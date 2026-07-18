Lito Sousa, mecânico de aviação e dono do Canal Aviões e Músicas, revela diagnóstico de câncer de próstata

O mecânico de aviões e dono do Canal no YouTube Aviões e Músicas Lito Sousa, conhecido por conteúdos sobre aviação nas redes sociais, revelou que foi diagnosticado com um câncer de próstata. Ele contou aos seguidores que descobriu a doença ao fazer exames de rotina. O criador de conteúdo precisará passar por uma cirurgia.

Segundo Lito, o tumor é um adenocarcinoma na próstata classificado como de agressividade “intermediária”. A cirurgia faz parte do tratamento e, como em qualquer procedimento cirúrgico, existe a possibilidade de complicações, conforme o influencer.

Além do câncer de próstata, identificado há três meses, o especialista em aviação afirmou ter descoberto um tumor benigno no reto — parte final do intestino grosso.

“Eu sempre me cuidei e faço exames de rotina. Mesmo fazendo check-up de rotina, não foi possível identificar antes o que eu descobri recentemente”, afirmou.

O mecânico de aviões investiga ainda uma alteração suspeita no pulmão e uma dormência no braço esquerdo que persiste há cerca de um mês.

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Influencer decidiu dividir diagnóstico com seguidores

Após meses lidando com as dificuldades físicas e emocionais do diagnóstico, Lito Sousa resolveu compartilhar com os seguidores o que estava passando na vida pessoal.

“Essa família que a gente construiu aqui na internet não é só de pousos perfeitos. É de vida real, com toda a turbulência que ela trouxer. Estou em manutenção, não em queda" Lito Sousa influenciador

Lito Sousa acumula mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e ficou conhecido pelo canal Aviões e Músicas, no qual explica o funcionamento de aeronaves e temas ligados à aviação.

Antes de se tornar influenciador, trabalhou por mais de três décadas como mecânico de aeronaves, com passagens por empresas como Varig e United Airlines.