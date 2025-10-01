Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em outubro

Apresentações de rock, forró, rap, MPB e mais gêneros musicais estão prevista para este mês na capital cearense

Escrito por
e
Verso
Zélia Duncan, Wesley Safadão, banda As Caramelas, Luh Lívia são algumas das atrações musicais de outubro em Fortaleza
Legenda: Zélia Duncan, Wesley Safadão, banda As Caramelas, Luh Lívia são algumas das atrações musicais de outubro em Fortaleza
Foto: Divulgação/Arte: Louise Dutra

O último trimestre do ano chegou e a agenda musical de Fortaleza segue em efervescência. O Verso selecionou mais de 20 eventos que irão acontecer na capital cearense ao longo de outubro para te ajudar a montar a programação de shows deste mês.

rock cearense representado por grupos como As Caramelas e Plastique Noir, show gratuito da cantora Zélia Duncan, apresentações de nomes internacionais como Brujeria e Double Two, e presença de destaques da cena contemporânea local e nacional de diferentes gêneros, como Black Alien, Luh Lívia, Boogarins e Don L. Confira!

Veja também

teaser image
Verso

Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza

teaser image
Verso

Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza

Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara (02/10)

Fernando Rosa, Juruviara e Edinho Vilas Boas se unem para celebrar cancioneiro autoral e nordestino em show
Legenda: Fernando Rosa, Juruviara e Edinho Vilas Boas se unem para celebrar cancioneiro autoral e nordestino em show
Foto: Divulgação

Três nomes importantes da música cearense se juntam no espetáculo "Pra se Misturar", que será apresentado nesta quinta (2) no Theatro Via Sul. Sobem ao palco os artistas Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara, em show idealizado pelo produtor Dalwton Moura, cantando canções autorais e versões de mestres nordestinos.

Serviço
Quando: Quinta, 2 de outubro
Horário: 20 horas
Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas)
Ingressos: a partir de R$ 21,18
Mais informações: @edinhovilasboas, @fernandorosapoeta, @juruviaraoficial e @theatroviasulfortaleza

As Caramelas, Caipirizando e Attaquezumbi (03/10)

Banda de rock de Fortaleza formada por meninas, As Caramelas se apresenta no CCBel em outubro
Legenda: Banda de rock de Fortaleza formada por meninas, As Caramelas se apresenta no CCBel em outubro
Foto: Divulgação

Desde junho, o Centro Cultural Belchior retomou o projeto “Sexta Rock”, dedicado ao gênero musical. Na programação deste mês da faixa especial, o CCBel recebe na sexta (3) apresentações da banda As Caramelas, formada por meninas; do grupo Caipirizando, que mistura hardcore e elementos regionais; e Attaquezumbi, numa proposta de "rock zumbi" e horror punk.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 3 de outubro
Horário: 19h
Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)
Acesso gratuito
Mais informações: @centroculturalbelchior

Bruno Boncini (04/10)

Bruno Boncini, ex-vocalista da Banda Malta faz show em Fortaleza neste mês
Legenda: Bruno Boncini, ex-vocalista da Banda Malta faz show em Fortaleza neste mês
Foto: Divulgação

O ex-vocalista do grupo Malta se apresenta no dia 4 no Pub 5 Elementos, na Varjota, com hits solo e da trajetória na banda. A noite terá ainda show de Mr. Joe Black e Fets Domino, ambas voltadas para repertório de clássicos do rock.

Serviço
Quando: Sábado, 4 de outubro
Horário: 20h
Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota - entrada pela Cervejaria Turatti)
Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas no Pub 5 Elementos e no Outgo
Mais informações: @5elementoscervejariaepub

Plastique Noir (04/10)

Um dos principais nomes do pós-punk brasileiro, Plastique Noir completa 20 anos em 2025
Legenda: Um dos principais nomes do pós-punk brasileiro, Plastique Noir completa 20 anos em 2025
Foto: Kid Junior / SVM

Renomada banda de pós-punk cearense, a Plastique Noir realiza apresentação de músicas da carreira neste sábado (4), no House Garden Pub. Os ingressos podem ser adquiridos on-line. Na ocasião, haverá Chopp de Vinho no cardápio, além de Amstel 600ml por R$ 14 até 20 horas. O happy hour na casa também segue até este horário. 

