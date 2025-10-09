Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira lugares para curtir o Dia das Crianças de graça em Fortaleza

Programações contemplam parques, bibliotecas, museus e diversos cantinhos com atrações e atividades para os pequenos e toda a família

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
(Atualizado às 09:09)
Verso
Na imagem, criança se diverte em brinquedo na Cidade da Criança, equipamento da Prefeitura de Fortaleza localizado no Centro da cidade
Legenda: Cidade da Criança tem ampla programação e é um dos destinos para o Dia das Crianças
Foto: Fabiane de Paula

Todo ano a dúvida se repete: onde levar os pequenos para celebrar o Dia das Crianças? Se sua intenção é permanecer em Fortaleza e desfrutar de programação gratuita, este guia é para você.

Com atividades tanto ao ar livre como em alguns dos mais importantes e tradicionais equipamentos culturais da cidade, a lista contempla opções diversas e criativas de brincadeiras, teatro, música e mais. 

Parque do Cocó, Pinacoteca do Ceará, Dragão do Mar, Biblioteca Pública Herbênia Gurgel, Teatro São José, Parque Botânico, Sítio Curió, além dos shoppings centers, são algumas das alternativas. Neles, apresentações musicais, oficinas, contação de histórias, espetáculos e até a magia do circo farão a felicidade das turminhas.

Longe das telas, o convite em cada programação é impulsionar talentos, habilidades ou simplesmente instantes de descontração genuína – não apenas para crianças, mas para toda a família. A multiplicidade de propostas revela isso enquanto oferece possibilidade para que essa magia permaneça não apenas na data, mas além.

Veja também

teaser image
Verso

Pinacoteca do Ceará convida a pensar e mover o corpo em nova exposição

teaser image
Verso

Farol do Mucuripe, um dos símbolos do Ceará, será reaberto neste domingo (5); veja imagens

A seguir, o Verso apresenta, por lugar, o roteiro de atividades previsto para esta semana, até propriamente o Dia da Criança, neste domingo (12). Independentemente da escolha, as chances de diversão são máximas e prometem fazer do dia inesquecível. Confira:

Biblioteca Pública do Ceará

Na imagem, uma mulher, de máscara, em uma biblioteca, está com um livro amarelo nas mãos enquanto se estica para colocar outro livro em uma prateleira, que está cheia de livros infantis. O espaço tem estantes de madeira claras e assentos curvos e amarelos. No canto superior esquerdo da imagem, há um carimbo d'água com o texto
Foto: Fabiane de Paula

A agenda no equipamento reúne contações de histórias, espetáculos, oficinas criativas e lançamento de livro infantil. Neste sábado (11), por exemplo, acontece a Cabaninha Literária com Nukácia Araújo, autora do livro "Vovó Edinha e o Mundo Esquecido"; e a contação de história "Contos e Canções" com o grupo Conto em Cores. Até o fim do mês, também estão no roteiro o lançamento do livro "Você vai comprar, né?", de Rafael Gomes, e leitura da obra "O Sapo e o Jardim Florido", de Luís Norberto Pascoal

Serviço
Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Centro. Mais informações pelas redes sociais do equipamento


Biblioteca Pública Herbênia Gurgel 

Atividades infantis desenvolvidas na Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel em alusão ao Dia das Crianças
Foto: Thiago Maia/Divulgação

A programação da Biblioteca Pública Herbênia Gurgel começou nesta quarta-feira (8) e acontecerá também nos dias 13 e 14. Na segunda (13), haverá contação de história e musicalização com o artista Chicão Oliveira; na terça (14), visita educativa ao Museu da Fotografia Fortaleza. Inscrições para o passeio acontecem na recepção da biblioteca.

Serviço
Endereço: Rua 541 E - Conjunto Ceará II. Aberta ao público

Cidade da Criança

Na imagem, registro de movimentação na Cidade da Criança, equipamento da Prefeitura de Fortaleza com programação em alusão ao Dia da Criança
Foto: Fabiane de Paula

A programação no espaço para este domingo (12) inclui apresentações e vivências de artes circenses, trilha ecológica pelo bosque, contação de histórias, pinturas faciais, yoga infantil e roda de capoeira. Também estarão abertas três sessões de Cinema Infantil, às 8h30min, 9h30 e 10h30. No panorama, ainda estão ações educativas e interativas para toda a família.

