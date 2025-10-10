Temporada de teatro na Unifor diverte e faz refletir no mês das crianças

Um pai sobrecarregado pelo ritmo acelerado da rotina perde o macaquinho de pelúcia do filho. A partir daí, é guiado por quatro crianças encantadas em um mundo onde enigmas abrem portas, canções quebram feitiços e até o tempo aprende a sorrir.

Essa é a história de "O Mundo ao Contrário", espetáculo do Grupo Mirante de Teatro Unifor em cartaz ao longo de todos os fins de semana de outubro no Teatro Celina Queiroz, sempre às 17h, para celebrar o mês das crianças. A primeira apresentação acontece neste sábado (11).

O número tem tudo para encantar os pequenos e toda a família, sobretudo por mesclar música, poesia e estética inspirada no pop art. Ou seja, além de divertir, faz pensar e convoca a outros tipos de comportamento.

Veja também Verso Confira lugares para curtir o Dia das Crianças de graça em Fortaleza Verso Pinacoteca do Ceará convida a pensar e mover o corpo em nova exposição

Isso acontece sobretudo pelo modo como o trabalho aborda questões relacionadas a como o tempo é vivido. O destaque vai para a valorização das pausas no dia a dia, bem como da imaginação e do afeto.

Ao mesmo tempo, a montagem festeja a capacidade das Artes Cênicas de despertar leveza, magia e mudança de vida em espectadores de todas as idades.

Grupo Mirante de Teatro Unifor

"O Mundo ao Contrário" foi criado com dramaturgia de Annalies Borges e tem direção de Hertenha Glauce. Ambas integram o Grupo Mirante de Teatro Unifor, fundado em 1984 pela professora Francilda Costa no campus da Unifor.

O grupo ganhou novos moldes com o passar do tempo a partir de uma proposta mais teatral, participação em festivais e temporadas em outros espaços. Muitas produções são voltadas ao universo infantil, a exemplo de “O Mágico de Oz”, “O Pequeno Príncipe” e os musicais “João e Maria” e a “A Cigarra e a Formiga”.

Outros espetáculos, como “Tarsila”, sobre a vida da artista plástica a partir das relações com Oswald de Andrade, Anita Malfatti e Mário de Andrade, também integram o panorama de trabalhos do grupo.

O Mirante de Teatro já foi contemplado com prêmios como melhor ator, melhor ator coadjuvante e melhor espetáculo infantil na 27ª edição do Troféu Carlos Câmara.



Serviço

Espetáculo “O Mundo ao Contrário – Grupo Mirante de Teatro Unifor”

Dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de outubro, às 17h, no Teatro Celina Queiroz - Universidade de Fortaleza (Av. Washington Soares, 1321 – Edson Queiroz). Ingressos: R$ 40 (inteira)/ R$ 20 (meia), à venda no Sympla e na Loja do Campus Unifor.