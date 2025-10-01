Confira programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza
Evento gratuito já circulou por dez cidades cearenses
A 23ª edição da Mostra de Teatro Transcendental contará com seis apresentações em Fortaleza. Gratuito, o evento começa a partir desta quinta-feira (2) e segue até domingo (5).
Essa mostra itinerante já circulou por dez cidades cearenses. Dentre os municípios do Interior do Ceará, estão:
- Tabuleiro do Norte;
- Limoeiro do Norte;
- Alto Santo;
- Solonópole;
- Jaguaretama;
- Aracati;
- Quixeramobim;
- Quixadá;
- Banabuiú;
- Pentecoste.
Ao passar por Fortaleza, o espetáculo paulista "Memórias de Chico Xavier" será encenado em dez das 11 cidades cearenses que receberam a agenda.
23ª Mostra de Teatro Transcendental
- Quando: de 2 a 5/10
- Onde: em Fortaleza, no Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Entrada: gratuita, mas organização sugere doação de um ou mais quilos de alimentos não perecíveis
- Mais informações: no Instagram @mostradeteatrotranscendental ou no site www.teatrotranscendental.com
Confira apresentações em Fortaleza
- Dia 2/10: às 20 horas - Ânima (SP);
- Dia 3/10: às 20 horas - A Última Roubada (CE);
- Dia 4/10: às 15 horas - OZ (CE) - Infantil;
- Dia 4/10: às 20 horas - Memórias de Chico Xavier (SP);
- Dia 5/10: às 15 horas - Um Conto no Sertão Encantado - Releitura de Cinderela (CE);
- Dia 5/10: às 19h30 - Sorria, Você Está no Além (RJ).