Serviço
Quando: Sábado, 4 de outubro
Horário: casa aberta a partir de 18 horas
Onde: House Garden Pub (rua Dr. José Lino, 126 - Varjota)
Ingressos: A partir de R$ 20 | Vendas no site Articket
Mais informações: @plastiquenoir e @housegardenpub

Zélia Duncan (05/10)

Zélia Duncan faz show gratuito em Fortaleza
Legenda: Zélia Duncan faz show gratuito em Fortaleza
Foto: Divulgação

A cantora Zélia Duncan faz show gratuito em Fortaleza como parte do evento “Corra Por uma Causa”, que combina corrida de rua com cultura e solidariedade. A programação ocorre no dia 5, no Aterrinho da Praia de Iracema. A edição beneficia a organização Pacto Contra a Fome, além de arrecadar doações de alimentos não perecíveis ao programa Ceará sem Fome feitas pelos corredores para se inscrever. Após o trajeto da corrida, Zélia se apresenta com participações especiais de Marcos Lessa e Vannick Belchior. Pessoas inscritas na corrida terão acesso a um espaço próximo ao palco.

Serviço
Quando: Domingo, 5 de outubro
Horário: largada da corrida às 5h30 e show de Zélia Duncan às 8h30
Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (av. Beira Mar)
Acesso gratuito ao show
Mais informações: @zeliaduncan e @imaconexoes

Brujeria (07/10)

Banda mexicana faz show no De Fabriek Music, em Fortaleza
Legenda: Banda mexicana faz show no De Fabriek Music, em Fortaleza
Foto: Gorka Rodrigo / Divulgação

Em turnê pelo Brasil, a banda mexicana Brujeria, ícone de metal extremo, faz show em Fortaleza no dia 7 celebrando clássicos da carreira e homenageando o legado dos vocalistas Pinche Peach e Juan Brujo. A apresentação ocorre no De Fabriek, antigo Opera Music Bar.

Serviço
Quando: Terça, 7 de outubro
Horário: casa aberta a partir de 19h30
Onde: De Fabriek (Av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)
Ingressos: A partir de R$ 150 | Vendas no site Casa do Ingresso
Mais informações: @defabriek_music e @esteticatorta

Trauma + Gothiel (10/10)

Dois nomes que movimentam a cena pós-punk cearense, Trauma e Gothiel se apresentam na nova edição da festa gótica "O que fazemos nas sombras", que acontece no próximo dia 10 de outubro no Snake Bar. Além dos shows, a noite conta com discotecagens dos DJs Deni e Key.

Serviço
Quando: Sexta, 10 de outubro
Horário: casa aberta a partir de 19 horas
Onde: De Fabriek (Av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)
Ingressos: Compra antecipada com @gothiel_, @duskdeni ou @sat4n_____ a R$ 10 (individual) e R$ 15 (duplo); na porta, a R$ 15 (individual) e R$ 25 (duplo)
Mais informações: @gothiel_, @traumaoficial e @snakebar2020

Chico Chico (11/10)

Náutico recebe pela primeira vez em Fortaleza o cantor Chico Chico
Legenda: Náutico recebe pela primeira vez em Fortaleza o cantor Chico Chico
Foto: Maria Magalhães / Divulgação

O cantor e músico Chico Chico chega pela primeira vez a Fortaleza no dia 11 apresentando um show que compõe a turnê "Estopim". O evento será no Náutico Atlético Cearense e terá abertura da banda The Dillas, além de discotecagem do DJ Lipec.

Serviço
Quando: Sábado, 11 de outubro
Horário: a partir de 20 horas
Onde: Náutico Atlético Cearense (Av. Beira Mar - Meireles)
Ingressos: A partir de R$ 150 | Vendas no site Outgo ou presencialmente nas lojas Clube Melissa (Iguatemi e RioMar Fortaleza)
Mais informações: @duasvezeschico e @caixadeevento

Festival 'É u Róqui, Mah!' (12/10)

A segunda edição do festival irá reunir no dia 12 seis bandas cearenses: As Caramelas, Comodoro e os Tubarões, Duas Doses de Música e os Tiragosto, Jovens Idosos, O Cheiro do Queijo e Pira Coletiva. A discotecagem entre as bandas fica por conta do DJ Elias

O evento é beneficente e busca arrecadar roupas, brinquedos, livros e alimentos, que serão recebidos durante o festival. Os itens arrecadados serão direcionados ao Iprede.

