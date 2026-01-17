Três pessoas são assassinadas a tiros dentro de casa no Interior do Ceará

Três pessoas foram assassinadas a tiros, dentro de uma casa, em Cariré, na Região Norte do Ceará, na madrugada deste sábado (17). As vítimas são duas mulheres e um homem.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota, que "as Forças de Segurança do Ceará realizam diligências ostensivas e investigativas com o intuito de elucidar as circunstâncias de três mortes, registradas na madrugada deste sábado (17), na zona rural do município de Cariré - Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará".

Conforme as primeiras informações, um homem, de 29 anos, e duas mulheres, de 21 e 30 anos, foram a óbito após serem lesionados por disparos de arma de fogo". Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota

A reportagem recebeu informações que as vítimas do triplo homicídio seriam da mesma família, mas a SSPDS não confirmou nem divulgou o nome delas.

Buscas pelos criminosos

A SSPDS afirmou que, após as mortes, "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas e realizaram diligências no local do crime".

As investigações estão a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, que realiza oitivas e diligências na região. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

Os trabalhos investigativos contam com o auxílio dos setores de inteligência das Forças de Segurança, que "atuam de forma integrada com o intuito de identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com a ação criminosa", segundo a Secretaria.

A Pasta destacou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais". O sigilo e o anonimato são garantidos.

Confira os canais de denúncia: