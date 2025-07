Sana 2025 parte 2, maior evento geek do Norte/Nordeste, deve reunir 100 mil pessoas

Com expectativa de público de 100 mil pessoas ao longo dos três dias, o Sana 2025 parte 2 se consolida como o maior evento geek do Norte e Nordeste. Em sua segunda edição de seu 25ª ano de história. O festival acontece no Centro de Eventos do Ceará, de 18 a 20 de julho, com atrações nacionais e internacionais, estandes, campeonatos, shows e conteúdos exclusivos.

“O Sana sempre teve como característica ser um evento plural, que reúne diferentes gerações em torno da cultura geek, pop e oriental. Para a edição comemorativa, a programação é pensada para manter esse equilíbrio: atrações nostálgicas e temáticas clássicas que conversam diretamente com o público, além de conteúdos voltados para o jovem, como K-Pop, competições de cosplay, desafios gamers e youtubers que garantem a diversão das novas gerações”, ressalta Daniel Braga, diretor-presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), organizadora do evento.

Além disso, as salas temáticas, áreas de games, esculturas geek e espaços interativos foram planejados para proporcionar momentos de entretenimento tanto para famílias quanto para grupos de amigos e fãs.

Entre os destaques deste ano, está a participação dos atores Tom Welling e Erica Durance, conhecidos mundialmente por viverem Clark Kent e Lois Lane na série Smallville. A dupla participa de painéis e sessões com os fãs.

Também fazem parte da programação nomes como Lucas Inutilismo, Diogo Defante, o cantor japonês Ayumi Miyazaki, além de dubladores de Demon Slayer e criadores de conteúdo nas redes.

Serviço

Sana 2025

Data: 18, 19 e 20 de julho de 2025

Local: Centro de Eventos do Ceará – Fortaleza (CE)

Os ingressos estão à venda no site: portalsana.com.br

Instagram: @sana_fcnb