Serviço
Quando: Domingo, 12 de outubro
Horário: 15h
Onde: Bar Cultural Lions (rua General Bezerril, 376 - Praça dos Leões - Centro)
Ingressos: R$ 10 
Mais informações: @barculturallions

Zimbra (12/10)

Turnê 'Tudo se Refaz', da banda Zimbra, chega a Fortaleza em outubro
Legenda: Turnê 'Tudo se Refaz', da banda Zimbra, chega a Fortaleza em outubro
Foto: Divulgação

A banda santista Zimbra chega a Fortaleza com a turnê "Tudo se Refaz", que apresenta novo repertório ao público e marca o retorno do baixista Guilherme Goes aos palcos após um acidente ocorrido em 2024. A apresentação ocorre no Teatro RioMar Fortaleza.

Serviço
Quando: Domingo, 12 de outubro
Horário: casa aberta a partir de 20 horas
Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: a partir de R$ 70  | Vendas no site Uhuu ou presencialmente na bilheteria do teatro
Mais informações: @bandazimbra

Lizandra (12/10)

Mineira Lizandra, sucesso das redes sociais, faz show em Fortaleza
Legenda: Mineira Lizandra, sucesso das redes sociais, faz show em Fortaleza
Foto: Divulgação

Conhecida na internet como a dona da "voz que acalma" por conta de vídeos em redes sociais, a cantora mineira Lizandra faz turnê pela região Nordeste e passa por Fortaleza. A apresentação na capital cearense ocorre no dia 12, no Teatro São José, a partir de 18 horas.

Serviço
Quando: Domingo, 12 de outubro
Horário: 18 horas
Onde: Teatro Municipal São José (rua Rufino de Alencar, 299-327, Centro)
Ingressos: a partir de R$ 40  | Vendas no site Sympla
Mais informações: @lizandracanta

Jord Guedes (15/10)

A cantora, compositora e instrumentista Jord Guedes celebra a carreira no show "20 Anos de Sonho e de Som”, espetáculo que celebra as duas décadas desde o primeiro show da artista. Ela sobe ao palco do Cineteatro São Luiz acompanhada da banda As Ritas, trazendo músicas autorais e versões do cancioneiro brasileiro no repertório.

Serviço
Quando: Quarta, 15 de outubro
Horário: 19 horas
Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Fortaleza - Ceará) 
Ingressos: a partir de R$ 15  | Vendas no site Sympla ou presencialmente na bilheteria do cineteatro
Mais informações: @jordguedes.oficial

Banda do Piamarta (16/10)

Banda do Piamarta faz concerto especial em outubro no TJA
Legenda: Banda do Piamarta faz concerto especial em outubro no TJA
Foto: Fabiane de Paula

Com mais de 50 anos de história, o grupo instrumental ligado ao Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta, na Av. Aguanambi, promove um concerto especial com repertório que vai de ícones do pop como Stevie Wonder e George Michael a trilhas sonoras de heróis da Marvel, passando por peças originais da banda sinfônica. A apresentação acontece no dia 16, no Theatro José de Alencar, e a arrecadação com a venda de ingressos será revertida a ações do centro educacional.

Serviço
Quando: Quinta, 16 de outubro
Horário: 19 horas
Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)
Ingressos: a partir de R$ 20  | Vendas no site Sympla
Mais informações: @bandadopiamarta

Grupo Murmurando e Adelson Viana (17/10)

Grupo Murmurando e Adelson Viana apresentam show 'De Cá Pra Lá' na Estação das Artes
Legenda: Grupo Murmurando e Adelson Viana apresentam show 'De Cá Pra Lá' na Estação das Artes
Foto: Divulgação

A parceria entre o grupo Murmurando e o acordeonista cearense Adelson Viana, marcada pelo álbum "De cá pra lá", sobe ao palco da Estação das Artes. O show homônimo ocorre no dia 17 e é gratuito.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 17 de outubro
Horário: 20 horas
Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce 

Boogarins (18/10)

Banda goiana Boogarins, de rock psicodélico, apresenta repertório do álbum mais recente no Anfiteatro Sérgio Motta, no Dragão do Mar
Legenda: Banda goiana Boogarins, de rock psicodélico, apresenta repertório do álbum mais recente no Anfiteatro Sérgio Motta, no Dragão do Mar
Foto: Gabriel Rolim / Divulgação

A banda goiana de rock Boogarins apresenta em Fortaleza neste mês o show "BACURI", que ressalta o repertório do disco mais recente do grupo. O show, marcado para o dia 18 de outubro, às 18h30, será no Dragão do Mar, no Anfiteatro Sérgio Motta. A classificação indicativa é de 16 anos.

