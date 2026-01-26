Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Polícia investiga motivação de técnico de enfermagem para matar três pacientes no DF

O suspeito Marcos Vinicius de Araújo já deu duas versões para as autoridades responsáveis pela investigação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Da esquerda para a direita: homem branco de cabelo preto, usando terno azul e blusa branca; mulher parda de cabelo preto longo e vestido branco; mulher branco de cabelo liso longo e blusa de alça vermelha.
Legenda: Os crimes aconteceram em novembro e dezembro de 2025.
Foto: Reprodução.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ainda não sabe a verdadeira razão que incentivou o técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo a matar três pacientes no Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal. Ele e outras duas profissionais foram presos neste mês de janeiro.

Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, desse domingo (25), o delegado Wisllei Salomão explicou que o suspeito, quando interrogado, chegou a dar duas justificativas distintas para as autoridades. Entretanto, nenhuma das versões convenceu a Polícia.

Primeiramente, o motivo para a prática do crime seria pelo "hospital estar muito movimentado", conforme disse o delegado. Entretanto, "como essa justificativa não é plausível, ele deu uma segunda justificativa falando que estaria aliviando a dor dos pacientes".

As autoridades, todavia, acreditam que essas não sejam motivações plausíveis para cometer o crime.

Veja também

teaser image
País

Imagens mostram suspeitos de assassinar pacientes no DF ao lado de leitos das vítimas

teaser image
País

Polícia de SP suspeita que juiz sequestrado tenha caído em 'golpe do amor'

Para Wisllei, ainda é necessário aprofundar a investigação para chegar à real justificativa de Marcos e das outras duas técnicas, Marcela Camilly Alves da Silva e Amanda Rodrigues de Sousa, apontadas como cúmplices, terem realizado tais transgressões.

Relembre o caso

Em 2025, nos meses de novembro e dezembro, três pacientes foram assassinados dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta, em Taguatinga. As mortes ocorreram devido à aplicação irregular de medicamentos diretamente na veia dos pacientes.

Marcos, apontado como o principal participante do crime, injetava as doses e esperava que as vítimas tivessem paradas cardíacas. Em dois casos, elas teriam conseguido resistir às altas quantidades da substância controlada, o que levou o suspeito a aplicar desinfetante em suas veias.

Ele teria se passado, também, por médico do hospital, buscando conseguir acesso ao sistema de prescrição de medicamentos. Depois, ia buscá-los na farmácia, preparava-os e os escondia no jaleco para, posteriormente, utilizá-los nas vítimas.

Os suspeitos foram presos nos dias 11 e 15 de janeiro.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra cachorro comunitário Orelha, de porte médio com pelagem escura e marrom, sorrindo com a boca aberta em frente a uma casinha de madeira. Animal foi agredido e morreu em Santa Catarina.
País

O que se sabe sobre a morte do cão comunitário Orelha em SC

Saiba o que aconteceu, quem são os suspeitos e como está a investigação.

Redação
Há 26 minutos
Da esquerda para a direita: homem branco de cabelo preto, usando terno azul e blusa branca; mulher parda de cabelo preto longo e vestido branco; mulher branco de cabelo liso longo e blusa de alça vermelha.
País

Polícia investiga motivação de técnico de enfermagem para matar três pacientes no DF

O suspeito Marcos Vinicius de Araújo já deu duas versões para as autoridades responsáveis pela investigação.

Redação
Há 40 minutos
Imagem mostra o pós do rompimento.
País

Dique da Vale transborda em MG e reacende alerta sete anos após tragédia de Brumadinho

Lama atingiu área industrial entre Ouro Preto e Congonhas; empresa nega impacto em comunidades.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Foto do cantor paraibano João Lima, investigado por agressões contra esposa.
País

Cantor João Lima tem prisão preventiva decretada por agressões à esposa

Crime foi registrado por câmeras de segurança.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Crianças desaparecidas em região de mata no Maranhão. Ambas são negras, o menino com cabelo ralo e a menina com cabelo amarrado de ambos os lados. Ele usa uma blusa laranja e ela usa uma blusa amarela.
País

Crianças desaparecidas no Maranhão teriam sido vistas em hotel em São Paulo

Caso agora passa a ser investigado também pela Polícia Civil paulista.

