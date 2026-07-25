Policial civil é morta pela esposa no RJ, e sogros participaram do crime, diz investigação

A morte da policial civil Daniela Cunha Moreira, de 43 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como feminicídio.

A esposa da agente, Catiana Clarisse de Oliveira e Souza Moreira, de 38 anos, foi identificada como autora do assassinato e presa.

Os pais de Catiana, sogros de Daniela, também foram presos.

De acordo com a investigação, o pai de Catiana, Adilson de Oliveira e Souza, é apontado como cúmplice do feminicídio.

Ele teria segurado a vítima enquanto a filha a enforcava. A mãe da suspeita, Ana Teresa Rodrigues dos Santos, foi indiciada por ocultação de cadáver.

Sumiço

Foram os colegas de trabalho da 124ª DP, em Saquarema, que estranharam a ausência de Daniela Cunha.

Ela deveria iniciar o plantão na delegacia na manhã de sexta-feira (24), mas não compareceu.

Segundo o portal G1, os policiais então tentaram contato com a agente, mas não tiveram resposta.

Eles procuraram a companheira da vítima e também não conseguiram contato. Em visita à residência do casal, nem Daniela nem Catiana foram encontradas.

Ao procurar o carro da policial nos sistemas de monitoramento, a Polícia percebeu que o veículo estava circulando entre Saquarema e Iguaba Grande durante a madrugada e a manhã de sexta-feira.

As câmeras mostraram ainda que outro carro seguia o automóvel de Daniela durante o trajeto.

Com a placa do segundo veículo, uma casa em Iguaba Grande foi identificada. Lá, encontraram os sogros da policial.

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Sogros ajudaram a esconder o corpo da nora

Conforme a Polícia, um carro estava escondido sob uma lona na garagem da casa.

O sogro de Daniela teria dito que o veículo era da filha, mas mudou a versão quando os policiais identificaram pela placa que o automóvel era da policial.

Adilson passou a afirmar que a agente havia saído para uma caminhada. A perícia foi acionada e, após inspeção do veículo, o corpo de Daniela foi encontrado no banco traseiro.

Depois disso, o homem confessou que recebeu uma ligação da filha informando que havia dopado Daniela e pedindo ajuda. Ele foi até a casa do casal e ajudou Catiana a matar a esposa.

Os dois colocaram o corpo da policial no carro e seguiram para Iguaba Grande, com a intenção de esconder e posteriormente se desfazer do cadáver.

As investigações apontam que Ana Teresa Rodrigues dos Santos auxiliou na ocultação do cadáver e, por isso, também foi presa.