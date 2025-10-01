Diário do Nordeste
Confira programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza

Evento gratuito já circulou por dez cidades cearenses

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Imagem da peça de teatro Oz, do Grupo Alumiar Cenas & Cirandas, para matéria sobre programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza.
Legenda: Apesar do evento ser gratuito, os organizadores recomendam que o público leve 2kg ou mais de alimentos não perecíveis por ingresso.
Foto: Reprodução/Instagram/@thyagodantasfotografia.

A 23ª edição da Mostra de Teatro Transcendental contará com seis apresentações em Fortaleza. Gratuito, o evento começa a partir desta quinta-feira (2) e segue até domingo (5). 

Essa mostra itinerante já circulou por dez cidades cearenses. Dentre os municípios do Interior do Ceará, estão: 

  • Tabuleiro do Norte;
  • Limoeiro do Norte;
  • Alto Santo;
  • Solonópole;
  • Jaguaretama;
  • Aracati;
  • Quixeramobim;
  • Quixadá;
  • Banabuiú;
  • Pentecoste. 

Ao passar por Fortaleza, o espetáculo paulista "Memórias de Chico Xavier" será encenado em dez das 11 cidades cearenses que receberam a agenda. 

