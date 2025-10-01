Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em outubro

O último trimestre do ano chegou e a agenda musical de Fortaleza segue em efervescência. O Verso selecionou mais de 20 eventos que irão acontecer na capital cearense ao longo de outubro para te ajudar a montar a programação de shows deste mês.

Há rock cearense representado por grupos como As Caramelas e Plastique Noir, show gratuito da cantora Zélia Duncan, apresentações de nomes internacionais como Brujeria e Double Two, e presença de destaques da cena contemporânea local e nacional de diferentes gêneros, como Black Alien, Luh Lívia, Boogarins e Don L. Confira!

Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara (02/10)

Legenda: Fernando Rosa, Juruviara e Edinho Vilas Boas se unem para celebrar cancioneiro autoral e nordestino em show Foto: Divulgação

Três nomes importantes da música cearense se juntam no espetáculo "Pra se Misturar", que será apresentado nesta quinta (2) no Theatro Via Sul. Sobem ao palco os artistas Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara, em show idealizado pelo produtor Dalwton Moura, cantando canções autorais e versões de mestres nordestinos.

Serviço

Quando: Quinta, 2 de outubro

Horário: 20 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas)

Ingressos: a partir de R$ 21,18

Mais informações: @edinhovilasboas, @fernandorosapoeta, @juruviaraoficial e @theatroviasulfortaleza

As Caramelas, Caipirizando e Attaquezumbi (03/10)

Legenda: Banda de rock de Fortaleza formada por meninas, As Caramelas se apresenta no CCBel em outubro Foto: Divulgação

Desde junho, o Centro Cultural Belchior retomou o projeto “Sexta Rock”, dedicado ao gênero musical. Na programação deste mês da faixa especial, o CCBel recebe na sexta (3) apresentações da banda As Caramelas, formada por meninas; do grupo Caipirizando, que mistura hardcore e elementos regionais; e Attaquezumbi, numa proposta de "rock zumbi" e horror punk.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 3 de outubro

Horário: 19h

Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @centroculturalbelchior

Bruno Boncini (04/10)

Legenda: Bruno Boncini, ex-vocalista da Banda Malta faz show em Fortaleza neste mês Foto: Divulgação

O ex-vocalista do grupo Malta se apresenta no dia 4 no Pub 5 Elementos, na Varjota, com hits solo e da trajetória na banda. A noite terá ainda show de Mr. Joe Black e Fets Domino, ambas voltadas para repertório de clássicos do rock.

Serviço

Quando: Sábado, 4 de outubro

Horário: 20h

Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota - entrada pela Cervejaria Turatti)

Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas no Pub 5 Elementos e no Outgo

Mais informações: @5elementoscervejariaepub

Plastique Noir (04/10)

Legenda: Um dos principais nomes do pós-punk brasileiro, Plastique Noir completa 20 anos em 2025 Foto: Kid Junior / SVM

Renomada banda de pós-punk cearense, a Plastique Noir realiza apresentação de músicas da carreira neste sábado (4), no House Garden Pub. Os ingressos podem ser adquiridos on-line. Na ocasião, haverá Chopp de Vinho no cardápio, além de Amstel 600ml por R$ 14 até 20 horas. O happy hour na casa também segue até este horário.

Serviço

Quando: Sábado, 4 de outubro

Horário: casa aberta a partir de 18 horas

Onde: House Garden Pub (rua Dr. José Lino, 126 - Varjota)

Ingressos: A partir de R$ 20 | Vendas no site Articket

Mais informações: @plastiquenoir e @housegardenpub

Zélia Duncan (05/10)

Legenda: Zélia Duncan faz show gratuito em Fortaleza Foto: Divulgação

A cantora Zélia Duncan faz show gratuito em Fortaleza como parte do evento “Corra Por uma Causa”, que combina corrida de rua com cultura e solidariedade. A programação ocorre no dia 5, no Aterrinho da Praia de Iracema. A edição beneficia a organização Pacto Contra a Fome, além de arrecadar doações de alimentos não perecíveis ao programa Ceará sem Fome feitas pelos corredores para se inscrever. Após o trajeto da corrida, Zélia se apresenta com participações especiais de Marcos Lessa e Vannick Belchior. Pessoas inscritas na corrida terão acesso a um espaço próximo ao palco.

