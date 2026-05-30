CAPTEI: Posse da nova diretoria da Fecomércio-CE reúne lideranças empresariais e autoridades

O Buffet La Maison recebeu, na noite de sexta-feira (29), empresários, autoridades e lideranças do setor produtivo para a posse da nova diretoria da Fecomércio Ceará. Aos 37 anos, Luiz Fernando Bittencourt assumiu a presidência da entidade para o mandato 2026-2030.

Legenda: Eliana e Luiz Gastão Bittencourt, Elmano de Freitas, Luiz Fernando Bittencourt e Rachel Felismino Foto: LC Moreira

Legenda: Franzé Gomes, Evandro Leitão, Gabriela Aguiar, Luiz Gastão e Luiz Fernando Bittencourt, Elmano de Freitas, Cid Alves, Cid Marconi e Léo Couto Foto: LC Moreira

Para saudar a nova fase de uma das mais influentes instituições empresariais do Estado, não faltaram convidados especialíssimos.

Legenda: Nova Diretoria da Fecomércio-CE Foto: LC Moreira

A cerimônia contou com a presença do governador Elmano de Freitas, do prefeito Evandro Leitão, da vice-prefeita Gabriella Aguiar e de representantes dos principais segmentos econômicos cearenses.

Legenda: Governador do Estado, Elmano de Freitas destacou a importância da Fecomércio-CE para o sociedade cearense Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Fernando Bittencourt discursou sobre potenciais e desafios da Fecomércio-CE Foto: LC Moreira

Confira os registros sociais do evento nas fotos de LC Moreira.

Legenda: Luana, Luiz Gastão e Eliana Bittencourt, Rachel Felismino e Luiz Fernando Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Gastão Bittencourt, Cid Alves e Luiz Fernando Bittencourt 1 Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Luiz Fernando Bittencourt e Rachel Felismino Foto: LC Moreira

Legenda: João, Mirtô, Silvia e Rachel Felismino Foto: LC Moreira

Legenda: Tin Gomes, Cristiane e Evandro Leitão e André Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Pragmácio, Christiane Leitão e Durval Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Eliana Bittencout, Rachel Felismino e Luana Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Ximenes, Inácio Aguiar, Jeritza Gurgel, Alex Magalhães e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Araripe, Anya Ribeiro, Eliane Brasil e Euvaldo Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: Luana, Luiz gastão e Eliane Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Fernando Bittencourt, Alex Magalhães e Luiz Gastão Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Muniz, Alex Magalhães e Victor Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Fernando Bittencourt, Elmano de Freitas e Gabriela Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Padres Vanderlúcio Sousa e Vitinho Aragão, Gabriela Aguiar, Luiz Gastão Bittencourt e André Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Gomes de Matos, Alex Magalhães e Pedro Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Reno e Alessandra Bertosi, Camila e Alan de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Felismino, Luiz Fernando Bittencourt e Gabriela Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes, Alex Magalhães e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra e Alexandre Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Eduardo Pragmácio Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Pompeu e Anabela Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Orlando Braga e Caroline Gordini Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães, Jeritza Gurgel e Durval Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido, Jeritza Gurgel e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira