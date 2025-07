Festivais, rock, jazz, MPB e mais: veja programação de shows da segunda quinzena de julho

Como de costume, o mês de julho tem sido agitado na capital cearense, com uma programação cultural intensa, impulsionada pelo período de férias escolares. Nesta segunda metade do mês, a Cidade segue animada, com festivais multiculturais e shows para todos os gostos, bolsos e idades.

Para te ajudar a montar o roteiro, o Verso elaborou um guia com os principais shows dos próximos fins de semana. De festival de rock a shows de jazz e MPB, do Festival Bora ao Fortal, há opções em diversos pontos da Cidade. Confira:

Festival ForCaos (16 a 30/07)

Legenda: Banda cearense Contempto será uma das atrações Foto: Divulgação

Tradicional festival de rock do Ceará, o ForCaos realiza, entre os dias 16 e 30 de julho, sua 26ª edição. Neste ano, os shows ocorrem em quatro palcos da Cidade: Centro Cultural Banco do Nordeste, Esconderijo Rock Pub, Titanzinho e Vila das Artes. Ao todo, 23 bandas sobem aos palcos do festival, que tem acesso mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (16/07)

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

Horário: A partir das 18h30

Atrações: Caixão, Darkside e Réu Podre

Sexta-feira (18/07)

Onde: Esconderijo Rock Pub (Av. João Pessoa, 4558 - Damas)

Horário: A partir das 19h

Atrações: Facada, Corja!, Totem and Barry's e Contempto

Quarta-feira (23/07)

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

Horário: A partir das 18h30

Atrações: Kryzma, Musavenal e Mad Monkees

Sexta-feira (25/07)

Onde: Farol do Mucuripe - Titanzinho

Horário: A partir das 18h

Atrações: Plastique Noir, Pex, Lavage, Bull Control e ÉTer na Mente

Sábado (26/07)

Onde: Vila das Artes (R. 24 de Maio, 1221 - Centro)

Horário: A partir das 18h

Atrações: Betrayal, Diagnose, Claudine, Stormside e Aderiva

Quarta-feira (30/07)

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

Horário: A partir das 18h30

Atrações: Just Noise, Thrunda e Lixorganico

Serviço

Ingressos: Acesso mediante doação de 1kg de alimento não perecível

Mais informações: @forcaos

Festival Bora (19 e 20/07)

Legenda: BNegão e Catatau se apresentam no Festival Bora neste sábado (19) Foto: Divulgação / Manoel Antônio/Divulgação

No último fim de semana do Festival Bora, que desde o dia 4 de julho reúne uma série de atrações de várias linguagens artísticas em diferentes pontos da Capital, o evento terá shows e DJs sets de artistas consagrados nas cenas cearense e nacional, como Outragalera, Fernando Catatau, Daniel Ganjaman e BNegão.

Além das apresentações musicais, o evento terá ainda feira de economia criativa, rotas de turismo comunitário e ações de arteterapia. O acesso a todas as atrações é gratuito e livre para todos os públicos.

Confira a programação musical:

Sábado (19/07)

Samuel Rocha - Show "Bordando o Sete"

Onde: Ponte dos Ingleses

Horário: 16h

Samba Kanjerê e DJ Bugzinha

Local: Negro Piche (Rua dos Tabajaras)

Horário: 17h

Outragalera - Show "Original Fortal - 5 Anos"

Onde: Estoril

Horário: 17h

Princesinha de Favela apresenta "Baile de Beco"

Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Horário: 18h

Baile do Ganja, com Daniel Ganjaman

Onde: Estoril

Horário: 18h30

Show "Na paz do caos", com Fernando Catatau convida ⁠Mumutante, Kátia Freitas, Marta Aurélia e Hierro

Onde: Estoril

Horário: 19h30

BNegão apresenta o projeto "BNegron Bota o Som"

Onde: Estoril

Horário: 21h

Domingo (20/07)

DOBINGO, com Piájay + DJ Rafa, Mais Melanina, Jorge do Pagode + Samba de Pai Pra Filha

Onde: Barraca Foi Sol (Praia da Leste - Pirambu)

Horário: 16h

Show "Fuck Samba", com Dipas

Onde: Anfiteatro da Beira Mar

Horário: 17h

Serviço

Quando: 19 e 20 de julho

Onde: Praia de Iracema e Pirambu

Acesso gratuito

Mais informações: @festivalborafortaleza

Selvagens à Procura de Lei (19/07 e 25/07)

Legenda: Selvagens à Procura de Lei, em nova formação, faz show gratuito no dia 25 Foto: Igor de Melo/Divulgação

Nome de destaque do rock cearense contemporâneo, a banda Selvagens à Procura de Lei traz a turnê "Pra Recomeçar" à capital cearense em dois shows, um pago e um gratuito. No dia 19, o grupo toca no Sana - Parte 2, no Centro de Eventos do Ceará, como parte da programação do maior festival geek do Norte-Nordeste. Já no dia 25, a banda se apresenta na Estação das Artes, com abertura da DJ Julie Gadelha.