Serviço

Quando: Domingo, 5 de outubro

Horário: largada da corrida às 5h30 e show de Zélia Duncan às 8h30

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (av. Beira Mar)

Acesso gratuito ao show

Mais informações: @zeliaduncan e @imaconexoes

Brujeria (07/10)

Legenda: Banda mexicana faz show no De Fabriek Music, em Fortaleza Foto: Gorka Rodrigo / Divulgação

Em turnê pelo Brasil, a banda mexicana Brujeria, ícone de metal extremo, faz show em Fortaleza no dia 7 celebrando clássicos da carreira e homenageando o legado dos vocalistas Pinche Peach e Juan Brujo. A apresentação ocorre no De Fabriek, antigo Opera Music Bar.

Serviço

Quando: Terça, 7 de outubro

Horário: casa aberta a partir de 19h30

Onde: De Fabriek (Av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)

Ingressos: A partir de R$ 150 | Vendas no site Casa do Ingresso

Mais informações: @defabriek_music e @esteticatorta

Trauma + Gothiel (10/10)

Dois nomes que movimentam a cena pós-punk cearense, Trauma e Gothiel se apresentam na nova edição da festa gótica "O que fazemos nas sombras", que acontece no próximo dia 10 de outubro no Snake Bar. Além dos shows, a noite conta com discotecagens dos DJs Deni e Key.

Serviço

Quando: Sexta, 10 de outubro

Horário: casa aberta a partir de 19 horas

Onde: De Fabriek (Av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)

Ingressos: Compra antecipada com @gothiel_, @duskdeni ou @sat4n_____ a R$ 10 (individual) e R$ 15 (duplo); na porta, a R$ 15 (individual) e R$ 25 (duplo)

Mais informações: @gothiel_, @traumaoficial e @snakebar2020

Chico Chico (11/10)

Legenda: Náutico recebe pela primeira vez em Fortaleza o cantor Chico Chico Foto: Maria Magalhães / Divulgação

O cantor e músico Chico Chico chega pela primeira vez a Fortaleza no dia 11 apresentando um show que compõe a turnê "Estopim". O evento será no Náutico Atlético Cearense e terá abertura da banda The Dillas, além de discotecagem do DJ Lipec.

Serviço

Quando: Sábado, 11 de outubro

Horário: a partir de 20 horas

Onde: Náutico Atlético Cearense (Av. Beira Mar - Meireles)

Ingressos: A partir de R$ 150 | Vendas no site Outgo ou presencialmente nas lojas Clube Melissa (Iguatemi e RioMar Fortaleza)

Mais informações: @duasvezeschico e @caixadeevento;

Festival 'É u Róqui, Mah!' (12/10)

A segunda edição do festival irá reunir no dia 12 seis bandas cearenses: As Caramelas, Comodoro e os Tubarões, Duas Doses de Música e os Tiragosto, Jovens Idosos, O Cheiro do Queijo e Pira Coletiva. A discotecagem entre as bandas fica por conta do DJ Elias.

O evento é beneficente e busca arrecadar roupas, brinquedos, livros e alimentos, que serão recebidos durante o festival. Os itens arrecadados serão direcionados ao Iprede.

Serviço

Quando: Domingo, 12 de outubro

Horário: 15h

Onde: Bar Cultural Lions (rua General Bezerril, 376 - Praça dos Leões - Centro)

Ingressos: R$ 10

Mais informações: @barculturallions

Zimbra (12/10)

Legenda: Turnê 'Tudo se Refaz', da banda Zimbra, chega a Fortaleza em outubro Foto: Divulgação

A banda santista Zimbra chega a Fortaleza com a turnê "Tudo se Refaz", que apresenta novo repertório ao público e marca o retorno do baixista Guilherme Goes aos palcos após um acidente ocorrido em 2024. A apresentação ocorre no Teatro RioMar Fortaleza.

Serviço

Quando: Domingo, 12 de outubro

Horário: casa aberta a partir de 20 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: a partir de R$ 70 | Vendas no site Uhuu ou presencialmente na bilheteria do teatro

Mais informações: @bandazimbra

Lizandra (12/10)

Legenda: Mineira Lizandra, sucesso das redes sociais, faz show em Fortaleza Foto: Divulgação

Conhecida na internet como a dona da "voz que acalma" por conta de vídeos em redes sociais, a cantora mineira Lizandra faz turnê pela região Nordeste e passa por Fortaleza. A apresentação na capital cearense ocorre no dia 12, no Teatro São José, a partir de 18 horas.

Serviço

Quando: Domingo, 12 de outubro

Horário: 18 horas

Onde: Teatro Municipal São José (rua Rufino de Alencar, 299-327, Centro)

Ingressos: a partir de R$ 40 | Vendas no site Sympla

Mais informações: @lizandracanta

Jord Guedes (15/10)

A cantora, compositora e instrumentista Jord Guedes celebra a carreira no show "20 Anos de Sonho e de Som”, espetáculo que celebra as duas décadas desde o primeiro show da artista. Ela sobe ao palco do Cineteatro São Luiz acompanhada da banda As Ritas, trazendo músicas autorais e versões do cancioneiro brasileiro no repertório.

Serviço

Quando: Quarta, 15 de outubro

Horário: 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Fortaleza - Ceará)

Ingressos: a partir de R$ 15 | Vendas no site Sympla ou presencialmente na bilheteria do cineteatro

Mais informações: @jordguedes.oficial

Banda do Piamarta (16/10)

Legenda: Banda do Piamarta faz concerto especial em outubro no TJA Foto: Fabiane de Paula

Com mais de 50 anos de história, o grupo instrumental ligado ao Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta, na Av. Aguanambi, promove um concerto especial com repertório que vai de ícones do pop como Stevie Wonder e George Michael a trilhas sonoras de heróis da Marvel, passando por peças originais da banda sinfônica. A apresentação acontece no dia 16, no Theatro José de Alencar, e a arrecadação com a venda de ingressos será revertida a ações do centro educacional.

Serviço

Quando: Quinta, 16 de outubro

Horário: 19 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Ingressos: a partir de R$ 20 | Vendas no site Sympla

Mais informações: @bandadopiamarta

Grupo Murmurando e Adelson Viana (17/10)

Legenda: Grupo Murmurando e Adelson Viana apresentam show 'De Cá Pra Lá' na Estação das Artes Foto: Divulgação

A parceria entre o grupo Murmurando e o acordeonista cearense Adelson Viana, marcada pelo álbum "De cá pra lá", sobe ao palco da Estação das Artes. O show homônimo ocorre no dia 17 e é gratuito.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 17 de outubro

Horário: 20 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Boogarins (18/10)

Legenda: Banda goiana Boogarins, de rock psicodélico, apresenta repertório do álbum mais recente no Anfiteatro Sérgio Motta, no Dragão do Mar Foto: Gabriel Rolim / Divulgação

A banda goiana de rock Boogarins apresenta em Fortaleza neste mês o show "BACURI", que ressalta o repertório do disco mais recente do grupo. O show, marcado para o dia 18 de outubro, às 18h30, será no Dragão do Mar, no Anfiteatro Sérgio Motta. A classificação indicativa é de 16 anos.

Serviço

Quando: Sábado, 18 de outubro

Horário: 18h30

Onde: Anfiteatro Sérgio Motta, do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) (acesso pela rua José Avelino, atravessando a praça pelo palco Rogaciano Leite Filho; pela rua Boris, em frente ao Hub Cultural Porto Dragão; ou pela av. Pessoa Anta)

Ingressos: a partir de R$ 70 | Vendas no site Sympla ou presencialmente na bilheteria do Dragão do Mar

Mais informações: @boogarins e @dragaodomar

Black Alien (18/10)

Legenda: Black Alien traz a Fortaleza o show de celebração de 20 anos do álbum "Babylon By Gus – O Ano do Macaco" Foto: Roncca / Divulgação

O rapper fluminense Black Alien apresenta em Fortaleza a celebração de 20 anos do álbum "Babylon By Gus – O Ano do Macaco", um marco do rap nacional. O show, que revisita o repertório do trabalho, será na Praça Verde do Dragão do Mar e acontece no sábado (18), com abertura dos portões a partir de 20 horas.