Serviço
Quando: Sábado, 18 de outubro
Horário: 18h30
Onde: Anfiteatro Sérgio Motta, do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) (acesso pela rua José Avelino, atravessando a praça pelo palco Rogaciano Leite Filho; pela rua Boris, em frente ao Hub Cultural Porto Dragão; ou pela av. Pessoa Anta)
Ingressos: a partir de R$ 70  | Vendas no site Sympla ou presencialmente na bilheteria do Dragão do Mar
Mais informações: @boogarins e @dragaodomar

Black Alien (18/10)

Black Alien traz a Fortaleza o show de celebração de 20 anos do álbum Babylon By Gus – O Ano do Macaco
Legenda: Black Alien traz a Fortaleza o show de celebração de 20 anos do álbum "Babylon By Gus – O Ano do Macaco"
Foto: Roncca / Divulgação

O rapper fluminense Black Alien apresenta em Fortaleza a celebração de 20 anos do álbum "Babylon By Gus – O Ano do Macaco", um marco do rap nacional. O show, que revisita o repertório do trabalho, será na Praça Verde do Dragão do Mar e acontece no sábado (18), com abertura dos portões a partir de 20 horas.

Serviço
Quando: Sábado, 18 de outubro
Horário: abertura dos portões às 20 horas
Onde: Praça Verde, do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) (acesso pela rua José Avelino, atravessando a praça pelo palco Rogaciano Leite Filho; pela rua Boris, em frente ao Hub Cultural Porto Dragão; ou pela av. Pessoa Anta)
Ingressos: a partir de R$ 95  | Vendas no site Bilheteria Digital ou presencialmente na bilheteria do Dragão do Mar
Mais informações: @blackalienofficial e @dragaodomar

Luh Lívia (18/10)

Cantora cearense lança novo EP 'EXPLOR (AR)' neste mês em show no Teatro Chico Anysio
Legenda: Cantora cearense lança novo EP 'EXPLOR (AR)' neste mês em show no Teatro Chico Anysio
Foto: Gabriel Pacífico / Divulgação

A cantora cearense Luh Lívia lança neste mês o EP "EXPLOR (AR)". Para marcar o novo trabalho, a artista também estreia um novo show no dia 18. A apresentação ocorre no Teatro Chico Anysio, terá abertura da banda Siavesh e traz participações especiais de Makem, Yayá Vilas Boas e Vinícius Vilas Boas.

Serviço
Quando: Sábado, 18 de outubro
Horário: 19h30
Onde: Teatro Chico Anysio (avenida da Universidade, 2175, Benfica)
Ingressos: a partir de R$ 25  | Vendas no site Sympla
Mais informações: @luhlivia

Mateus Fazeno Rock e Saulo Duarte (24/10)

Mateus Fazeno Rock e Saulo Duarte fazem show em fortaleza na abertura da Bienal de Dança
Legenda: Mateus Fazeno Rock e Saulo Duarte fazem show em fortaleza na abertura da Bienal de Dança
Foto: Jorge Silvestre / Divulgação; Divulgação

Para marcar a abertura da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará, a Estação das Artes recebe show do cearense Mateus Fazeno Rock e do paraense criado em Fortaleza Saulo Duarte. A programação irá ocorrer no dia 24 e é gratuita.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 24 de outubro
Horário: 21h30
Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce 

Fossil (25/10)

20 anos de trajetória da banda cearense Fossil serão comemorados no Dragão do Mar com evento especial
Legenda: 20 anos de trajetória da banda cearense Fossil serão comemorados no Dragão do Mar com evento especial
Foto: Ana Carol Azeredo e Klaus Sena / Divulgação

Grupo experimental de rock do Ceará, Fossil realiza show inédito em Fortaleza para comemorar duas décadas de trajetória no Anfiteatro do Dragão do Mar. No palco, Vitor Cozilos (guitarra), Rudriquix (teclado e percussão), Klaus Sena (baixo e sintetizadores) e Victor Bluhm (bateria) recebem nomes que já colaboraram com o projeto, como Clau Anis, Clarice Aires, Elisa Porto e Juliano Gauche. O show de abertura será "Tenho Acordado Dentro dos Sonhos", de Juliano.