Serviço

Selvagens à Procura de Lei no Sana 2025 - Parte 2

Quando: Sexta-feira, 19 de julho

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Ingressos: A partir de R$ 50 | Vendas no site Ticket360

Mais informações: @sana_fcnb

Selvagens à Procura de Lei na Estação das Artes

Quando: Sexta-feira, 25 de julho, às 20h

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Amaro Freitas (19/07)

Legenda: Artista traz aclamado show “Y’Y” para a Capital Foto: Micael Hocherman/Divulgação

O consagrado pianista pernambucano Amaro Freitas, expoente do jazz brasileiro, chega a Fortaleza com a turnê do disco “Y’Y” (2024), eleito Disco do Ano na categoria "Música Popular" pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). O show, inspirado na floresta amazônica e na cultura dos povos originários, será realizado no Anfiteatro do Dragão do Mar e terá acesso gratuito mediante retirada no Sympla.

Serviço

Quando: Sábado, 19 de julho, às 19h

Onde: Anfiteatro Sérgio Motta - Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito mediante retirada no Sympla

Mais informações: @dragaodomar

Plastique Noir (19/07 e 27/07)

Legenda: Banda é um dos destaques do rock gótico brasileiro Foto: Kid Júnior

Após a primeira turnê na Europa da banda, a cearense Plastique Noir está de volta à Capital e realiza dois shows na segunda quinzena deste mês. O primeiro deles será no Snake Bar, e o segundo no Covil Rock'n Bar, ambos gratuitos e no Benfica. No Snake, a banda fará um tributo ao grupo Bauhaus, um dos pilares do post-punk mundial, junto a hits autorais. Já no Covil, o evento terá repertório autoral e faz parte da gravação do filme "Covil", de Bruno Santos.

Serviço

Plastique Noir no Snake Bar

Quando: Sábado, 19 de julho, abertura da casa a partir das 19h

Onde: Av. Carapinima, 1994 - Benfica

Acesso gratuito

Mais informações: @snakebar2020

Plastique Noir no Covil Rock'n Bar

Quando: Domingo, 27 de julho

Onde: Covil Rock'n Bar (Av. 13 de Maio, 2120 - Benfica)

Ingressos: Acesso gratuito mediante retirada no Sympla

Mais informações: @covilrocknbar

Luiza Nobel (20/07)

Legenda: Artista irá apresentar show especial de releituras Foto: Fredd Costa/Divulgação

Em mais um domingo de programação musical na praça do MIS, a cearense Luiza Nobel apresenta o show "Nobel de Mel", que conta com um repertório variado que contempla diversos gêneros musicais e gerações de hits, com canções que vão de Rita Lee e Tim Maia aos contemporâneos Baco Exu do Blues e Duda Beat.

Serviço

Quando: Domingo, 20 de julho, das 15h30 às 17h30

Onde: Praça do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Acesso gratuito

Mais informações: @mis_ceara

Festival Halleluya (23 a 27/07)

Legenda: Festival conta com nomes como Padre Marcelo Rossi, Fábio de Melo e Frei Gilson Foto: Divulgação/Festival Halleluya

O Festival Halleluya, maior evento de música católica da América Latina, será realizado entre os dias 23 e 27 de julho, festival de música católica, considerado o maior da América Latina, ocorre entre os dias 23 e 27 de julho. Todos os dias, a programação é iniciada com a celebração de missas e segue com shows de artistas católicos. Entre os destaques estão a cantora Irmã Kelly Patrícia e a banda Rosa de Saron.

