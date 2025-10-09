Todo ano a dúvida se repete: onde levar os pequenos para celebrar o Dia das Crianças? Se sua intenção é permanecer em Fortaleza e desfrutar de programação gratuita, este guia é para você.

Com atividades tanto ao ar livre como em alguns dos mais importantes e tradicionais equipamentos culturais da cidade, a lista contempla opções diversas e criativas de brincadeiras, teatro, música e mais.

Parque do Cocó, Pinacoteca do Ceará, Dragão do Mar, Biblioteca Pública Herbênia Gurgel, Teatro São José, Parque Botânico, Sítio Curió, além dos shoppings centers, são algumas das alternativas. Neles, apresentações musicais, oficinas, contação de histórias, espetáculos e até a magia do circo farão a felicidade das turminhas.

Longe das telas, o convite em cada programação é impulsionar talentos, habilidades ou simplesmente instantes de descontração genuína – não apenas para crianças, mas para toda a família. A multiplicidade de propostas revela isso enquanto oferece possibilidade para que essa magia permaneça não apenas na data, mas além.

A seguir, o Verso apresenta, por lugar, o roteiro de atividades previsto para esta semana, até propriamente o Dia da Criança, neste domingo (12). Independentemente da escolha, as chances de diversão são máximas e prometem fazer do dia inesquecível. Confira:

Biblioteca Pública do Ceará

Foto: Fabiane de Paula

A agenda no equipamento reúne contações de histórias, espetáculos, oficinas criativas e lançamento de livro infantil. Neste sábado (11), por exemplo, acontece a Cabaninha Literária com Nukácia Araújo, autora do livro "Vovó Edinha e o Mundo Esquecido"; e a contação de história "Contos e Canções" com o grupo Conto em Cores. Até o fim do mês, também estão no roteiro o lançamento do livro "Você vai comprar, né?", de Rafael Gomes, e leitura da obra "O Sapo e o Jardim Florido", de Luís Norberto Pascoal

Serviço

Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Centro. Mais informações pelas redes sociais do equipamento



Biblioteca Pública Herbênia Gurgel

Foto: Thiago Maia/Divulgação

A programação da Biblioteca Pública Herbênia Gurgel começou nesta quarta-feira (8) e acontecerá também nos dias 13 e 14. Na segunda (13), haverá contação de história e musicalização com o artista Chicão Oliveira; na terça (14), visita educativa ao Museu da Fotografia Fortaleza. Inscrições para o passeio acontecem na recepção da biblioteca.

Serviço

Endereço: Rua 541 E - Conjunto Ceará II. Aberta ao público

Cidade da Criança

Foto: Fabiane de Paula

A programação no espaço para este domingo (12) inclui apresentações e vivências de artes circenses, trilha ecológica pelo bosque, contação de histórias, pinturas faciais, yoga infantil e roda de capoeira. Também estarão abertas três sessões de Cinema Infantil, às 8h30min, 9h30 e 10h30. No panorama, ainda estão ações educativas e interativas para toda a família.

Serviço

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro. Programação a partir das 8h30

Dragão do Mar

Foto: Ana Raquel S./Divulgação

Nos dias 11 e 12 de outubro, acontece o Dragão das Crianças. Durante a tarde e à noite, serão realizadas brincadeiras, jogos, oficinas, vivências, sessões no Planetário, atividades promovidas pelo Museu da Cultura Cearense, exibições no Cinema do Dragão e apresentações de teatro e música. Em ambos os dias, a programação começa a partir das 14h. Super tradicional na cena, o Festival TIC também acontece nesse período no equipamento, bem como em lugares como a Caixa Cultural Fortaleza.

Serviço

Endereço: R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema. Mais informações nas redes sociais do equipamento

Escola Pública de Música da Vila das Artes

Foto: Frame da Vinheta "Múmia 10"

O equipamento sedia, nos dias 28 e 29 de outubro, a Oficina de Introdução à Animação Artesanal: Arte em Movimento, com Diego Akel. Com abordagem prática e criativa, os pequenos participantes aprenderão técnicas de animação manual. A intenção é explorar a magia de dar vida a objetos e personagens.

Serviço

Endereço: Rua 24 de maio, 1221 - Centro). Inscrições para a oficina: até 23 de outubro pelo site da Vila das Artes. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Estação das Artes

Foto: Marília Camelo/Divulgação

O Domingo na Estação oferecerá atividades infantis com início a partir das 10h. A programação conta com as oficinas “Universo de cores” e “Colorindo o Farol”; pintura facial; interações e performances circenses pelos grupos K'Os Coletivo e Desequilibradoz; e , após oficina de confecção de chapéus, a Trupe Realejo conduzirá a meninada em um trajeto até a Gare da Estação, encerra com o show “Brincando com Música”.

Serviço

Endereço: Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Museu da Imagem e do Som

Foto: Deivyson Teixeira/Divulgação

Serão realizados espetáculos de teatro e música, além da atividade especial “Uma Noite no Museu”, com diversas brincadeiras e desafios. Já a Galeria da Liberdade, também no equipamento, promove ao longo de outubro visitas mediadas à exposição “Mulheres em Luta! Arquivos de Memória Política”. A ação acontecerá sempre aos sábados, às 16h.