Serviço
Quando: Sábado, 25 de outubro
Horário: 19 horas
Onde: Anfiteatro Sérgio Motta, do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) (acesso pela rua José Avelino, atravessando a praça pelo palco Rogaciano Leite Filho; pela rua Boris, em frente ao Hub Cultural Porto Dragão; ou pela av. Pessoa Anta)
Ingressos: a partir de R$ 15  | Vendas no site Sympla ou presencialmente na bilheteria do Dragão do Mar
Mais informações: @tocafossil e @dragaodomar

Wesley Safadão (25/10)

Projeto TBT WS, de Wesley Safadão, ganha nova edição em Fortaleza no dia 25
Legenda: Projeto TBT WS, de Wesley Safadão, ganha nova edição em Fortaleza no dia 25
Foto: Divulgação

O cantor Wesley Safadão promove nova edição do projeto "TBT WS" neste mês em Fortaleza. No dia 25, a Arena Castelão irá receber o artista e, ainda, os convidados Leonardo, Walkyria Santos e a banda Seu Desejo. Os ingressos seguem disponíveis.

Serviço
Quando: Sábado, 25 de outubro 
Horário: abertura dos portões às 20 horas
Onde: Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão, Fortaleza - CE)
Ingressos: A partir de R$ 150  | Vendas no site Virtual Ticket ou presencialmente no Rancho do Poço (Maraponga e Parquelândia)
Mais informações: @tbtdosafadao

Biquini (25/10)

Turnê que celebra 40 anos da banda Biquini vem a Fortaleza
Legenda: Turnê que celebra 40 anos da banda Biquini vem a Fortaleza
Foto: Divulgação

A turnê de celebração dos 40 anos da banda Biquini chega a Fortaleza no dia 25 de outubro. O show "A vida começa aos 40", que reúne sucessos do grupo e músicas novas que marcam esse aniversário, será apresentado ao público da capital cearense no Winn Beach Club, na Praia do Futuro. 

Serviço
Quando: Sábado, 25 de outubro 
Horário: 21 horas
Onde: Winn Beach Club (av. Clóvis Arrais Maia, 5531 - Praia do Futuro)
Ingressos: A partir de R$ 120  | Vendas nos sites Ingresse e Bilheteria Digital
Mais informações: @tbtdosafadao

Rock na Estação (25/10)

Rock na Estação traz shows das bandas cearenses Bull Control, Canil e Mittra
Legenda: Rock na Estação traz shows das bandas cearenses Bull Control, Canil e Mittra
Foto: Divulgação

Três bandas cearenses que exploram diferentes vertentes do rock se apresentam gratuitamente na Estação das Artes. Bull Control representa o hardcore, Canil traz o alternativo e Mittra faz tributo ao grupo Metallica.

Serviço
Quando: Sábado, 25 de outubro
Horário: 19 horas
Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce 

Yayá Vilas Boas (28/10)

Show 'Crua', de Yayá Vilas Boas, será apresentado no Theatro Via Sul no final de outubro
Legenda: Show "Crua", de Yayá Vilas Boas, será apresentado no Theatro Via Sul no final de outubro
Foto: Ricardo Damito / Divulgação

Com base no trabalho de estreia da cantora e compositora cearense Yayá Vilas Boas, o show "Crua" mescla músicas autorias e versões da artista e será apresentado no Teatro Via Sul no dia 28. A apresentação mescla raízes, sonoridades suaves e momentos mais intensos.

Serviço
Quando: Terça, 28 de outubro
Horário: 20 horas
Onde: Theatro Via Sul
Ingressos: a partir de R$ 21,18  | Vendas no site Uhuu ou presencialmente na bilheteria do teatro
Mais informações: @yayavilasboas e @theatroviasulfortaleza

Los Sebosos Postizos (31/10)

Formada por integrantes da Nação Zumbi, banda Los Sebosos Postizos faz show em Fortaleza
Legenda: Formada por integrantes da Nação Zumbi, banda Los Sebosos Postizos faz show em Fortaleza
Foto: André Fofano / Divulgação

Projeto paralelo de membros da banda pernambucana Nação Zumbi, o grupo Los Sebosos Postizos faz show em Fortaleza celebrando o álbum "A Tábua de Esmeralda", de Jorge Ben Jor. A apresentação acontece no dia 31 no anfiteatro do Dragão do Mar.