Serviço
Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro. Programação a partir das 8h30

Dragão do Mar

Na imagem, mãe e filha se divertem durante programação em alusão ao Dia da Criança no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
Foto: Ana Raquel S./Divulgação

Nos dias 11 e 12 de outubro, acontece o Dragão das Crianças. Durante a tarde e à noite, serão realizadas brincadeiras, jogos, oficinas, vivências, sessões no Planetário, atividades promovidas pelo Museu da Cultura Cearense, exibições no Cinema do Dragão e apresentações de teatro e música. Em ambos os dias, a programação começa a partir das 14h. Super tradicional na cena, o Festival TIC também acontece nesse período no equipamento, bem como em lugares como a Caixa Cultural Fortaleza.

Serviço
Endereço: R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema. Mais informações nas redes sociais do equipamento

Escola Pública de Música da Vila das Artes

Na imagem, o artista Diego Akel, facilitador de oficina na Escola Pública de Música da Vila das Artes
Foto: Frame da Vinheta "Múmia 10"

O equipamento sedia, nos dias 28 e 29 de outubro, a Oficina de Introdução à Animação Artesanal: Arte em Movimento, com Diego Akel. Com abordagem prática e criativa, os pequenos participantes aprenderão técnicas de animação manual. A intenção é explorar a magia de dar vida a objetos e personagens.

Serviço
Endereço: Rua 24 de maio, 1221 - Centro). Inscrições para a oficina: até 23 de outubro pelo site da Vila das Artes. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Estação das Artes

Na imagem, apresentação do grupo K'Os Coletivo na Estação das Artes como parte da programação alusiva ao Dia da Criança
Foto: Marília Camelo/Divulgação

O Domingo na Estação oferecerá atividades infantis com início a partir das 10h. A programação conta com as oficinas “Universo de cores” e “Colorindo o Farol”; pintura facial; interações e performances circenses pelos grupos K'Os Coletivo e Desequilibradoz; e , após oficina de confecção de chapéus, a Trupe Realejo conduzirá a meninada em um trajeto até a Gare da Estação, encerra com o show “Brincando com Música”.

Serviço
Endereço:  Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Museu da Imagem e do Som

Na imagem, atividade de projeção em uma das salas do Museu da Imagem e do Som em alusão ao Dia da Criança
Foto: Deivyson Teixeira/Divulgação

Serão realizados espetáculos de teatro e música, além da atividade especial “Uma Noite no Museu”, com diversas brincadeiras e desafios. Já a Galeria da Liberdade, também no equipamento, promove ao longo de outubro visitas mediadas à exposição “Mulheres em Luta! Arquivos de Memória Política”. A ação acontecerá sempre aos sábados, às 16h. 

Serviço
Endereço: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles. Mais informações nas redes sociais do equipamento

Parque Botânico

Na imagem, movimentação no Parque Botânico do Ceará em alusão ao Dia da Criança
Foto: Nah Jereissati

A programação no lugar acontecerá no exato Dia da Criança, neste domingo (12), a partir das 8h. Exposições, teatros de bonecos, distribuição de brindes, oficinas, trilha guiada, distribuição de mudas e atrações artísticas estão previstos no roteiro de atividades. Ballet Sem Fronteiras e Concurso de Fantasias Infantis com premiação completam o panorama.

Serviço
Endereço: Estr. José Aragão e Albuquerque, S/n - Itambé, Caucaia. Mais informações nas redes sociais do equipamento

Parque do Cocó

Na imagem, paisagem do Parque Estadual do Cocó
Foto: Fabiane de Paula

Em um dos principais cartões-postais de Fortaleza acontecerá o projeto “Vem pro Parque”, com edição especial no Dia das Crianças. Será neste domingo (12), das 8h às 12h. As atividades são para toda a família. Além das já conhecidas ações de educação ambiental e práticas de bem-estar, esta nova edição traz atrações culturais inéditas para o público.

Serviço
Endereço: nas áreas Padre Antônio Tomás e Major Virgílio Borba do Parque Adahil Barreto. Horário: das 8h às 12h

Pinacoteca do Ceará

Na imagem, mulher veste chapéu colorido e criativo durante oficina do Ateliê Criança Cria Chapéu Divertido, promovido pela Pinacoteca do Ceará em alusão ao Dia da Criança
Foto: Marilia Camelo/Divulgação

Atividades alusivas ao Dia da Criança começam no sábado (11) e se estendem até domingo (12) na Pinacoteca do Ceará, com oficinas lúdicas, espetáculo circense e uma parceria com a Estação das Artes para um cortejo musical. A semana no museu conta, ainda, com edições do “Yoga ao Pôr do Sol”, “Pouso do Trabalhador” e visitas temáticas e mediadas por exposições.

Serviço
Endereço: Rua 24 de maio, Praça da Estação s/n - Centro. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Shopping Aldeota

Na imagem, pais e filhos se reúnem no shopping Aldeota para assistir à sessão de Scooby-Doo, em alusão ao Dia da Criança
Foto: Divulgação

Neste sábado (11), haverá apresentação do especial “Scooby-Doo”, em duas sessões – às 15h e 17h30, na Praça de Eventos (Piso L1). Os momentos unem cinema e teatro ao vivo, com a presença dos personagens em cena, tornando a experiência ainda mais envolvente. Também haverá pipoca e algodão-doce à vontade e oficinas criativas.

Serviço
Endereço: Av. Dom Luís, 500 - Aldeota. Mais informações pelas redes sociais do shopping

Shopping Benfica

Na imagem, um grupo grande de crianças e adultos está reunido em um shopping center, todos com os braços levantados empolgados. No fundo, há um palco decorado com balões (nas cores verde, laranja e azul) e com personagens infláveis dos Minions. Uma pessoa fantasiada (talvez um palhaço ou animador) está no centro do palco, gesticulando para a multidão. O evento parece ser uma celebração ou show com o tema
Foto: Divulgação

Neste domingo (12), o shopping será palco de show da Turma do Mickey cover (17h às 18h), pintura facial (17h às 19h), Tio Alexandre e banda (18h às 19h), além da distribuição de balões e pipoca. Além disso, o público infantil tem oportunidade de participar da programação Benkids durante todo o mês, sempre aos sábados, das 17h às 19h, no piso térreo (em frente à Casa dos Relojoeiros). As atividades vão desde oficinas criativas até momentos de brincadeira e interação.

Serviço
Endereço: Avenida Carapinima, 2200 – Benfica. Mais informações nas redes sociais do shopping

Shopping Iguatemi Bosque

Salão fashion, pintura facial, escultura de balões, apresentação da peça "O pequeno Príncipe" e show da banda Dó Ré Mix integram a programação do Iguatemi Bosque neste domingo (12), a partir das 15h. Na véspera da data, também haverá atrações gratuitas para a criançada. No sábado (11), todos poderão conferir apresentação de peça teatral e musical na Praça do Artista. 

Serviço
Endereço: Avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz. Mais informações nas redes sociais do shopping

Shopping RioMar Fortaleza

Na imagem, representação do espetáculo
Foto: Divulgação

No sábado (11), terá Show da Xuxa, às 15h, seguido da Recreação Star Kids, às 16h, e do espetáculo Sonic, às 17h. Por sua vez, no domingo (12), a partir das 15h, haverá “Tac Tacs e as Lendas do Brasil”; show Milk Shake; e lançamento do livro “Serena”, de Bráulio Bessa, e “A casa dos Benjamins”, de Socorro Acioli.

Serviço
Endereço: Rua Desembargador. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu. Mais informações pelas redes sociais do shopping

Shopping RioMar Kennedy

Na imagem, representação da exposição
Foto: Divulgação

O Festival da Criança promete diversão em família no estacionamento externo do RioMar Kennedy (Piso E1) neste domingo (12), às 15h30. A programação inclui show da Banda Vocali Kids, brinquedos infláveis, pintura de tela e facial, escultura de balão, além de pipoca e algodão doce. A exposição “Dinossauros do Brasil” também pode ser conferida.

