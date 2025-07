Férias no teatro: veja lista de espetáculos em Fortaleza para todos os gostos e bolsos

Que tal aproveitar o mês das férias escolares para viver a efervescência teatral de Fortaleza? Tem espetáculo acontecendo nos mais diferentes espaços da Capital, e o Verso preparou uma lista para você não perder nada. Gratuitos ou pagos, para crianças ou adultos, com temáticas leves ou dramáticas, tudo cabe na nossa seleção.

Teatro Dragão do Mar, Cineteatro São Luiz, Caixa Cultural, Unifor e série de equipamentos em bairros como Bom Jardim, Curió e na comunidado do Titanzinho são alguns dos lugares contemplados.

No Teatro São José há duas montagens integrantes do Festival Bora, realizado pela Prefeitura de Fortaleza e Instituto Iracema. São eles: “Desterro”, do Nóis de Teatro; e “Inacabado”, do Bagaceira de Teatro.

Por sua vez, se no Teatro Celina Queiroz a programação é focada os pequenos, no Teatro Dragão do Mar o espaço maior é para apresentações que abarcam desde musical promovido pelo Instituto Federal do Ceará até número capaz de unir dança, poesia e recursos digitais para narrar a travessia de um corpo marcado por exclusões.

Veja também Verso Programação infantil: shoppings de Fortaleza oferecem exposições, parque, circo e mais nas férias Verso Pinacoteca do Ceará é imperdível nas férias com novas exposições e atividades para vários públicos

Distantes do Centro e igualmente atuantes, recantos como a CasaVoa, no Curió; Instituto Maria do Carmo, no Bom Jardim; e a Associação dos Moradores do Titanzinho também protagonizarão diversidade de espetáculos ao longo do mês. Abaixo, separamos as opções entre público infantil e adulto e por ordem cronológica de apresentação. Vá!



Espetáculos infantis

A Cigarra e a Formiga

Legenda: Cena do espetáculo "A Cigarra e a Formiga", do Grupo Mirante de Teatro Unifor Foto: Ares Soares

O Grupo Mirante de Teatro Unifor apresenta o espetáculo nos dias 5, 6, 12 e 13 de julho, sempre às 17h, no Teatro Celina Queiroz. Trata-se de uma versão própria da clássica fábula cuja moral é “Os que não pensam no dia de amanhã, pagam sempre um alto preço por sua imprevidência”. A estética cênica e musical transporta as crianças a um universo peculiar, onde a floresta se confunde com o universo mágico do jazz, blues, soul e rhythm and blues.

Serviço

Dias 5, 6, 12 e 13 de julho, às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Vendas: Sympla e Loja do Campus Unifor. Mais informações: (85) 3477.3290 / 3311



A Bruxa Catifunda

Legenda: Cena do espetáculo "A Brixa Catifunda" do Grupo Formosura de Teatro Foto: Divulgação

Apresentada pelo Grupo Formosura de Teatro dentro do projeto Bonecos Brincantes, a montagem é baseada na luta de Quinzinho. Ele é um menino vendedor de pirulitos que tenta defender a natureza das garras da Bruxa. Com a colaboração da plateia, o garoto planeja como salvar o verde, inspirando nos pequenos reflexões sobre arte, cultura e sustentabilidade.

Serviço

Dia 7 de julho na CasaVoa (R. Leonice Aguiar, 330 - Lagoa Redonda). Gratuito. Mais informações por meio das redes sociais da CasaVoa



Mundo Suassuna

Legenda: Cena do espetáculo "Mundo Suassuna", com direção e dramaturgia de Marcelo Romagnoli Foto: Divulgação

Com direção e dramaturgia de Marcelo Romagnoli, inspirado na poética do escritor paraibano Ariano Suassuna, a narrativa revela os desatinos de um príncipe durante uma viagem pelo Sertão com o próprio cavalo em busca de um reino e da coroa perdida.

Serviço

De 10 a 13 e de 17 a 20 de julho na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema). Horários: quinta a sábado, às 19h, e aos domingos, às 18h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 na bilheteria da Caixa Cultural Fortaleza



Maria Clara e JP - Brincar e Imaginar

Legenda: Cena do espetáculo "Maria Clara e JP - Brincar e Imaginar" Foto: Divulgação

Do Youtube para o Theatro Via Sul. O show dos bonecos Maria Clara e JP apresenta os maiores hits do canal, a exemplo de “O Chão é Lava”, “Ser Criança é” e “A História do Homem Biscoito”. O espetáculo conta ainda com a participação de personagens de sucesso nos vídeos, além de um grupo de dançarinos composto por b-boys, b-girls e acrobatas.

