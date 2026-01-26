Polícia de SP nega que irmãos desaparecidos no Maranhão tenham sido encontrados

A Polícia Civil de São Paulo negou, nesta segunda-feira (26), a informação de que as crianças Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michael, de 4, teriam sido localizadas em um hotel no Centro da capital paulista.

Segundo a corporação, em resposta ao Diário do Nordeste, equipes foram até o endereço indicado em uma denúncia e constataram que as crianças encontradas no local não são as mesmas que estão desaparecidas.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a verificação foi realizada por policiais da Divisão Antissequestro do Dope, que descartaram oficialmente a informação após checagem presencial.

Veja também País O que se sabe sobre a morte do cão comunitário Orelha em SC País Polícia investiga motivação de técnico de enfermagem para matar três pacientes no DF

As duas crianças maranhenses desapareceram no dia 4 de janeiro, no povoado São Sebastião dos Pretos, localizado na zona rural do município de Bacabal. Desde então, as buscas seguem em andamento de forma integrada entre forças de segurança estaduais.

As ações incluem áreas de mata, rios e lagos, além do aprofundamento das investigações conduzidas pela Polícia Civil. A força-tarefa foi reorganizada para atuar de maneira mais direcionada, com foco em ferramentas que ampliem o alcance das informações sobre o desaparecimento.

Alerta Amber amplia alcance das buscas

Entre os recursos adotados nas buscas das crianças está o protocolo Amber Alert, coordenado pela Polícia Civil do Maranhão. O sistema emite alerta emergenciais em casos de desaparecimento ou sequestro de crianças e utiliza plataformas da Meta, como Facebook e Instagram, para divulgar imagens e dados das vítimas em um raio de até 200 quilômetros do local do desaparecimento.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Martins, o uso do Amber Alert é considerado essencial para ampliar a visibilidade do caso e aumentar as chances de localização dos irmãos.

O alerta é ativado por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e permanece ativo no feed de usuários da região. As notificações trazem informações como nome, características físicas e canais de contato para o envio de possíveis pistas.

Conforme o MJSP, o protocolo é utilizado de forma excepcional, apenas quando há indícios de que a criança ou adolescente esteja em risco de morte ou de lesão corporal grave.