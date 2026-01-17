Advogado é assaltado e tem cordão de ouro avaliado em R$ 28 mil roubado em Fortaleza; veja
O crime aconteceu na frente de um condomínio de luxo.
Um advogado foi vítima de assalto e teve um cordão de ouro, avaliado em cerca de R$ 28 mil, roubado, no bairro Cocó, em Fortaleza, na última quinta-feira (15). A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o caso e procura pelos assaltantes.
Um vídeo mostra o momento em que o advogado estaciona uma caminhonete e se aproxima da entrada de um condomínio de luxo, na Rua José Borba Vasconcelos, na tarde da última quinta.
Uma dupla chega à rua em uma motocicleta, e o homem que está na garupa anuncia o assalto ao advogado. O criminoso vai direto com a mão no pescoço da vítima e arranca o cordão.
26 gramasseria o peso do cordão, com um crucifixo de ouro - que tem a face de Jesus Cristo. A joia é avaliada em aproximadamente R$ 28 mil.
A vítima também portava um celular e um notebook, além da chave da caminhonete, mas nenhum outro objeto foi roubado.
Investigações sobre o roubo
A Polícia Civil do Ceará confirmou, por nota, que "investiga um crime de roubo ocorrido, nessa quinta-feira (15), no bairro Cocó - Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) de Fortaleza".
O fato foi comunicado por meio de Boletim de Ocorrência (BO) e é investigado pela 15ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, unidade da PCCE que realiza diligências acerca da ação criminosa."
Ninguém foi preso pelo roubo, até a publicação desta matéria. A Polícia suspeita que a dupla integre uma quadrilha especializada em roubo de joias.
A PCCE destacou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais". O sigilo e o anonimato são garantidos.
Confira os canais de denúncia:
- O número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS);
- O telefone (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia;
- O portal “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/;
- O telefone (85) 3101-7515, da 15ª Delegacia de Polícia Civil da Capital.