Serviço
Endereço: Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100-3001 - Presidente Kennedy. Mais informações pelas redes sociais do shopping 

Theatro José de Alencar

Na imagem, crianças sentadas no banco em frente à fachada do Theatro José de Alencar, Centro de Fortaleza
Foto: Natinho Rodrigues

Neste fim de semana, o Theatro José de Alencar oferecerá série de atividades e espetáculos gratuitos como parte da programação especial “Outubro para Criança 2025”. Neste sábado (11), o destaque é o Grupo Catavento de Teatro com o clássico “Plunct, Plact, Zuuum!”; no domingo (12), são três as atrações: “Borboletário - Teatro para Bebês”, “Pintura facial para crianças com o Grupo Artesanias” e a peça "Dona Onça Pintada e Seu Bode Cheiroso".

Serviço
Endereço: Rua Liberato Barroso, 525 - Centro. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Na imagem, criança se diverte em brinquedo na Cidade da Criança, equipamento da Prefeitura de Fortaleza localizado no Centro da cidade
Verso

Confira lugares para curtir o Dia das Crianças de graça em Fortaleza

Programações contemplam parques, bibliotecas, museus e diversos cantinhos com atrações e atividades para os pequenos e toda a família

Diego Barbosa
Há 19 minutos
Montagem de fotos que mostra o Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo original e o ator que interpretou o personagem, David José, que morreu aos 83 anos.
Verso

Morre David José, o primeiro Pedrinho do 'Sítio do Picapau Amarelo'

Além da carreira na atuação, David era escritor e historiador.

Redação
08 de Outubro de 2025
Personagem Odete Roitman, interpretada pela atriz Debora Bloch. Ela está sentada em um sofá branco, tem cabelos loiros lisos, na altura do ombro. Veste um blazer preto, com camisa, gravata e calça todos na cor branca.
Silvero Pereira

O mito Odete Roitman na história do Brasil

Personagem é sucesso em dois Brasis distintos

Silvero Pereira
08 de Outubro de 2025
Antropólogo Michel Alcoforado assina fenômeno editorial 'Coisa de Rico'
Verso

Odete odeia o Brasil e Celina usa bordado do Cariri, analisa antropólogo que estuda super-ricos

Michel Alcoforado fala de "Vale Tudo", justiça tributária e dados de pesquisa que resultou no livro “Coisa de rico: A vida dos endinheirados brasileiros”, que ganha lançamento em Fortaleza nesta quarta (8)

João Gabriel Tréz
08 de Outubro de 2025
Da esquerda para a direita, Tiago Feijó, Lorena Portela e Stênio Gardel, finalistas do Prêmio Jabuti 2025
Verso

Cearenses são finalistas no Prêmio Jabuti 2025

Lorena Portela, Tiago Feijó, Vitor César Júnior e obra de Stênio Gardel figuram em diferentes categorias

Diego Barbosa
07 de Outubro de 2025
Forró ajuda cearense com deficiência auditiva a passar por quadro de depressão; veja vídeo
Verso

Forró ajuda cearense com deficiência auditiva a passar por quadro de depressão; veja vídeo

No mesmo ano em que começou a dançar, o multiartista entrou em um quadro de depressão

Gabriel Bezerra*
07 de Outubro de 2025
Exposição 'Corpos explícitos, corpos ocultos' reúne mais de 100 obras que trazem diferentes abordagens sobre a ideia de corpo
Verso

Pinacoteca do Ceará convida a pensar e mover o corpo em nova exposição

"Corpos explícitos, corpos ocultos” reúne mais de 100 obras de 48 artistas que representam e refletem sobre o corpo de maneira diversa

João Gabriel Tréz
07 de Outubro de 2025
Na imagem, personagens da novela vertical “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário”, exibida no ReelShort Brasil
Verso

Novela vertical? Conheça o formato que virou fenômeno no Brasil

Com produções inclusive cearenses, modelo nasce na China, ganha cada vez mais força nas plataformas digitais e acena para vastas possibilidades

Diego Barbosa
06 de Outubro de 2025
Foto de Raimundo do Queijo segurando cerveja. Ao redor dele estão pessoas bebendo cerveja e sentadas em uma mesa. Duas pessoas estão pé também.
Verso