Serviço

Dia 12 de julho, às 16h, no Teatro Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Ingressos: R$ 60, neste link. Mais informações nas redes sociais do Theatro Via Sul



O circo da Chapeuzinho Vermelho - O Musical

Legenda: Cena do espetáculo "O circo da Chapeuzinho Vermelho - O Musical" Foto: Divulgação

Um dos mais famosos clássicos da literatura infantil universal é apresentado neste número usando a linguagem circense teatral: cada personagem estará associado a um artista do circo. Chapeuzinho, por exemplo, é alegre, adora brincar com os animais e é uma ótima bailarina de corda bamba; O lobo é metido a artista, quer ser mágico e ator, e assim por diante.

Serviço

Dia 13 de julho, às 17h, no Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos a partir de R$ 30 neste link. Mais informações neste link



Peter Pan

Legenda: Cena do espetáculo "Peter Pan", do Grupo Mirante de Teatro Unifor Foto: Ares Soares

Mais um espetáculo do Grupo Mirante de Teatro Unifor. O enredo apresenta o menino conhecido mundialmente e os personagens da Terra do Nunca. Peter Pan, o pirata desfalcado da mão direita, os Garotos Perdidos, Wendy e a fada Sininho passam por muitas aventuras nessa encenação que embarca no universo do circo, com elementos como acrobacia aérea, a figura do palhaço e atmosfera das brincadeiras infantis nas pracinhas do bairro.

Serviço

Dias 19, 20, 26 e 27 de julho, às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Vendas: Sympla e Loja do Campus Unifor. Mais informações: (85) 3477.3290 / 3311



Arcânia e a Magia dos Livros

Com os bonequeiros Bruno Lobo La Loba e Ícaro Trócoli. Na história, o livro dos Antigos Segredos desaparece do enigmático vilarejo de Arcânia. Leo, o jovem aprendiz de uma curandeira, parte em busca de encontrá-lo e embarca em uma emocionante jornada repleta de desafios e descobertas. O espetáculo integra o projeto Bonecos Brincantes.

Serviço

Dia 21 de julho na Associação dos Moradores do Titanzinho (R. Flávio Marcílio, 28 - Cais do Porto). Gratuito.



Srta Marshmallow

Legenda: Cena do espetáculo "Srta Marshmallow", da Trupe Caba de Chegar Foto: Divulgação

A montagem da Trupe Caba de Chegar é um conto de fadas divertido e colorido. Conta a história de uma mocinha esperta que cozinha melhor que a bruxa; um príncipe que tem como melhor amigo um espelho mágico poderoso; e, para completar, o Sr. Toupeira, que tudo sabe e tudo vê. Uma aventura cheia de surpresas e muitas risadas.

Serviço

Dia 27 de julho, às 17h, no Teatro Morro do Ouro, anexo do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro). Gratuito. Mais informações nas redes sociais do TJA



A Bela e a Fera - O Musical

Legenda: Cena do espetáculo "A Bela e a Fera O Musical" Foto: Divulgação

A apresentação é do Grupo Catavento e da Escola de Atores Marcelino Câmara. Inédita, deve encantar o público com uma releitura profunda e visualmente impactante de um dos contos de fadas mais amados de todos os tempos. Baseado na versão clássica de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, o número mergulha em uma estética inspirada no mundo das marionetes, combinando elementos de fantasia sombria e rústica para criar uma experiência singular.

Serviço

Dia 27 de julho, às 17h30, no palco principal do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro). Gratuito. Mais informações nas redes sociais do TJA



Espetáculos adultos



Areal

Legenda: Cena do espetáculo "Areal", do Coral do IFCE Foto: Divulgação

O espetáculo do Coral do Instituto Federal do Ceará é apresentado ao longo de todas as sextas e sábados de julho no Teatro Dragão do Mar. Com mais de 60 anos de história, o grupo traz uma proposta de coro cênico que une música, teatro e dança em uma imersão na cultura musical cearense. Dividido em três atos, percorre desde as matrizes indígenas, africanas e europeias até os ritmos, danças e compositores que marcaram o século XX no Ceará

