Suspeito de matar jovem de 21 e idosa de 89 é preso em Juazeiro do Norte

Um homem investigado por um duplo homicídio cometido em Juazeiro do Norte, no dia 24 de março deste ano, foi preso na última sexta-feira (17) pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A identidade do suspeito, que tem 24 anos, não foi divulgada. O crime foi registrado no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte. Na ocasião, um homem de 19 anos e uma idosa de 89 morreram.

Logo após o crime, uma outra pessoa suspeita prestou depoimento após ser conduzida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), mas teve a participação no caso descartada.

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A prisão do homem foi fruto de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), com apoio da 2ª Seccional de Juazeiro do Norte.

O suspeito possui antecedentes criminais por homicídio, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e duas ocorrências de roubo. Ele foi conduzido à unidade policial, onde teve mandado cumprido, e segue à disposição da Justiça.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações continuam com o objetivo de identificar "possíveis envolvidos" e "elucidar a motivação do crime".