Raimundo do Queijo faz festa da 'ressurreição' no Centro de Fortaleza

Nesta semana, um vereador cometeu gafe ao pedir um minuto de silêncio pela suposta morte de Raimundo

Redação
05 de Outubro de 2025
Escola de Cinema do Sertão oferece oficinas em roteiro, produção e direção para jovens da região do Sertão Central
João Gabriel Tréz

Escola de cinema impulsiona audiovisual no Sertão Central cearense

Retomada em 2025, Escola de Cinema do Sertão facilita acesso à formação na área no interior do Estado

João Gabriel Tréz
05 de Outubro de 2025
Escadaria central em pedra leva ao Farol Velho do Mucuripe, prédio histórico octogonal de cor amarela com detalhes brancos, janelas vermelhas e cúpula branca no topo, sob céu azul claro.
Verso

Farol do Mucuripe, um dos símbolos do Ceará, será reaberto neste domingo (5); veja imagens

Agora, os moradores querem uma gestão compartilhada do equipamento para poderem contar a própria história

Redação
04 de Outubro de 2025
Foto de Fernanda Torres postadas nas redes do Oscar marcou ponto de virada para a Academia, segundo CEO
Verso

CEO do Oscar fala de engajamento brasileiro: ‘Histórico’

Publicação de foto de Fernanda Torres em perfil oficial do Oscar soma mais de 2,9 milhões de curtidas

Redação
04 de Outubro de 2025
Kátia Freitas celebra 30 anos do disco 'K', obra que marcou a música cearense, com série de ações a serem realizadas nos próximos meses
Verso

Kátia Freitas comemora 30 anos de disco que marcou a música cearense

“K”, estreia da cearense Kátia Freitas, será celebrado com série de ações que inclui roda de conversa e show

João Gabriel Tréz
04 de Outubro de 2025
Cearense Ronaldo Correia de Brito é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura.
Verso

Cearense Ronaldo Correia de Brito é finalista do 18º Prêmio São Paulo de Literatura

Com "Rio Sangue", escritor integrou a lista dos dez finalistas na categoria "Melhor Romance de 2024"

Beatriz Rabelo
03 de Outubro de 2025
O que é Bololô? Falcão lança música com gíria popular no TikTok
Verso

O que é Bololô? Falcão lança música com gíria popular no TikTok

Single e clipe estão disponíveis nas plataformas digitais, entre funk, brega e dance; músico e humorista se une a DJ Ari SL para entregar performance engraçada e envolvente

Diego Barbosa
03 de Outubro de 2025
Na imagem, pintura artística assinada pela artista Beatriz Cavalcante, em alusão a flores tropicais
Ana Karenyna

Veja dicas de como usar pintura artística nos ambientes

Técnica adiciona alma aos lugares e é prova viva de que paredes podem falar e comunicar muita beleza

Redação
03 de Outubro de 2025
Imagem de divulgação da obra de Cristina Peri Rossi para matéria sobre como ela desafia e renova a poesia da América Latina.
Verso

Conheça Cristina Peri Rossi, escritora uruguaia que versa romance e poesia

Escritora uruguaia teve os livros "Nossa Vingança é o Amor" e "A Insubmissa" publicados no Brasil neste ano

Beatriz Rabelo
02 de Outubro de 2025
Seu filho não aceita seu novo relacionamento? O que fazer?
Ana Grasieli Lustosa

Seu filho não aceita seu novo relacionamento? O que fazer?

Confira dicas práticas para mães, pais e novos parceiros

Ana Grasieli Lustosa
02 de Outubro de 2025
Milton Nascimento em documentário sobre sua biografia.
Verso

Milton Nascimento é diagnosticado com demência, diz filho

O artista convive com a Demência por Corpos de Lewy

Redação
02 de Outubro de 2025
Na imagem, bailarinas e bailarinos da companhia Edisca durante apresentação do espetáculo
Verso

Espetáculo histórico da Edisca volta ao palco 27 anos depois

“Koi-Guera” reflete sobre grave situação dos povos originários enquanto convoca público à ação por meio de 40 bailarinas e bailarinos

Diego Barbosa
02 de Outubro de 2025