Serviço
Quando: Sexta, 31 de outubro
Horário: 20 horas
Onde: Anfiteatro Sérgio Motta, do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) (acesso pela rua José Avelino, atravessando a praça pelo palco Rogaciano Leite Filho; pela rua Boris, em frente ao Hub Cultural Porto Dragão; ou pela av. Pessoa Anta)
Ingressos: a partir de R$ 90  | Vendas no site Sympla ou presencialmente na bilheteria do Dragão do Mar
Mais informações: @los_sebosos_postizos e @dragaodomar

Double You (31/10)

Grupo de dance music Duble You faz dois shows em Fortaleza
Legenda: Grupo de dance music Duble You faz dois shows em Fortaleza
Foto: Divulgação

Reconhecido grupo de música dance dos anos 1990, o Double You faz nova turnê no Brasil. O conjunto fará dois shows em Fortaleza, no Pub 5 Elementos, nos dias 31/10 e 1º/11 (esta última já com ingressos esgotados). O line-up conta, ainda, com DJ set de Paulinho Leme e apresentação da banda Fabulosos e Letrados.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 31 de outubro
Horário: 20 horas
Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota - entrada pela Cervejaria Turatti)
Ingressos: R$ 320 | Vendas no Pub 5 Elementos e no Sympla
Mais informações: @5elementoscervejariaepub

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Zélia Duncan, Wesley Safadão, banda As Caramelas, Luh Lívia são algumas das atrações musicais de outubro em Fortaleza
Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em outubro

Apresentações de rock, forró, rap, MPB e mais gêneros musicais estão prevista para este mês na capital cearense

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
Há 1 hora
Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza
Verso

Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza

Os pais da bailarina ajudaram a reformar a sala em que ela dá aula

Gabriel Bezerra*
30 de Setembro de 2025
Na imagem, padre Júlio Lancellotti está sentado em sofá do Sistema Verdes Mares e sorri durante entrevista; ele traja o colete da Pastoral do Povo da Rua
Diego Barbosa

Padre Júlio Lancellotti mostra que amar é enxergar Deus no humano

Lembrado pelo trabalho com pessoas em situação de rua, sacerdote compartilha o que entende do amor e como vive algo tão concreto quanto revolucionário

Diego Barbosa
30 de Setembro de 2025
Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza
Verso

Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza

O comerciante iniciou venda de queijos na década de 70 e até hoje segue no comando do espaço gastronômico

Ana Beatriz Caldas
30 de Setembro de 2025
leonardo dicaprio filme coluna lançamento cinema.
Mylena Gadelha

Leonardo DiCaprio cita convite para filme de Paul Thomas Anderson: 'Aceita e depois olha o script'

Ator e demais integrantes do elenco de "Uma Batalha Após a Outra" estiveram presentes em coletiva de imprensa do filme

Mylena Gadelha
29 de Setembro de 2025
Um grupo de pessoas acompanha os professores Sandoval Matoso e Thiago Roque em visita ao Cemitério São João Batista
Verso

Visitas guiadas ao cemitério contam a história de Fortaleza

Próximas edições do projeto 'Fortaleza Necrópole' serão em outubro, com visitas noturnas ao Cemitério São João Batista e histórias de lendas urbanas

Ana Beatriz Caldas
29 de Setembro de 2025
Na imagem, os atores André Ximenes e Any Maia nos papéis de São Francisco de Assis e Santa Clara, respectivamente, para o espetáculo
Verso

Megaespetáculo ao ar livre em Canindé conta vida de São Francisco

“Francisco: O Homem Santo” conta com quase 300 pessoas no elenco e quer inspirar público a seguir os mesmos passos daquele que elegeu o amor e a justiça social como bandeiras

Diego Barbosa
28 de Setembro de 2025
Premiação inédita escolheu longa entre obras em português e espanhol
Verso

'Ainda Estou Aqui' ganha prêmio de melhor filme ibero-americano no Chile

Honraria foi concedida na primeira edição da premiação chilena

Redação
27 de Setembro de 2025
Foto posada de Fábio Denardi dentro de restaurante
Verso