Serviço

De 4 a 26 de julho no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Aos sábados, às 19h, e aos domingos, às 20h. Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), com possível aquisição nas bilheterias físicas do CDMAC ou neste link



Você não me conhece

Legenda: Cena do espetáculo "Você não me conhece", do Quarto Coletivo Foto: Joaquim Santos

Trata-se da temporada de estreia do espetáculo, capitaneado pelo grupo cearense Quarto Coletivo. A montagem é uma peça política construída a partir de quatro cenas curtas e independentes que satirizam tipos da elite brasileira a partir de obras de Bertolt Brecht, atualizadas para o cenário político e social do país com humor ácido, ironia e deboche. Criada de forma colaborativa pelos atores do grupo, a peça propõe uma crítica mordaz à manutenção dos privilégios e ao cinismo dos “cidadãos de bem”.



Serviço

Dias 08, 15, 22 e 29 de julho, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Aos sábados, às 19h, e aos domingos, às 20h. Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), com possível aquisição nas bilheterias físicas do CDMAC ou neste link



Errotista

Legenda: Cena do espetáculo "Errotista" Foto: Mar Pereira

Original e audacioso, o espetáculo é resultado de investigações realizadas nos projetos “Errorismo: Práticas de composição em Circo” e “Desviante: Experimentos em Circo”, com apoio da Secretaria da Cultura de Fortaleza e do Ceará.

Serviço

Dias 9, 16, 23 e 30 de julho, sempre às 19h30, no Teatro Dragão do Mar. (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R $5 (meia). Disponíveis na bilheteria física do Dragão do Mar ou neste link



Em uma gota o oceano

Legenda: Cena do espetáculo "Em uma gota o oceano" Foto: Micaela Menezes

Dança, poesia e recursos digitais entrelaçam-se nesta montagem que percorre caminhos simbólicos de superação, inspirada nas vivências de corpos negros, transgêneros, femininos e indígenas. A dança, assim, entra como prática de enfrentamento e esperança, ao mesmo tempo que um convite à sensibilidade, à escuta e à transformação.

Serviço

Dias 10, 17, 24 e 31, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R $5 (meia). Disponíveis na bilheteria física do Dragão do Mar ou neste link



Cavucar

Legenda: Cena do espetáculo "Cavucar", solo da atriz Monique Cardoso Foto: Reprodução/Instagram

Trata-se de um ensaio aberto do espetáculo “Cavucar”, encarado como um convite à partilha de um processo que se enraíza tanto nas camadas poéticas da criação quanto nas estratégias concretas de produção que viabilizam sonhos. Ao escavar a história silenciada da beata Maria de Araújo – apagada pela Igreja após o Milagre da Hóstia em Juazeiro do Norte – a atriz Monique Cardoso também mergulha na própria trajetória.

Serviço

Dia 10 de julho, às 18h30, na Sala de Teatro Nadir Papi Saboya (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Gratuito. Mais informações pelas redes sociais do TJA



Existe vida após o casamento

Legenda: Cena de "Existe vida após o casamento", de Jonathan Nemer Foto: Divulgação

Humorista, advogado, roteirista, ator e youtuber, Jonathan Nemer volta aos palcos com um show inédito, trazendo toda a comédia e as verdades afiadas sobre a vida a dois. O espetáculo parte do questionamento, “Você já se perguntou como é a vida depois do ‘felizes para sempre’?” para enveredar por questões importantes, sempre com leveza e bom humor.



Serviço

Dia 10 de julho, às 20h, no Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos a partir de R$ 50 neste link. Mais informações nas redes sociais do Theatro Via Sul

A Paixão de Tito

Legenda: Cena do espetáculo "A Paixão de Tito" Foto: Denilson Cardoso

O espetáculo é uma homenagem à memória de Frei Tito de Alencar Lima – cearense, militante, dominicano, preso, torturado e banido do próprio país durante a ditadura militar. E é realizado com a participação do público em cena, articulando performance e ritual, para contar os principais passos da paixão do frei cearense, do nascimento à morte aos 29 anos de idade no exílio. Não à toa, as trajetórias do ator, de Frei Tito e de Jesus Cristo se cruzam.