Serviço

Quando: Sábado, 18 de outubro

Horário: abertura dos portões às 20 horas

Onde: Praça Verde, do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) (acesso pela rua José Avelino, atravessando a praça pelo palco Rogaciano Leite Filho; pela rua Boris, em frente ao Hub Cultural Porto Dragão; ou pela av. Pessoa Anta)

Ingressos: a partir de R$ 95 | Vendas no site Bilheteria Digital ou presencialmente na bilheteria do Dragão do Mar

Mais informações: @blackalienofficial e @dragaodomar

Luh Lívia (18/10)

Legenda: Cantora cearense lança novo EP 'EXPLOR (AR)' neste mês em show no Teatro Chico Anysio Foto: Gabriel Pacífico / Divulgação

A cantora cearense Luh Lívia lança neste mês o EP "EXPLOR (AR)". Para marcar o novo trabalho, a artista também estreia um novo show no dia 18. A apresentação ocorre no Teatro Chico Anysio, terá abertura da banda Siavesh e traz participações especiais de Makem, Yayá Vilas Boas e Vinícius Vilas Boas.

Serviço

Quando: Sábado, 18 de outubro

Horário: 19h30

Onde: Teatro Chico Anysio (avenida da Universidade, 2175, Benfica)

Ingressos: a partir de R$ 25 | Vendas no site Sympla

Mais informações: @luhlivia

Mateus Fazeno Rock e Saulo Duarte (24/10)

Legenda: Mateus Fazeno Rock e Saulo Duarte fazem show em fortaleza na abertura da Bienal de Dança Foto: Jorge Silvestre / Divulgação; Divulgação

Para marcar a abertura da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará, a Estação das Artes recebe show do cearense Mateus Fazeno Rock e do paraense criado em Fortaleza Saulo Duarte. A programação irá ocorrer no dia 24 e é gratuita.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 24 de outubro

Horário: 21h30

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Fossil (25/10)

Legenda: 20 anos de trajetória da banda cearense Fossil serão comemorados no Dragão do Mar com evento especial Foto: Ana Carol Azeredo e Klaus Sena / Divulgação

Grupo experimental de rock do Ceará, Fossil realiza show inédito em Fortaleza para comemorar duas décadas de trajetória no Anfiteatro do Dragão do Mar. No palco, Vitor Cozilos (guitarra), Rudriquix (teclado e percussão), Klaus Sena (baixo e sintetizadores) e Victor Bluhm (bateria) recebem nomes que já colaboraram com o projeto, como Clau Anis, Clarice Aires, Elisa Porto e Juliano Gauche. O show de abertura será "Tenho Acordado Dentro dos Sonhos", de Juliano.

Serviço

Quando: Sábado, 25 de outubro

Horário: 19 horas

Onde: Anfiteatro Sérgio Motta, do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) (acesso pela rua José Avelino, atravessando a praça pelo palco Rogaciano Leite Filho; pela rua Boris, em frente ao Hub Cultural Porto Dragão; ou pela av. Pessoa Anta)

Ingressos: a partir de R$ 15 | Vendas no site Sympla ou presencialmente na bilheteria do Dragão do Mar

Mais informações: @tocafossil e @dragaodomar

Wesley Safadão (25/10)

Legenda: Projeto TBT WS, de Wesley Safadão, ganha nova edição em Fortaleza no dia 25 Foto: Divulgação

O cantor Wesley Safadão promove nova edição do projeto "TBT WS" neste mês em Fortaleza. No dia 25, a Arena Castelão irá receber o artista e, ainda, os convidados Leonardo, Walkyria Santos e a banda Seu Desejo. Os ingressos seguem disponíveis.

