imagem, bailarinas e bailarinos da companhia Edisca durante apresentação do espetáculo
Legenda: Memória, denúncia e resistência compõem "Koi-Guera" tanto na versão de 1997 quanto na atual
Foto: Acervo Edisca

Quando estreou nos palcos, em 1997, “Koi-Guera” tinha um objetivo claro: refletir sobre a aflitiva situação dos povos originários brasileiros. A motivação partiu da própria idealizadora da Edisca – companhia à frente do espetáculo – ao ter contato com a tribo Tapeba do município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

“Viviam numa condição de favelização”, lembra Dora Andrade, com pesar. Agora, 27 anos depois, ela e grande equipe retornam à histórica montagem de modo a novamente voltar o olhar sobre um panorama que, infelizmente, insiste em permanecer. As apresentações do retorno de “Koi-Guera” ao tablado acontecem de 2 a 5 de outubro no Cineteatro São Luiz.

Para a remontagem, a decisão foi manter o balé exatamente na íntegra. Não houve nenhuma alteração do ponto de vista coreográfico nem cenográfico – talvez alguma modernidade apenas na iluminação, com a inclusão de elementos tecnológicos. E, claro, no que diz respeito ao corpo de baile constitutivo do número, desta vez jovem e repaginado.

Veja também

teaser image
Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em outubro

teaser image
Verso

Megaespetáculo ao ar livre em Canindé conta vida de São Francisco

São 40 bailarinas e bailarinos, alguns a partir dos 8 anos de idade. “Achei que era muito importante a Edisca iniciar, com montagem do balé, uma reflexão e um aprofundamento do conhecimento das crianças sobre os nossos pais e mães indígenas, e trazer esse tema à tona para gerar reflexão também nos espectadores”, conta Dora.

Segundo ela, remontar o clássico trabalho se sintoniza com o que o planeta assistiu, boquiaberto, frente à desumana situação dos indígenas Yanomami, no começo de 2023. À época, a desnutrição atingiu níveis extremos, especialmente entre crianças, com mortes relacionadas à fome e doenças evitáveis. Um horror.

Na imagem, bailarinas e bailarinos da companhia Edisca durante apresentação do espetáculo
Legenda: Para a remontagem, decisão foi manter o balé exatamente na íntegra como em 1997
Foto: Acervo Edisca

“Em síntese, a ideia é oportunizar, além de uma vivência de um espetáculo esteticamente muito bacana, uma meditação sobre como nós estamos tratando nossa ancestralidade. Vinte e sete anos depois, a motivação dele segue a mesma, porque o que nós vimos com relação à condição de abandono e negligência dos Yanomami foi algo que chocou o mundo”.

Para além do entretenimento

Não à toa, ainda conforme a artista, a única novidade de fato sobre o trabalho de décadas passadas é a indiferença da sociedade com os povos originários – fato encarado com lamento. Por outro lado, essa mesma premissa faz com que o olhar da Edisca fique ainda mais atento à própria história, a fim de considerar a força dos projetos assinados pela casa.

“Koi-Guera” mesmo foi o segundo espetáculo aberto ao público da companhia – o primeiro foi “Jangurussu”. Já nesses primeiros instantes, a preocupação sempre foi transbordar o entretenimento por meio da impressão de uma marca singular: trazer à cena questões ligadas às minorias, à Ecologia e outros temas sociais pertinentes.

Na imagem, bailarinas e bailarinos da companhia Edisca encenam o espetáculo
Legenda: Registro da apresentação de "Koi-Guera" em 1997: décadas depois, permanece atual
Foto: Acervo Edisca

“Acho que é muito importante para um artista falar do que lhe afeta no tempo que lhe foi dado viver”, defende Dora. “Especificamente sobre ‘Koi-Guera’, considero um espetáculo muito belo, plástico, comovente e muito a tempo. Espero que possa promover reflexão, quiçá movimentação e ação”.

Para se ter ideia de como a primeira temporada de apresentações da montagem balançou o universo teatral, há 27 anos, até hoje a poesia, coreografia e trilha sonora são lembradas por amantes das Artes Cênicas. Além de Fortaleza, “Koi-Guera” também percorreu São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, arrebatando mais de 41 mil espectadores.

Na imagem, bailarinas e bailarinos da companhia Edisca encenam espetáculo
Legenda: Além de Fortaleza, “Koi-Guera” São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília em 1997
Foto: Acervo Edisca

Neste retorno, também estarão de volta figurinos e adereços adquiridos junto à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), pertencentes a etnias como Ticuna, Gavião, Nambiquara e Wai Wai. Ao longo dos anos, o desgaste natural dos materiais exigiu um minucioso processo de restauração, realizado especialmente para esta temporada.

Vida transformada pela arte

Há 20 anos na Edisca – 17 como educanda e há três como coordenadora de dança da instituição, além de bailarina – Mayra Vasconcelos é uma das integrantes da nova versão de “Koi-Guera”. Emoção e responsabilidade são palavras-chave para compreender os sentimentos da jovem de 29 anos diante da empreitada.