Redação
25 de Janeiro de 2026
MC Tuto sentado em um carro Porsche cinza claro e, a direita , o para-brisa do mesmo veículo quebrado após o atropelamento.
País

Jovem atropelado por MC Tuto em acidente em Barueri passa por cirurgia; estado de saúde é grave

Funkeiro fazia a gravação de um clipe quando atingiu o jovem.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Foto que contém deslizamento de lama na Barragem de Brumadinho.
País

Bombeiros encerram buscas em Brumadinho sete anos após rompimento de barragem

Das 270 vítimas, duas não foram localizadas.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Na imagem, um homem jovem de pele clara e cabelos escuros e levemente ondulados está sentado em uma varanda ao ar livre, segurando e tocando um violão acústico de madeira clara. Ele veste uma camiseta branca básica, óculos de sol retangulares de lentes azuladas e possui uma tatuagem visível no antebraço direito. O homem olha para o lado com uma expressão serena. Ao fundo, há um mar azul sob um céu com nuvens brancas, sugerindo um ambiente litorâneo e ensolarado. A varanda possui um guarda-corpo de madeira escura.
País

Investigação aponta que cantor João Lima agredia a esposa desde a lua de mel

Caso veio à tona após divulgação de imagens captadas por câmeras de segurança.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Imagem mostra rosto de homem negro cantando em microfone.
País

Pagodeiro morre baleado em tentativa de assalto no Rio

Vítima teria reagido e foi alvejada três vezes.

Redação
24 de Janeiro de 2026
MC Tuto sentado em um carro Porsche cinza claro e, a direita , o para-brisa do mesmo veículo quebrado após o atropelamento.
País

MC Tuto é preso após atropelar jovem durante gravação de clipe em Barueri

Vítima foi socorrida em estado grave; justiça decretou prisão preventiva.

Nathália Paula Braga*
24 de Janeiro de 2026
Selfie em preto e branco de um homem usando óculos escuros e jaqueta de gola alta. Ele está ao ar livre, próximo a um lago, com pessoas, pedalinhos e prédios ao fundo, além de árvores ao redor.
País

Morre homem que ficou com cabeça atolada entre barro e carro em Minas Gerais

Ele foi resgatado na sexta (23) em estado grave e não resistiu.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Homem de terno escuro e gravata clara sentado à mesa, sorrindo para a câmera; ao fundo, imagem de um avião com o logotipo da GOL entre nuvens, em ambiente corporativo.
País

Morre Constantino Júnior, ex-CEO e fundador da Gol, aos 57 anos

Presidente do Conselho da companhia aérea, ele lutava contra um câncer há anos.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Imagem mostra técnico de enfermagem preso ao lado de leito de paciente que morreu em hospital do DF.
País

Imagens mostram suspeitos de assassinar pacientes no DF ao lado de leitos das vítimas

Registros são das câmeras de segurança do Hospital Anchieta, em Taguatinga.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Carregador de celular ligado ao aparelho em cima de uma mesa
País

Adolescente morre após sofrer descarga elétrica por celular ligado à tomada no Pará

Morte de jovem gerou comoção entre moradores de Augusto Corrêa (PA).

Redação
22 de Janeiro de 2026
Homem não identificado segura celular.
País

Polícia de SP suspeita que juiz sequestrado tenha caído em 'golpe do amor'

Samuel de Oliveira Magro foi resgatado de cativeiro nessa terça-feira (20).

Redação
21 de Janeiro de 2026
Foto da advogada que salvou família de incêndio no Paraná. Imagem usada para matéria informando que mulher recebeu alta hospitalar após 3 meses de coma.
País

Advogada que salvou mãe e primo de incêndio no Paraná recebe alta após três meses

A vitima teve 63% do corpo queimado.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Viaturas da Polícia Civil de São Paulo.
País

Auditor fiscal é resgatado de cativeiro em São Paulo

Vítima foi encontrada em um cativeiro no limite entre a capital e a cidade de Osasco.

Redação
20 de Janeiro de 2026
PC Siqueira vestindo camisa preta, óculos de armação escura e cabelos na cor roxa.
País

Investigação sobre morte de PC Siqueira será retomada

Influenciador foi encontrado morto no próprio apartamento em dezembro de 2023.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Homem branco fardado com roupa preta da Polícia Criminal e colete, de costas e em uma casa. Na frente dele, há uma bancada com itens diversos e uma televisão na parede.
País

Três técnicos de enfermagem são presos suspeitos de matar pacientes no DF

Os crimes foram cometidos através da aplicação de medicamentos nas vítimas, ocasionando parada cardíaca e morte.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Erlan Bastos era conhecido pelo trabalho no jornalismo de entretenimento e de bastidores.
País

Erlan Bastos relatou diagnóstico de doença rara ao vivo antes de morrer

Jornalista faleceu no sábado (17), após dias internado na UTI.

Redação
18 de Janeiro de 2026