Músico tem material de som avaliado em R$ 8 mil furtado em Fortaleza; veja vídeo

Crime aconteceu na Rua Antônio Augusto, na Praia de Iracema.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Imagens mostra suspeito de furto na Rua Antônio Augusto.
Legenda: Suspeito aparece nas imagens fugindo de bicicleta após o furto.
Foto: Reprodução.

Um músico teve seu equipamento de som avaliado em quase R$ 8 mil furtado do carro, na madrugada da última terça-feira (13), no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. 

As imagens mostram o veículo estacionado na Rua Antônio Augusto, onde um homem de bicicleta e vestindo um colete reflexivo aparece e quebra o vidro traseiro. Em seguida, ele foge levando os objetos. 

Segundo a vítima, o cantor Jean Santiago, foram levados do porta-mala do veículo: quatro microfones, duas mesas de som, uma caixa amplificada, além de cabos e uma mochila com roupas. 

Vítima alega recorrência do crime

Ele afirma que esse tipo de crime tem ocorrido de forma frequente no bairro e em ruas próximas à Avenida Beira Mar, com relatos de vários músicos já tendo passando pela mesma situação. Um deles foi o saxofonista Samuel Vidal, que teve seu equipamento furtado da mesma forma, na Rua Ildefonso Albano, em outubro passado. 

"A gente que toca escolhe o material a dedo para usar, e coisas muito caras. Mas quem vive da música ganha pouco, pequenos cachês, e quando se rouba um material, para comprar de novo, é complicado, atrapalha muito a vida da gente", lamenta Jean Santiago. 

Devido à recorrência dos crimes numa região muito frequentada por músicos, conforme apontado por Jean, ele acredita que os profissionais estão sendo visados pelos criminosos, com o objetivo de revender os materiais furtados.

"Acho que tem gente receptando, e por isso vem ocorrendo esses assaltos. Tenho um grupo de músicos que toca nessa região e vive acontece. É sanfona (furtada), som, mochila, tudo na região próxima à Beira Mar", afirma. 

Um boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia, mas Jean afirma não ter qualquer informação sobre o caso. "É uma sensação de revolta. Talvez eu não recupere, mas que isso sirva de alerta para as autoridades darem uma atenção maior a essa região, que é muito turística", diz o músico.  

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno sobre o caso. 

