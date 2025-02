'Existe uma exploração politiqueira da segurança pública' no Ceará, diz secretário da Casa Civil, Chagas Vieira

Entrevistado desta segunda-feira (24) no Bom Dia, Nordeste, da Verdinha FM, o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira, teceu críticas ao que chamou de “exploração politiqueira” de temas relacionados com a segurança pública. Ao abordar a questão, ele fez uma menção ao ex-deputado federal Capitão Wagner (União).

Segundo Vieira, que detalhou medidas tomadas pela administração estadual para reduzir os índices de criminalidade, opositores ao governador Elmano de Freitas (PT) desvirtuam o debate em função de benefícios políticos.

Veja também PontoPoder Como a declaração de André Fernandes por um PL independente em 2026 repercute nos planos da oposição PontoPoder Inauguração do Hospital Universitário do Ceará tem nova data prevista para março, com presença de Lula, diz secretário

“Existe uma hipocrisia muito grande, uma exploração politiqueira muito grande em torno disso. Algumas pessoas usam a questão da violência como plataforma política, apostam no caos para tentar realmente se capitalizar politicamente”, disparou o titular da Casa Civil.

A fala do político aconteceu durante uma explanação que fez sobre a complexidade do assunto e a insatisfação pública do governador quanto aos números da segurança. De acordo com o secretário, as ações nessa área são acompanhadas diretamente por ele e pelo chefe do Executivo diariamente.

“Vi agora, nessa semana que passou, mesmo, uma declaração que eu não queria acreditar. O ex-candidato… eterno candidato, Capitão Wagner, que sempre usou essa questão da violência para se promover, dizendo que, por conta de um acordo de facções que está se colocando, isso ao nível nacional, poderia esperar que ia reduzir a violência, só por conta disso”, pontuou.

Ao que afirmou Chagas Vieira, o ex-deputado federal, ao tratar o assunto dessa maneira, “desconsidera o esforço que é feito por milhares de policiais”. “No mínimo, é um desrespeito com a tropa”, reforçou o entrevistado.

O Diário do Nordeste procurou a assessoria de Capitão Wagner em busca de um posicionamento sobre a crítica feita pelo secretário-chefe da Casa Civil. Não houve uma devolutiva até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma manifestação.