Serviço

Dia 11 de julho, às 20h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro). Gratuito. Mais informações nas redes sociais do equipamento



Desterro

Legenda: Cena do espetáculo "Desterro", do grupo Nóis de Teatro Foto: Mar Pereira

Grupo com sede na periferia de Fortaleza, no Grande Bom Jardim, o Nóis de Teatro apresenta “Desterro”. O mote do espetáculo é que, em terras áridas, alguém avista um enigma e a perda violenta de um território. A partir daí, tecem-se reflexões sobre a crise migratória mundial, questões de raça e outras temáticas que pautam os desafios da sociedade.

Serviço

Dia 12 de julho, às 19h, no Teatro São José (R. Rufino de Alencar, 299-327 - Centro). Gratuito. Mais informações nas redes sociais do Festival Bora



Esse show poderia ser um E-mail

Com inteligência e humor afiado, a humorista, atriz e roteirista Luana Zucoloto traz ao público o novo espetáculo de humor. A ideia é criar uma experiência que satiriza o universo corporativo de maneira envolvente e divertida. São quatro atos que refletem as etapas da vida profissional moderna, do entusiasmo inicial dos novatos à crua realidade da rotina.

Serviço

Dia 12 de julho, às 21h, no Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos a partir de R$ 50 neste link. Mais informações nas redes sociais do Theatro Via Sul



Inacabado

Legenda: Cena do espetáculo "Inacabado", do Grupo Bagaceira de Teatro Foto: Thiago Gadelha

Um grupo de teatro sobe ao palco para estrear uma peça que não ficou pronta. Diante do impasse, a apresentação desvia para um caminho imprevisível. No lugar de um espetáculo acabado e polido, o público é arrastado para um devaneio artístico – um mergulho nos bastidores do processo. Em “Inacabado”, os integrantes do Grupo Bagaceira de Teatro são personagens de si mesmos, conduzindo um jogo cênico que se dá entre realidade e ficção.

Serviço

Dia 17 de julho, às 19h, no palco principal do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro). Gratuito; e dia 19 de julho, às 19h, no Teatro São José (R. Rufino de Alencar, 299-327 - Centro). Gratuito. Mais informações nas redes sociais do Festival Bora



Sertão Confederado

Legenda: Cena do espetáculo "Sertão Confederado", do Grupo CriAr de Teatro e da Cia Prisma de Artes Foto: Thiago Américo

A montagem aborda o movimento político da Confederação do Equador, ocorrida no Nordeste do Brasil. A revolta – reprimida de forma brutal pelo império – é recontada no espetáculo por meio do olhar de Ana Triste, esposa de Tristão Gonçalves. Ela revive os acontecimentos marcantes da época em uma narrativa forte e poética. A encenação é capitaneada pelo Grupo CriAr de Teatro e Cia Prisma de Artes, de Varjota.



Serviço

Dia 18 de julho, às 20h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro). Gratuito. Mais informações nas redes sociais do equipamento



Fernando Pedrosa - Xaveca a Plateia e Bebe Vinho

Um dos criadores do “Não Sou Obrigadx” – primeiro grupo de comédia stand up formado apenas por humoristas da comunidade LGBTQIAP+ – Fernando Pedrosa chega a Fortaleza com um solo em forma de programa de auditório no qual passeia por várias questões e temáticas com bom humor, leveza e sagacidade.

Serviço

Dia 18 de julho, às 21h, no Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos a partir de R$ 40 neste link. Mais informações nas redes sociais do Theatro Via Sul



Nany People - Ser mulher não é pra qualquer um

Legenda: Cena do espetáculo "Nany People - Ser mulher não é pra qualquer um" Foto: Divulgação

Em 2025, Nany People comemora 50 anos de carreira, 60 de idade, 40 da chegada a São Paulo e 30 de TV. Todos esses aspectos de vida e carreira são retratados de maneira muito bem-humorada em “Ser mulher não é para qualquer um”. Humor, imagens e música emocionam a plateia numa viagem pela estrada da memória. Espetáculo baseado na biografia de mesmo nome escrita por Flavio Queiroz.

Serviço

Dia 19 de julho, às 21h, no Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos a partir de R$ 40 neste link. Mais informações nas redes sociais do Theatro Via Sul



O Circo de uma Mulher Só

Legenda: Cena do espetáculo "O Circo de uma Mulher Só", protagonizado pela palhaça Florida Pereba Foto: Divulgação

Protagonizado pela palhaça Florida Pereba, é apresentado em formato de Varieté – um divertido show de variedades. O espetáculo combina números de música, malabarismo, mágica e acrobacia com humor, poesia e crítica social. Em resumo, promove uma reflexão acessível sobre os papéis de gênero, celebrando o protagonismo feminino e a diversidade.