Serviço

Endereço: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles. Mais informações nas redes sociais do equipamento

Parque Botânico

Foto: Nah Jereissati

A programação no lugar acontecerá no exato Dia da Criança, neste domingo (12), a partir das 8h. Exposições, teatros de bonecos, distribuição de brindes, oficinas, trilha guiada, distribuição de mudas e atrações artísticas estão previstos no roteiro de atividades. Ballet Sem Fronteiras e Concurso de Fantasias Infantis com premiação completam o panorama.

Serviço

Endereço: Estr. José Aragão e Albuquerque, S/n - Itambé, Caucaia. Mais informações nas redes sociais do equipamento

Parque do Cocó

Foto: Fabiane de Paula

Em um dos principais cartões-postais de Fortaleza acontecerá o projeto “Vem pro Parque”, com edição especial no Dia das Crianças. Será neste domingo (12), das 8h às 12h. As atividades são para toda a família. Além das já conhecidas ações de educação ambiental e práticas de bem-estar, esta nova edição traz atrações culturais inéditas para o público.

Serviço

Endereço: nas áreas Padre Antônio Tomás e Major Virgílio Borba do Parque Adahil Barreto. Horário: das 8h às 12h

Pinacoteca do Ceará

Foto: Marilia Camelo/Divulgação

Atividades alusivas ao Dia da Criança começam no sábado (11) e se estendem até domingo (12) na Pinacoteca do Ceará, com oficinas lúdicas, espetáculo circense e uma parceria com a Estação das Artes para um cortejo musical. A semana no museu conta, ainda, com edições do “Yoga ao Pôr do Sol”, “Pouso do Trabalhador” e visitas temáticas e mediadas por exposições.

Serviço

Endereço: Rua 24 de maio, Praça da Estação s/n - Centro. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Shopping Aldeota

Foto: Divulgação

Neste sábado (11), haverá apresentação do especial “Scooby-Doo”, em duas sessões – às 15h e 17h30, na Praça de Eventos (Piso L1). Os momentos unem cinema e teatro ao vivo, com a presença dos personagens em cena, tornando a experiência ainda mais envolvente. Também haverá pipoca e algodão-doce à vontade e oficinas criativas.

Serviço

Endereço: Av. Dom Luís, 500 - Aldeota. Mais informações pelas redes sociais do shopping

Shopping Benfica

Foto: Divulgação

Neste domingo (12), o shopping será palco de show da Turma do Mickey cover (17h às 18h), pintura facial (17h às 19h), Tio Alexandre e banda (18h às 19h), além da distribuição de balões e pipoca. Além disso, o público infantil tem oportunidade de participar da programação Benkids durante todo o mês, sempre aos sábados, das 17h às 19h, no piso térreo (em frente à Casa dos Relojoeiros). As atividades vão desde oficinas criativas até momentos de brincadeira e interação.

Serviço

Endereço: Avenida Carapinima, 2200 – Benfica. Mais informações nas redes sociais do shopping

Shopping Iguatemi Bosque

Salão fashion, pintura facial, escultura de balões, apresentação da peça "O pequeno Príncipe" e show da banda Dó Ré Mix integram a programação do Iguatemi Bosque neste domingo (12), a partir das 15h. Na véspera da data, também haverá atrações gratuitas para a criançada. No sábado (11), todos poderão conferir apresentação de peça teatral e musical na Praça do Artista.

Serviço

Endereço: Avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz. Mais informações nas redes sociais do shopping

Shopping RioMar Fortaleza

Foto: Divulgação

No sábado (11), terá Show da Xuxa, às 15h, seguido da Recreação Star Kids, às 16h, e do espetáculo Sonic, às 17h. Por sua vez, no domingo (12), a partir das 15h, haverá “Tac Tacs e as Lendas do Brasil”; show Milk Shake; e lançamento do livro “Serena”, de Bráulio Bessa, e “A casa dos Benjamins”, de Socorro Acioli.

Serviço

Endereço: Rua Desembargador. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu. Mais informações pelas redes sociais do shopping

Shopping RioMar Kennedy

Foto: Divulgação

O Festival da Criança promete diversão em família no estacionamento externo do RioMar Kennedy (Piso E1) neste domingo (12), às 15h30. A programação inclui show da Banda Vocali Kids, brinquedos infláveis, pintura de tela e facial, escultura de balão, além de pipoca e algodão doce. A exposição “Dinossauros do Brasil” também pode ser conferida.

Serviço

Endereço: Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100-3001 - Presidente Kennedy. Mais informações pelas redes sociais do shopping

Theatro José de Alencar

Foto: Natinho Rodrigues

Neste fim de semana, o Theatro José de Alencar oferecerá série de atividades e espetáculos gratuitos como parte da programação especial “Outubro para Criança 2025”. Neste sábado (11), o destaque é o Grupo Catavento de Teatro com o clássico “Plunct, Plact, Zuuum!”; no domingo (12), são três as atrações: “Borboletário - Teatro para Bebês”, “Pintura facial para crianças com o Grupo Artesanias” e a peça "Dona Onça Pintada e Seu Bode Cheiroso".

Serviço

Endereço: Rua Liberato Barroso, 525 - Centro. Mais informações pelas redes sociais do equipamento