Morre chef Fábio Denardi, aos 42 anos, em Fortaleza

Ele faleceu após complicações em uma cirurgia

João Lima Neto
27 de Setembro de 2025
Vencedores do Cine Ceará no palco do Cineteatro São Luiz
Verso

Confira os vencedores da 35ª edição do Cine Ceará

“Eco de Luz”, do Equador, levou o Troféu Mucuripe de Melhor Longa Ibero-americano

Lucas Monteiro
26 de Setembro de 2025
A comenda do Grupo Edson Queiroz foi entregue nesta sexta-feira (26) à médica Adriana Costa e Forti, ao empresário Oto de Sá Cavalcante, à artista Guiomar Marinho, e ao empresário e político Tasso Jereissati
Verso

Troféu Sereia de Ouro homenageia quatro personalidades em solenidade no Ideal Clube

A comenda do Grupo Edson Queiroz foi entregue nesta sexta-feira (26) à médica Adriana Costa e Forti, à artista Guiomar Marinho, ao empresário Oto de Sá Cavalcante e ao empresário e político Tasso Jereissati

Redação
26 de Setembro de 2025
Mineiro Carlos Francisco fala sobre presença em produções do Ceará
Verso

Ator Carlos Francisco celebra projetos no cinema cearense e pernambucano

Homenageado da 19ª CineBH participa de produções como “Morte e Vida Madalena” (CE) e “O Agente Secreto” (PE)

João Gabriel Tréz
26 de Setembro de 2025
Grupo de rapel viraliza após armar redes no alto das pedras de Quixadá
Verso

Grupo de rapel viraliza após armar redes no alto das pedras de Quixadá

Grupo de esportes verticais viraliza após postar vídeo se balançando em redes no alto da Ponte da Barra em Quixadá

Gabriel Bezerra e Maria Clarice Sousa*
26 de Setembro de 2025
Na imagem, os quatro homenageados do Troféu Sereia de Ouro 2025: da esquerda para a direita, estão Adriana Costa e Forti, Guiomar Marinho, Oto de Sá Cavalcante e Tasso Jereissati
Verso

Troféu Sereia de Ouro será entregue nesta sexta-feira (26) a quatro ilustres personalidades

Redação
26 de Setembro de 2025
Imagem de Mónica Ojeda, autora de Xamãs elétricos na festa do sol
Verso

Escritora equatoriana explora mitos, ancestralidade e terror em rave nos Andes

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Mónica Ojeda compartilhou as referências para criação da obra “Xamãs elétricos na festa do sol”

Beatriz Rabelo
25 de Setembro de 2025
Na imagem, da esquerda para a direita, os escritores Tiago Feijó, Lorena Portela e Nina Rizzi
Verso

Cearenses são semifinalistas no Prêmio Jabuti

Honraria é a mais importante do mercado editorial brasileiro; cinco finalistas serão revelados em 7 de outubro

Diego Barbosa
25 de Setembro de 2025
Imagem da sala de exibições do cineteatro São Luiz, em Fortaleza, com plateia lotada assistindo apresentação na tela
Silvero Pereira

Cine Ceará: 35 anos fazendo de Fortaleza uma vitrine audiovisual

Festival chega ao marco em meio a um turbilhão de mudanças políticas, econômicas, culturais e sociais no Brasil e no mundo

Silvero Pereira
25 de Setembro de 2025
Na imagem, o empresário e político Tasso Jereissati, homenageado com o Troféu Sereia de Ouro 2025
Verso

Empresário e político Tasso Jereissati é homenageado com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Redação
25 de Setembro de 2025
Foto do palco do Réveillon de Fortaleza 2025 para matéria sobre o evento que acontecerá em 2026.
Verso

Réveillon 2026 de Fortaleza terá dois dias de festa

Atrações locais e nacionais serão anunciadas

Redação
24 de Setembro de 2025
Na imagem, a atriz Fernanda Montenegro em fotografia Preto e Branco, retratada pelo fotógrafo Bob Wolfenson
Verso

Caucaia recebe exposição gratuita com retratos de grandes nomes da arte

Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, sedia a mostra realizada pelo Instituto Myra Eliane em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza

Redação
24 de Setembro de 2025