Dique da Vale transborda em MG e reacende alerta sete anos após tragédia de Brumadinho

Lama atingiu área industrial entre Ouro Preto e Congonhas; empresa nega impacto em comunidades.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:56)
País
Imagem mostra o pós do rompimento.
Legenda: Equipes do governo estadual atuam no local desde o momento do rompimento.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

Uma estrutura da Vale transbordou na madrugada deste domingo (25) entre os municípios de Ouro Preto e Congonhas, em Minas Gerais, provocando uma enxurrada de lama que chegou à área administrativa da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). 

Não há registro de feridos. O episódio ocorre sete anos após o rompimento da barragem de Brumadinho.

Em nota, a Vale informou que houve “extravasamento de água com sedimentos” de uma cava da mina de Fábrica, em Ouro Preto. Segundo a empresa, o material atingiu apenas áreas internas e não impactou moradores ou comunidades do entorno

A mineradora também afirmou que o caso não tem relação com barragens e que todas seguem estáveis e monitoradas.

O Governo de Minas disse que equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da Secretaria de Meio Ambiente atuam no local desde as primeiras horas do dia.

Já o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) afirma que o transbordamento afetou o abastecimento de água e interrompeu atividades na região. Integrantes do grupo acompanham a situação de perto e mantêm diálogo com moradores e autoridades.

Redação
Há 34 minutos
