Líder religioso é preso por estupro e violência psicológica contra mulher em Fortaleza

Um líder religioso foi detido por força de um mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça Estadual e cumprido pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), em Fortaleza, na última quinta-feira (15).

"O alvo foi um homem, de 49 anos, suspeito de praticar os crimes de violação sexual mediante fraude, estupro e violência psicológica contra a mulher", confirmou a Polícia Civil, em nota, neste sábado (17).

A ordem de prisão foi expedida pela 10ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, e o suspeito foi colocado à disposição da Justiça pelo Departamento de Polícia Especializada (DPE), segundo a Polícia Civil.

A PCCE não forneceu detalhes sobre os crimes ou se eles foram cometidos no exercício da função de líder religioso. O processo tramita sob sigilo, na Justiça Estadual.

Quem é o líder religioso?

A reportagem apurou que o suspeito é Francisco Rinivaldo Barbosa Gomes, conhecido como 'Pai Nivaldo de Oxóssi', vinculado à União Espírita Cearense de Umbanda (UECUM).

Em nota, a UECUM revelou "surpresa diante da notícia da prisão de um líder religioso vinculado a esta instituição".

Recebemos a informação com serenidade e reiteramos nossa total confiança na inocência do associado, cuja conduta sempre foi pautada pela retidão e pelo respeito, sendo reconhecido como um cidadão exemplar por toda a nossa comunidade." União Espírita Cearense de Umbanda Em nota

A União Espírita Cearense de Umbanda diz ainda que "deposita sua plena confiança na Justiça, convicta de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos e de que a verdade prevalecerá".

"Reafirmamos nosso compromisso com os princípios éticos e morais que regem nossa instituição e aguardaremos o desenrolar do processo com a tranquilidade de quem confia nas instituições e na integridade de seus membros", conclui.