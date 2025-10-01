Confira programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza

A 23ª edição da Mostra de Teatro Transcendental contará com seis apresentações em Fortaleza. Gratuito, o evento começa a partir desta quinta-feira (2) e segue até domingo (5).

Essa mostra itinerante já circulou por dez cidades cearenses. Dentre os municípios do Interior do Ceará, estão:

Tabuleiro do Norte;

Limoeiro do Norte;

Alto Santo;

Solonópole;

Jaguaretama;

Aracati;

Quixeramobim;

Quixadá;

Banabuiú;

Pentecoste.

Ao passar por Fortaleza, o espetáculo paulista "Memórias de Chico Xavier" será encenado em dez das 11 cidades cearenses que receberam a agenda.

23ª Mostra de Teatro Transcendental

Quando: de 2 a 5/10

de 2 a 5/10 Onde: em Fortaleza, no Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

em Fortaleza, no Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Entrada: gratuita, mas organização sugere doação de um ou mais quilos de alimentos não perecíveis

gratuita, mas organização sugere doação de um ou mais quilos de alimentos não perecíveis Mais informações: no Instagram @mostradeteatrotranscendental ou no site www.teatrotranscendental.com

Confira apresentações em Fortaleza