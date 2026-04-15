Quem era o cinegrafista Rodrigo Lapa, da Band, vítima de acidente em MG

O cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, faleceu em acidente envolvendo um carro de reportagem da TV Band Minas. Na tarde desta quarta-feira (15), o veículo colidiu com um caminhão na BR-381, no distrito de Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Rodrigo dirigia o carro e faleceu ainda no local. Já a repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, estava no banco do passageiro e chegou a ser encaminhada a um hospital em Belo Horizonte.

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O suporte foi dado pelo Corpo de Bombeiros, que transportou a repórter até o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Em nota, a Band Minas lamentou a morte de Rodrigo e o acidente com Alice. "A 'Band Minas' lamenta profundamente o ocorrido com esses nossos companheiros queridos e está já prestando toda assistência aos familiares das vítimas", escreveu.

Trabalho de Rodrigo Lapa

Rodrigo Lapa era natural de Porto Alegre, sendo radicado em Minas Gerais. "Era mais que um profissional dedicado; era uma presença que irradiava alegria por onde passava", escreveu a Band Minas. Ele teve passagens pela Band Minas entre 2022 e 2024, e retornou à emissora em dezembro de 2025.

"Neste curto período, demonstrou sua versatilidade e compromisso com a notícia em coberturas marcantes, como a alegria do Carnaval de Belo Horizonte e a sensibilidade necessária no acompanhamento da tragédia das chuvas na Zona da Mata", acrescentou a nota.

Rodrigo ainda tinha o projeto "Garagens Periféricas", em que trabalhava como Palhaço para levar sorrisos a crianças. Ele deixou a esposa e a filha Lis, de 7 anos.