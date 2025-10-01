Morre Geraldo Paulo, fundador do sebo O Geraldo, aos 83 anos

O livreiro Geraldo Paulo Duarte, fundador do sebo O Geraldo, morreu, aos 83 anos, nessa terça-feira (30). O estabelecimento de venda de livros usados é um dos mais tradicionais do Centro de Fortaleza.

O falecimento foi anunciado pelo próprio sebo, nas redes sociais, sem detalhar a causa da morte.

"É com profundo pesar que informamos o falecimento de Geraldo Paulo Duarte, nosso fundador. [...] Pedimos a compreensão e empatia para com a família nesse momento de dor", diz a nota.

Legenda: Prefeito definiu o empreendedor como uma figura muito querida por todos e todas e marcada na história da cidade Foto: Helene Santos

Velório e sepultamento

Geraldo é velado na manhã desta quarta-feira (1º), no Alvorada Parangaba.

Ele será sepultado no período da tarde, às 16h30, no Cemitério Jardim Metropolitano, no bairro Coaçu, em Eusébio.

'Mundo inteiro entre as estantes'

Alguns antigos clientes lamentaram a partida de Geraldo e detalharam, nos comentários do anúncio da morte, momentos em que ele os ajudou a mudar suas vidas.

Uma deles foi a geógrafa e artista visual Dê Luz, que frequenta o tradicional sebo fundado por ele há mais de duas décadas.

Seu Geraldo partiu, mas deixou um mundo inteiro entre as estantes. Frequento o sebo O Geraldo há mais de 20 anos e sempre foi parada obrigatória, refúgio e resistência no coração do centro de Fortaleza. Um legado gigante construído e cuidado por Seu Geraldo. Gratidão a ele por sua dedicação, por acolher tantos que passaram por ali, sempre muito atencioso e gentil."

Já a advogada e professora Sheylane Martins relembrou como o sebo de Geraldo permitiu que ela tivesse acesso a livros, mesmo quando tinha poucas condições financeiras.

"Sr. Geraldo fez a diferença na minha vida em uma época que eu não podia comprar livros novos e recorria ao sebo como uma forma de ter acesso à literatura em preços mais populares. Sempre simpático, empático e recebendo cada pessoa com um grande sorriso!"

Legenda: Trabalho de Geraldo democratizou o acesso de muitos fortalezenses à literatura Foto: Fernanda Siebra

Seguidor da página do sebo, Arnaldo Nogueira foi outro que lamentou a partida de Geraldo, destacando que a experiência de comprar livros será menos acolhedora sem ele.

"Será muito estranho entrar no sebo O Geraldo e não ver, no final do corredor da entrada, aquele senhor sentado atrás da mesa, que observava, sorria e colocava nossos livros na sacola. Geraldo deixa um legado e torna-se um dos mitos da cultura cearense. Obrigado por tudo, Geraldo", escreveu.

Prefeito lamenta partida

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), lamentou a partida de Geraldo, quem definiu como uma "figura muito querida por todos e todas e marcada na história da cidade".

"Sempre que passava pela rua, me esforçava para vê-lo, mesmo que de relance, sentado em sua mesa na entrada do sebo", revelou o político.

"Seu amor pelo conhecimento e pela leitura serão eternos na memória dos familiares, amigos e clientes. Meus sentimentos a todos!", completou.