“É indescritível. Cresci na Edisca vendo fotos e vídeos do ‘Koi-Guera’, ouvindo histórias desse espetáculo, vendo como ele é uma referência para a companhia e para a dança cearense. Fazer parte desse elenco agora é praticamente a realização de um sonho”, dimensiona. 

Na imagem, bailarinas e bailarinos do espetáculo
Legenda: Além de coreografia e música, também estarão de volta figurinos e adereços adquiridos junto à Funai
Foto: Acervo Edisca

A sensação, não sem motivo, é de carregar consigo a memória de todos que passaram pela casa e que fizeram parte do elenco da primeira versão. Ao mesmo tempo, sente-se privilegiada por abrir espaço para uma nova história a partir do elenco atual. 

“É muito importante saber que faço parte dessa continuidade e que, por meio da dança, posso tocar outras pessoas, assim como fui tocada quando conheci e comecei a ensaiar para esse espetáculo”. Falando em ensaio, toda a preparação foi intensa e profunda. Mayra e os outros 39 bailarinos assistiram a vídeos da coreografia no YouTube, mas, devido à baixa qualidade da gravação naquela época, contaram com apoio especial.

O suporte veio de ex-bailarinas da Edisca, participantes do espetáculo de 1997. Neiliane Felipe, Wilma Lopes, Lídia Castro, Adriele Pereira e Nadiana Agostinho chegaram junto e tornaram tudo ainda mais sublime. 

“Iniciamos o processo de remontagem em 2023, tivemos uma grande pausa devido a uma reforma da Edisca, e voltamos com toda a força. A ideia sempre foi que a nova versão não perdesse a sensibilidade e o respeito com o tema existente. ‘Koi-Guera’ não é só movimento: é memória, denúncia e resistência”.

Vai além da arte. Provoca, sensibiliza, mobiliza e faz pensar. Para Mayra, é completamente impossível sair do espetáculo se emocionar e refletir sobre nossa história e as feridas abertas do Brasil. “De certa forma, o ‘Koi-Guera’ de 1997 e o de hoje se encontram porque a luta é a mesma. Só que agora somos nós que precisamos carregar essa voz pra frente”.

 

Serviço
Espetáculo “Koi-Guera”, da Edisca
De 2 a 5 de outubro no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Horários: dias 2 e 3, às 19h; dia 4, às 16h e às 18h; dia 5, às 16h e às 18h. Ingressos neste link. Mais informações por meio do perfil da Edisca nas redes sociais

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Na imagem, bailarinas e bailarinos da companhia Edisca durante apresentação do espetáculo
Verso

Espetáculo histórico da Edisca volta ao palco 27 anos depois

“Koi-Guera” reflete sobre grave situação dos povos originários enquanto convoca público à ação por meio de 40 bailarinas e bailarinos

Diego Barbosa
Há 1 hora
Imagem da peça de teatro Oz, do Grupo Alumiar Cenas & Cirandas, para matéria sobre programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza.
Verso

Confira programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza

Evento gratuito já circulou por dez cidades cearenses

Redação
01 de Outubro de 2025
Amanda Seyfried em foto de close do rosto. Ela aparece com cabelos presos e vestido preto
Elaine Quinderé

Botox, preenchimento e autenticidade em Hollywood

A atriz Amanda Seyfried revelou ter ficado um ano sem fazer botox para interpretar Ann Lee no novo filme da diretora Mona Fastvold.

Elaine Quinderé
01 de Outubro de 2025
Imagem mostra Geraldo Paulo Duarte, fundador do sebo O Geraldo, um dos mais tradicionais do Centro de Fortaleza, em 2014. Com expressão série e vestindo blusa azul escura listrada de laranja, calça também em azul-escuro e boina branca, ele posa ao lado no porta de entrada do sebo ao lado de uma placa que diz sebo do geraldo.
Verso

Morre Geraldo Paulo, fundador do sebo O Geraldo, aos 83 anos

Estabelecimento de venda de livros usados é um dos mais tradicionais de Fortaleza

Carol Melo
01 de Outubro de 2025
Na imagem, os integrantes da banda Hanoi Hanoi, Arnaldo Brandão, Sérgio Vulcanis, Ricardo Bacelar e Marcelo da Costa
Verso

Banda Hanoi Hanoi celebra 30 anos com álbum ao vivo

Sucesso na década de 1980 e com coleção de hits, formação se reencontrou para show especial, disponível no streaming

Diego Barbosa
01 de Outubro de 2025
Zélia Duncan, Wesley Safadão, banda As Caramelas, Luh Lívia são algumas das atrações musicais de outubro em Fortaleza
Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em outubro

Apresentações de rock, forró, rap, MPB e mais gêneros musicais estão prevista para este mês na capital cearense

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
01 de Outubro de 2025
Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza
Verso

Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza

Os pais da bailarina ajudaram a reformar a sala em que ela dá aula

Gabriel Bezerra*
30 de Setembro de 2025
Na imagem, padre Júlio Lancellotti está sentado em sofá do Sistema Verdes Mares e sorri durante entrevista; ele traja o colete da Pastoral do Povo da Rua
Diego Barbosa

Padre Júlio Lancellotti mostra que amar é enxergar Deus no humano

Lembrado pelo trabalho com pessoas em situação de rua, sacerdote compartilha o que entende do amor e como vive algo tão concreto quanto revolucionário

Diego Barbosa
30 de Setembro de 2025
Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza
Verso

Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza

O comerciante iniciou venda de queijos na década de 70 e até hoje segue no comando do espaço gastronômico

Ana Beatriz Caldas
30 de Setembro de 2025
leonardo dicaprio filme coluna lançamento cinema.
Mylena Gadelha

Leonardo DiCaprio cita convite para filme de Paul Thomas Anderson: 'Aceita e depois olha o script'

Ator e demais integrantes do elenco de "Uma Batalha Após a Outra" estiveram presentes em coletiva de imprensa do filme

Mylena Gadelha
29 de Setembro de 2025
Um grupo de pessoas acompanha os professores Sandoval Matoso e Thiago Roque em visita ao Cemitério São João Batista
Verso

Visitas guiadas ao cemitério contam a história de Fortaleza

Próximas edições do projeto 'Fortaleza Necrópole' serão em outubro, com visitas noturnas ao Cemitério São João Batista e histórias de lendas urbanas

Ana Beatriz Caldas
29 de Setembro de 2025
Na imagem, os atores André Ximenes e Any Maia nos papéis de São Francisco de Assis e Santa Clara, respectivamente, para o espetáculo
Verso

Megaespetáculo ao ar livre em Canindé conta vida de São Francisco

“Francisco: O Homem Santo” conta com quase 300 pessoas no elenco e quer inspirar público a seguir os mesmos passos daquele que elegeu o amor e a justiça social como bandeiras

Diego Barbosa
28 de Setembro de 2025
Premiação inédita escolheu longa entre obras em português e espanhol
Verso

'Ainda Estou Aqui' ganha prêmio de melhor filme ibero-americano no Chile

Honraria foi concedida na primeira edição da premiação chilena

Redação
27 de Setembro de 2025
Foto posada de Fábio Denardi dentro de restaurante
Verso

Morre chef Fábio Denardi, aos 42 anos, em Fortaleza

Ele faleceu após complicações em uma cirurgia

João Lima Neto
27 de Setembro de 2025
Vencedores do Cine Ceará no palco do Cineteatro São Luiz
Verso

Confira os vencedores da 35ª edição do Cine Ceará

“Eco de Luz”, do Equador, levou o Troféu Mucuripe de Melhor Longa Ibero-americano

Lucas Monteiro
26 de Setembro de 2025
A comenda do Grupo Edson Queiroz foi entregue nesta sexta-feira (26) à médica Adriana Costa e Forti, ao empresário Oto de Sá Cavalcante, à artista Guiomar Marinho, e ao empresário e político Tasso Jereissati
Verso

Troféu Sereia de Ouro homenageia quatro personalidades em solenidade no Ideal Clube

A comenda do Grupo Edson Queiroz foi entregue nesta sexta-feira (26) à médica Adriana Costa e Forti, à artista Guiomar Marinho, ao empresário Oto de Sá Cavalcante e ao empresário e político Tasso Jereissati

Redação
26 de Setembro de 2025
Mineiro Carlos Francisco fala sobre presença em produções do Ceará
Verso

Ator Carlos Francisco celebra projetos no cinema cearense e pernambucano

Homenageado da 19ª CineBH participa de produções como “Morte e Vida Madalena” (CE) e “O Agente Secreto” (PE)

João Gabriel Tréz
26 de Setembro de 2025
Grupo de rapel viraliza após armar redes no alto das pedras de Quixadá
Verso

Grupo de rapel viraliza após armar redes no alto das pedras de Quixadá

Grupo de esportes verticais viraliza após postar vídeo se balançando em redes no alto da Ponte da Barra em Quixadá

Gabriel Bezerra e Maria Clarice Sousa*
26 de Setembro de 2025
Na imagem, os quatro homenageados do Troféu Sereia de Ouro 2025: da esquerda para a direita, estão Adriana Costa e Forti, Guiomar Marinho, Oto de Sá Cavalcante e Tasso Jereissati
Verso

Troféu Sereia de Ouro será entregue nesta sexta-feira (26) a quatro ilustres personalidades

Redação
26 de Setembro de 2025
Imagem de Mónica Ojeda, autora de Xamãs elétricos na festa do sol
Verso

Escritora equatoriana explora mitos, ancestralidade e terror em rave nos Andes

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Mónica Ojeda compartilhou as referências para criação da obra “Xamãs elétricos na festa do sol”

Beatriz Rabelo
25 de Setembro de 2025