Confira a programação musical:

Quarta-feira (23/07)

A partir das 18h – Batista Lima, Yuri Costa. Gabriela de Sá e Guilherme de Sá

Quinta-feira (24/07)

A partir das 18h – Juninho Cassimiro (Ministério Adoração e Vida - Kelly Patrícia e Instituto Hesed) e Rosa de Saron

Sexta-feira (25/07)

A partir das 18h – Pe. Adriano Zandoná e Bruna Marta, Suely Façanha, Adriana Arydes, Padre Fábio de Melo e Flávio Vitor

Sábado (26/07)

A partir das 18h – Frei Gilson, Missionário Shalom, a banda Cosme e a banda Sopragod

Serviço

Quando: 23 a 27 de julho

Onde: Av. Alberto Craveiro, 2222 - Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU)

Horário: A partir das 18h

Ingressos: Acesso mediante doação de 1kg de alimento não perecível

Mais informações: @festivalhalleluya

Fortal (24 a 27/07)

Legenda: Atração tradicional do evento, Bell Marques se apresenta todos os dias no Corredor da Folia Foto: Divulgação

Um dos maiores eventos musicais do País, o Fortal chega a 32ª edição dos dias 24 a 27 de julho, com os tradicionais blocos de atrações consagradas, como "Bagunça", com Xanddy Harmonia, Siriguella, com Bell Marques, e Se Lança, com Ivete Sangalo.

Já no Camarote Mucuripe, nomes como Wesley Safadão, Maiara & Maraisa, Durval Lelys, Natanzinho, Belo e Timbalada fazem a festa em ambiente com open bar e área gourmet.

Confira a programação completa:

Blocos – Corredor da Folia

Quinta-feira (24) – Bagunça (Xanddy Harmonia), Segura o Tchan (É o Tchan), Vumbora (Bell Marques e Rafa & Pipo)

Sexta-feira (25) – Siriguella, Sai do Mêi (Saulo), O Vale (Alinne Rosa)

Sábado (26) – Se Lança (Ivete Sangalo), Vem Com O Gigante (Léo Santana) e Siriguella (Bell Marques)

Domingo (27) - Siriguella, Se Lança

Camarote Mucuripe

Quinta-feira (24): Belo, Matheus Fernandes, Éric Land e Timbalada

Sexta-feira (25): Luan Santana, Banda Eva, Henry Freitas e Nuzio

Sábado (26): Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Litto Lins e Rafa & Pipo

Domingo (27): Maiara & Maraísa, Dennis e Durval Lellys

Palco Arena

Quinta-feira (24): Cheiro de Amor

Sexta-feira (25): Tuca Fernandes

Sábado (26): Ricardo Chaves

Domingo (27): Bandana

Serviço

Quando: 24 a 27 de julho

Onde: Cidade Fortal (Av. Aldy Mentor, s/n - Manoel Dias Branco)

Ingressos: Vendas na Central do Fortal (Shopping RioMar Fortaleza - Piso L2 - R. Desembargador Lauro Nogueira - Papicu) e no site Efolia

Mais informações: @fortaloficial

Mumutante (25/07)

Legenda: Artista cearense fará show na loja Hifive Discos Foto: @seuzedasfotos/Divulgação

A multiartista cearense Mumutante apresenta o show “Mutação Rara”, em que passeia pelo repertório autoral e homenageia a obra de artistas negros que a inspiram.

Serviço

Quando: 25 de julho, às 19h

Onde: Hifive Discos (Vila Bachá, 5 - Meireles)

Ingressos: R$ 25

Mais informações: @hifivediscos

Fagner (25/07)

Legenda: Fagner volta à capital cearense no dia 25 de julho Foto: Divulgação

O cearense Fagner volta à Capital com a nova turnê, “Eu Canto”, em que celebra o repertório do álbum “Eu Canto - Quem Viver Chorará”, lançado em 1978. O show inclui sucessos como "Cigano", "As Rosas Não Falam", e "Jura Secreta", entre outras.

Serviço

Quando: Sábado, 25 de julho, a partir das 19h (abertura da casa)

Onde: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Ingressos: Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site PixelTicket

Mais informações: @iguatemihall

Paralamas do Sucesso (26/07)

Legenda: Banda trará turnê especial com clássicos da carreira Foto: Divulgação

O banda, liderada por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone e acompanhada por João Fera, Monteiro Jr. e Bidu Cordeiro, celebra os 40 anos do Paralamas do Sucesso com o show “Paralamas Clássicos”. O repertório conta com mais de 30 faixas e traz hits como “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados” e “Uma Brasileira”.

Serviço

Quando: Sábado, 26 de julho, às 21h | Abertura dos portões às 19h

Onde: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Ingressos: A partir de R$ 80 | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Ingresse.com

Mais informações: @iguatemihall