CAPTEI: Posse da nova diretoria da Fecomércio-CE reúne lideranças empresariais e autoridades

O Buffet La Maison recebeu, na noite de sexta-feira (29), empresários, autoridades e lideranças do setor produtivo para a posse da nova diretoria da Fecomércio Ceará. Aos 37 anos, Luiz Fernando Bittencourt assumiu a presidência da entidade para o mandato 2026-2030.
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Eliana e Luiz Gastão Bittencourt, Elmano de Freitas, Luiz Fernando Bittencourt e Rachel Felismino
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LC Moreira
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Franzé Gomes, Evandro Leitão, Gabriela Aguiar, Luiz Gastão e Luiz Fernando Bittencourt, Elmano de Freitas, Cid Alves, Cid Marconi e Léo Couto
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Para saudar a nova fase de uma das mais influentes instituições empresariais do Estado, não faltaram convidados especialíssimos.
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Nova Diretoria da Fecomércio-CE
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A cerimônia contou com a presença do governador Elmano de Freitas, do prefeito Evandro Leitão, da vice-prefeita Gabriella Aguiar e de representantes dos principais segmentos econômicos cearenses.
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Governador do Estado, Elmano de Freitas destacou a importância da Fecomércio-CE para o sociedade cearense
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Luiz Fernando Bittencourt discursou sobre potenciais e desafios da Fecomércio-CE
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Confira os registros sociais do evento nas fotos de LC Moreira.
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Luana, Luiz Gastão e Eliana Bittencourt, Rachel Felismino e Luiz Fernando Bittencourt
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Luiz Gastão Bittencourt, Cid Alves e Luiz Fernando Bittencourt 1
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Jeritza Gurgel, Luiz Fernando Bittencourt e Rachel Felismino
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João, Mirtô, Silvia e Rachel Felismino
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Tin Gomes, Cristiane e Evandro Leitão e André Montenegro
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Eduardo Pragmácio, Christiane Leitão e Durval Maia
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Eliana Bittencout, Rachel Felismino e Luana Bittencourt
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Victor Ximenes, Inácio Aguiar, Jeritza Gurgel, Alex Magalhães e Pedro Porcelini
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Leonardo Araripe, Anya Ribeiro, Eliane Brasil e Euvaldo Bringel
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Luana, Luiz gastão e Eliane Bittencourt
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Luiz Fernando Bittencourt, Alex Magalhães e Luiz Gastão Bittencourt
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Adriano Muniz, Alex Magalhães e Victor Ximenes
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Luiz Fernando Bittencourt, Elmano de Freitas e Gabriela Aguiar
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Padres Vanderlúcio Sousa e Vitinho Aragão, Gabriela Aguiar, Luiz Gastão Bittencourt e André Montenegro
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Raimundo Gomes de Matos, Alex Magalhães e Pedro Gomes de Matos
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Reno e Alessandra Bertosi, Camila e Alan de Oliveira
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Rachel Felismino, Luiz Fernando Bittencourt e Gabriela Aguiar
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Taís Lopes, Alex Magalhães e Jeritza Gurgel
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Ivana Bezerra e Alexandre Rangel
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Jeritza Gurgel e Eduardo Pragmácio
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Marcos Pompeu e Anabela Alcântara
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Micheline e Germano Albuquerque
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Orlando Braga e Caroline Gordini
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Alex Magalhães, Jeritza Gurgel e Durval Maia
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Duda Brígido, Jeritza Gurgel e Germano Albuquerque
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Enid Cãmara, André e Stella Pavan
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