Banda do Piamarta forma crianças e jovens do Ceará em música e cidadania há mais de 50 anos

A aliança entre a formação artística e a humana guia os mais de 50 anos dedicados ao ensino de música instrumental para crianças e adolescentes no escopo da Banda do Piamarta. Ligado ao Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta, na Av. Aguanambi, o projeto foi idealizado pelo missionário italiano Padre Luigi Rebuffini e fundado em 2 de julho de 1972, sob regência do maestro Costa Holanda.

Entre um concerto especial de aniversário a ser realizado no Theatro José de Alencar neste domingo (20) e as inscrições abertas ao público para os cursos de iniciação musical, a Banda do Piamarta segue na vocação de impactar dezenas de trajetórias.

Histórico e formações ofertadas

Oficialmente nomeada como Banda Juvenil Dona Luíza Távora e conhecida popularmente como Banda do Piamarta, a iniciativa surgiu inspirada por um grupo musical criado ainda nos anos 1960, no Colégio Piamarta do Montese, pelo padre Rebuffini.

“Ele sempre prezou pela questão da educação através da música, então os alunos tiveram sempre atrelado ao ensino básico diversas atividades”, contextualiza Rômulo Santiago, músico e atual maestro da banda.

Legenda: Grupo musical cearense já apresentou concerto ppara o Papa João Paulo II na Sala Nervi, em 1988 Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Membros da banda com o Papa João Paulo II em 1987 Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Registro da turma de 1977 em viagem à Itália Foto: Arquivo Pessoal

Ao longo das décadas, o grupo musical angariou repercussão no Estado e fora dele: a Banda do Piamarta é reconhecida como Ponto de Cultura do Ceará, já fez mais de 350 concertos no exterior, se apresentou para os papas Paulo VI e João Paulo I e venceu concursos estaduais e nacionais, por exemplo.

Atuando como uma Organização da Sociedade Civil — ou seja, uma entidade privada sem fins lucrativos que atua comunitariamente promovendo acesso de populações vulneráveis a direitos sociais —, o Colégio Piamarta oferece diferentes cursos gratuitos de música, como de iniciação musical e práticas instrumentais.

Legenda: Maestro Rômulo Santiago é natural de Russas, onde compôs a banda municipal, e veio para Fortaleza seguir na formação em música Foto: Fabiane de Paula

Parte é aberta ao público e a outra parte voltada a estudantes da instituição. “Atualmente, nós lidamos com duas turmas de iniciação musical, com alunos de 10 a 12 e de 13 a 15 anos. Para participar, não precisa necessariamente ser aluno da escola”, começa Rômulo.

As inscrições estão abertas até o próximo dia 8 de agosto e podem ser feitas por formulário disponível no Instagram da banda.

A partir de aprovação no 3º Edital Escolas Livres de Cultura, da Secretaria da Cultura do Ceará, a instituição também oferece aulas de violão, canto coral infantil e manutenção básica de instrumentos de sopro, que são para alunos.

Legenda: Formações oferecidas na Banda do Piamarta incluem oficinas de iniciação musical e práticas instrumentais Foto: Fabiane de Paula

Concerto de aniversário

Para celebrar os 53 anos desde a fundação, a Banda do Piamarta irá realizar um concerto especial comemorativo no Theatro José de Alencar no domingo (20), a partir das 18 horas.

Unindo clássicos da música instrumental do mundo todo às trilhas sonoras de animações queridas do grande público, o espetáculo ainda guarda espaço para música brasileira e, em especial, cearense.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e já podem ser adquiridos na plataforma Sympla. Os valores arrecadados serão revertidos em prol de ações do Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta.

Segundo Rômulo, a Banda do Piamarta costuma se apresentar em diferentes locais da Cidade, dos espaços internos da própria escola ao Cineteatro São Luiz e praças de Fortaleza. "A gente também realiza apresentações para o público externo, em datas comemorativas ou quando recebe convite", explica.

Divisor de águas pessoal, musical e profissional

A Banda do Piamarta é majoritariamente formada pelos estudantes do colégio, além de músicos que participaram do grupo anteriormente e se mantêm ligados. É o caso, por exemplo, de Wuilderlanio Holanda. Ex-aluno do Colégio Piamarta, ele entrou de maneira despretensiosa nas atividades de formação musical.

“Estudei lá todo o meu ensino fundamental e médio. Ainda como aluno, sempre vi a banda se apresentar no ginásio da escola. Eu achava legal, mas ainda não demonstrava qualquer interesse em ingressar”, contextualiza ao Verso.

