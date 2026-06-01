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Drama dos times cearenses na Série B

Leia a coluna de Tom Barros

Escrito por
Tom Barros producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:59)
Jogada
Legenda: Equipes sonham em voltar a Série A
Foto: Gabriel Silva / Ceará | Kid Júnior / SVM

Há jogos que surpreendem pela mudança inesperada de cenário de um tempo para o outro. O Ceará teve o controle e o placar à sua disposição na etapa inicial. Melk fez 1 a 0. Poderia ter feito mais. O Vozão desperdiçou outras chances claras com Wendel, Matheus Araújo e Dieguinho. E ainda mandou uma bola na trave. 

A impressão era de que, no segundo tempo, o Ceará consolidaria a predominância. Ledo engano. Em poucos minutos, tudo desmoronou. O empate do Operário, gol de Boschilia, seguido da expulsão de Fernandinho, desestruturou o Ceará. A virada veio relâmpago com o golaço de Feliciano. 

O Operário, que adotou a proposta de jogar em contra-ataque, mais se fechou. Montou um “bunker”. O Ceará fez pressão. Foi para cima, mas nem a força jovem do Vozão conseguiu ultrapassá-lo. Para piorar, Lucas Lima também foi expulso. Acabou ali qualquer possibilidade de reação. 

Ficou claro que emocionalmente o Ceará é um time abalado. Por mais paradoxal que pareça, demonstrou ter condições para ganhar o jogo. Um apagão de dez ou quinze minutos arruinou as pretensões do time cearense. Foi incrível. 

Consequências 

A derrota do Fortaleza diante do Athletic Club trouxe uma série de reflexões sobre os objetivos tricolores no atual momento. Qual a prioridade, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil ou a Série B nacional. A meu juízo, a prioridade tem de ser o retorno à Série A nacional. Pronto. 

Outra visão 

Acima da visão dos cronistas, há muitas responsabilidades sobre os ombros dos que estão no comando do clube. Responsabilidade com as finanças, com as obrigações sociais, com a folha de jogadores e funcionários, com a manutenção da estrutura... Então eles têm que ver também as receitas. 

Decisão 

Amanhã, já haverá o primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste. Quer queiram, quer não, não havia como jogar em Minas Gerais sem planejar o jogo diante do Vitória. O desgaste, a rotatividade dos jogadores, a estratégia para cada partida. Assim, fica difícil cobrar uma coisa sem examinar a outra.  

Administração 

Compreendo as dificuldades que o técnico Carpini está tendo para os ajustes a cada desafio. Às vezes, quem quer tudo termina sem nada. Inteligente é quem foca no essencial, quando diante de vários desafios paralelos. A meu juízo, a prioridade é a Série B. Mas só quem sabe onde o sapato lhe aperta é quem está calçado com ele. 

Cofre 

Futebol é negócio. Da saúde do cofre muita coisa depende no Pici. Fica nas mãos dos dirigentes tricolores a busca por um meio-termo capaz de contemplar as diversas necessidades expostas. Desejo que haja a melhor solução para cada problema. O assunto é muito delicado. 

 

 

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