Serviço

Dia 19 de julho, às 17h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema). Gratuito. Mais informações nas redes sociais da Caixa Cultural Fortaleza



Improvável

Legenda: Cena do espetáculo "Improvável", do trio Os Barbixas Foto: Divulgação

Criado pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna – os Barbixas – “Improvável” é um espetáculo de improvisação teatral no qual as cenas são criadas na hora a partir das ideias da plateia. Além das colaborações do público, o número conta com atores convidados todas as semanas, o que faz dele um espetáculo único.

Serviço

Dias 19 e 20 de julho, em múltiplas sessões, no Teatro Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Ingressos: R$ 50 neste link. Mais informações nas redes sociais do Teatro Riomar Fortaleza



Zonza

Criação da artista Patrícia Lopes, propõe um mergulho sensível na relação entre corpo e cidade. A obra parte de uma coreografia que combina caminhada contemplativa e movimento dramatúrgico para explorar as narrativas urbanas que atravessam e moldam a existência da protagonista. Reflexões sobre a presença do corpo feminino, periférico e dançante no espaço público integram o espetáculo.

Serviço

Dia 20 de julho, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Gratuito, com retirada de ingressos na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência



Lampejo

Legenda: Cena do espetáculo "Lampejo", do Coletivo Zanzulim Foto: Divulgação

Realizado pelo Coletivo Zanzulim, o espetáculo refaz trajetórias migratórias entre Ceará e Amazônia durante o ciclo da borracha, explorando memórias de exploração e resistência. Inspirado no Diário de Tia Quinha, a peça navega entre passado e presente, refletindo sobre identidade, território e história. Com poesia, convida o público a conhecer esses relatos.

Serviço

Dia 25 de julho, às 20h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro). Gratuito. Mais informações nas redes sociais do equipamento



Paragens

A montagem é resultado do processo de montagem da 37ª Turma de Licenciatura em Teatro do IFCE. No palco, um grupo de pessoas se encontra numa busca incessante num diálogo sobre a vida. Como permanecer fortes diante do fim do mundo? Em meio ao caos, a trupe vai encontrando formas de sustentação e descobertas que estão para além da individualidade, numa reconstrução coletiva para seguir adiante e resistir.

Serviço

Dia 25 de julho, às 18h30 e às 20h, no palco principal do Theatro José de Alencar ((Rua Liberato Barroso, 525 - Centro). Gratuito, com distribuição de senhas uma hora antes do espetáculo. Mais informações nas redes sociais do TJA // Dia 27 de julho, às 18h30 e 20h, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Gratuito. Mais informações nas redes sociais do Dragão do Mar



Menospausa

Legenda: Cena do espetáculo "Menospausa", com Solange Teixeira e Ana Cristina Viana

A comédia, protagonizada por Ana Cristina Viana e Solange Teixeira, traz reflexões sobre a menopausa e o envelhecimento feminino, rompendo com os estigmas sociais que frequentemente associam essa fase da vida à pausa dos desejos, do amor, da produtividade e da visibilidade social e artística. A maturidade das mulheres, assim, chega ao palco com força, graça, irreverência e muito conhecimento.

Serviço

Dia 26 de julho, às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro). Ingressos na plataforma sympla (R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia). Mais informações pelas redes sociais do Cineateatro

Capiba, pelas ruas eu vou…

Legenda: Cena do espetáculo "Capiba, pelas ruas eu vou…", do projeto Aria Social Foto: Divulgação

Homenagem ao músico pernambucano Capiba, a montagem reúne 43 bailarinos-cantores do projeto Aria Social e uma orquestra de câmara convidada, composta por 18 músicos. Capiba lia partituras antes de aprender a ler e escrever. O pernambucano cantou e encantou Recife e Olinda, animou o primeiro voo do Galo da Madrugada, compôs mais de duzentas canções, cem frevos e também sambas, maracatus, valsas, canções e até músicas eruditas.

Serviço

Dias 30 e 31 de julho, em diferentes horários, no Teatro Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Ingressos: R$ 20. Mais informações nas redes sociais do Teatro Riomar Fortaleza