Legenda: Wuilderlanio Holanda (de pé à direita) é ex-aluno do Colégio Piamarta e atua na Banda do Piamarta como músico e regente auxiliar Foto: Acervo pessoal

Quando tinha 14 anos, alguns dos amigos de sala atuavam na banda no contraturno das aulas e o convidaram o curso de teoria musical. Até ali, a motivação eram as amizades. “A música até então era segundo plano. Eu não sabia ainda, mas essa decisão foi um divisor de águas para a minha formação pessoal e, posteriormente, musical”, afirma.

Hoje, aos 28 anos, Wuilderlanio não só se tornou trombonista e seguiu na área da música, como passou a atuar como regente auxiliar da Banda e professor de musicalização na instituição.

Motivação para a profissionalização

Além disso, ele também foi ponte para que a saxofonista Cecília Colares Martins, de 17 anos, se aproximasse da Banda do Piamarta e, a partir disso, decidisse por seguir para a Licenciatura em Música da Universidade Estadual do Ceará.

Antes dessa aproximação, Cecília já tinha contato com música instrumental na banda do Instituto de Assistência e Proteção Social (IAPS), na qual se manteve até se mudar. “Com isso, fiquei uns dois anos parada. Ainda estudava, tinha um amor muito grande, só que não tinha como exercer porque não tinha contato com outros músicos, estudava sozinha”, explica.

Legenda: Cecília Colares Martins, de 17 anos, passou pela Banda do Piamarta e, lá, decidiu seguir para a Licenciatura em Música da Uece Foto: Acervo pessoal

A partir do contato do maestro da IAPS, João Paulo, que conhecia o regente assistente da Banda do Piamarta, a jovem do bairro Cajazeiras se aproximou do grupo há cerca de um ano. “Entrei lá para voltar para a música, sabia que era o que eu queria pra minha vida e o Piamarta simplesmente me ajudou a voltar para esse sonho”, celebra.

Se tinha como certo o desejo dessa reaproximação, foi a experiência na banda que evidenciou para ela o caminho a seguir. “Quando eu entrei, não tinha muita certeza se eu queria seguir essa faculdade e o Piamarta me fez ter certeza. A motivação, as pessoas, o gosto, a felicidade, isso só faz você ter mais certeza”, reconhece.

O caminho para uma formação acadêmica na área também foi aquele traçado por Wuilderlanio.

“Ingressei no curso superior de música com uma bagagem bem robusta, resultado das práticas assimiladas na banda. Nesse processo, tive um professor que me inspirou a ser educador e hoje, graças a uma oportunidade que tive há catorze anos, trilho uma estrada parecida” Wuilderlanio Holanda músico, professor e regente auxiliar da Banda do Piamarta

Formação em cidadania

Definindo o grupo como “um patrimônio cultural do nosso Estado”, Cecília ressalta que evoluiu artística e pessoalmente a partir da experiência com a banda. “Você cria gosto para estudar, para evoluir cada vez mais. As pessoas que estão ali, a banda, a motivação que as pessoas te dão, te incentivam e fazem querer amadurecer”, ressalta.

Em diálogo, o músico aponta que elementos como disciplina, paciência, senso crítico e saber ouvir, essenciais à prática em música, foram aplicados também na vida pessoal.

“Sempre ouvi que a principal função da banda era formar cidadãos. Ser um bom instrumentista era ‘apenas’ consequência dos ensaios, estudos e da metodologia empregada com afinco durante vários anos” Wuilderlanio Holanda músico, professor e regente auxiliar da Banda do Piamarta

Legenda: Apresentações da Banda do Piamarta ocorrem em áreas internas do colégio e também em palcos pela cidade a partir de convites e datas comemorativas Foto: Gabriel de Las Heras / Divulgação

O regente auxiliar reforça, ainda, que mesmo os alunos que não seguem o caminho artístico profissionalmente saem da experiência transformados pela música. “Quando você forma o cidadão, que é o que dá mais trabalho, fica mais fácil colocar qualquer ‘roupa’ nele: a de músico, a de dentista, a de militar, a de engenheiro e qualquer outra”, resume.

Os depoimentos reforçam uma das principais bases da iniciativa da Banda do Piamarta, como partilha o maestro Rômulo: “Um dos grandes pilares que a banda sempre perseguiu e tornou acessível era a visão de que a música vai dar um grande alicerce para uma formação humana de qualidade”.

“Ao final de tudo, quando saem da banda, aqueles que realmente entenderam a filosofia vão estar preparados não só para o mercado de trabalho, mas principalmente para ter uma vida digna onde possam se projetar de maneira sólida tanto no profissional quanto no social” Rômulo Santiago maestro da Banda do Piamarta

Banda do Piamarta

Concerto de 53 anos da Banda do Piamarta