Serviço

Quando: Sábado, 25 de outubro

Horário: abertura dos portões às 20 horas

Onde: Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão, Fortaleza - CE)

Ingressos: A partir de R$ 150 | Vendas no site Virtual Ticket ou presencialmente no Rancho do Poço (Maraponga e Parquelândia)

Mais informações: @tbtdosafadao

Biquini (25/10)

Legenda: Turnê que celebra 40 anos da banda Biquini vem a Fortaleza Foto: Divulgação

A turnê de celebração dos 40 anos da banda Biquini chega a Fortaleza no dia 25 de outubro. O show "A vida começa aos 40", que reúne sucessos do grupo e músicas novas que marcam esse aniversário, será apresentado ao público da capital cearense no Winn Beach Club, na Praia do Futuro.

Serviço

Quando: Sábado, 25 de outubro

Horário: 21 horas

Onde: Winn Beach Club (av. Clóvis Arrais Maia, 5531 - Praia do Futuro)

Ingressos: A partir de R$ 120 | Vendas nos sites Ingresse e Bilheteria Digital

Mais informações: @tbtdosafadao

Rock na Estação (25/10)

Legenda: Rock na Estação traz shows das bandas cearenses Bull Control, Canil e Mittra Foto: Divulgação

Três bandas cearenses que exploram diferentes vertentes do rock se apresentam gratuitamente na Estação das Artes. Bull Control representa o hardcore, Canil traz o alternativo e Mittra faz tributo ao grupo Metallica.

Serviço

Quando: Sábado, 25 de outubro

Horário: 19 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Yayá Vilas Boas (28/10)

Legenda: Show "Crua", de Yayá Vilas Boas, será apresentado no Theatro Via Sul no final de outubro Foto: Ricardo Damito / Divulgação

Com base no trabalho de estreia da cantora e compositora cearense Yayá Vilas Boas, o show "Crua" mescla músicas autorias e versões da artista e será apresentado no Teatro Via Sul no dia 28. A apresentação mescla raízes, sonoridades suaves e momentos mais intensos.

Serviço

Quando: Terça, 28 de outubro

Horário: 20 horas

Onde: Theatro Via Sul

Ingressos: a partir de R$ 21,18 | Vendas no site Uhuu ou presencialmente na bilheteria do teatro

Mais informações: @yayavilasboas e @theatroviasulfortaleza

Los Sebosos Postizos (31/10)

Legenda: Formada por integrantes da Nação Zumbi, banda Los Sebosos Postizos faz show em Fortaleza Foto: André Fofano / Divulgação

Projeto paralelo de membros da banda pernambucana Nação Zumbi, o grupo Los Sebosos Postizos faz show em Fortaleza celebrando o álbum "A Tábua de Esmeralda", de Jorge Ben Jor. A apresentação acontece no dia 31 no anfiteatro do Dragão do Mar.

Serviço

Quando: Sexta, 31 de outubro

Horário: 20 horas

Onde: Anfiteatro Sérgio Motta, do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) (acesso pela rua José Avelino, atravessando a praça pelo palco Rogaciano Leite Filho; pela rua Boris, em frente ao Hub Cultural Porto Dragão; ou pela av. Pessoa Anta)

Ingressos: a partir de R$ 90 | Vendas no site Sympla ou presencialmente na bilheteria do Dragão do Mar

Mais informações: @los_sebosos_postizos e @dragaodomar

Double You (31/10)

Legenda: Grupo de dance music Duble You faz dois shows em Fortaleza Foto: Divulgação

Reconhecido grupo de música dance dos anos 1990, o Double You faz nova turnê no Brasil. O conjunto fará dois shows em Fortaleza, no Pub 5 Elementos, nos dias 31/10 e 1º/11 (esta última já com ingressos esgotados). O line-up conta, ainda, com DJ set de Paulinho Leme e apresentação da banda Fabulosos e Letrados.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 31 de outubro

Horário: 20 horas

Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota - entrada pela Cervejaria Turatti)

Ingressos: R$ 320 | Vendas no Pub 5 Elementos e no Sympla

Mais informações: @5elementoscervejariaepub