Inauguração do Hospital Universitário do Ceará tem nova data prevista para março, com presença de Lula, diz secretário

O secretário da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira, afirmou, nesta segunda-feira (24), que o Hospital Universitário do Ceará (HUC) será inaugurado em março. Segundo o gestor, durante entrevista no Bom Dia, Nordeste, da Verdinha FM, o ato de entrega contará com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Ele começa a funcionar, acredito, já na primeira quinzena de março, com a presença do presidente Lula. Estamos só fechando a data do presidente, para que ele possa estar presente e que o Governo Federal possa ajudar o Governo do Estado a manter esse hospital", disse o secretário.

O prazo mencionado por Vieira representa uma nova previsão, uma vez que o governador Elmano de Freitas (PT) já havia mencionado, no início do mês, durante a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa, que o chefe do Palácio do Planalto estaria no Estado para a inauguração do hospital numa data entre os dias 20 e 28 de fevereiro.

De acordo com o secretário da Casa Civil, os serviços das equipes que trabalham na construção da unidade hospitalar se concentram agora em uma fase complementar, de instalação e testes de equipamentos.

"Neste momento, são centenas de funcionários que estão trabalhando para colocar esse hospital para funcionar. Estão sendo ampliadas também as vias de acesso, foi duplicada toda a pista de acesso, feitas duas linhas especiais de ônibus", detalhou Chagas Vieira durante a entrevista.

Inicialmente, ao que disse o entrevistado, o Hospital Universitário do Ceará contará com 832 leitos, sendo 652 leitos principais e 180 leitos complementares. Inicialmente, pelo que prevê a gestão, serão ofertados atendimentos de oncologia, vascular e outras especialidades.

O governo espera colocar toda estrutura em funcionamento ainda em 2025. "Na sua plenitude, ele vai ter um custeio anual de R$ 900 milhões para atender a população cearense", contabilizou.