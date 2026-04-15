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DNA confirma que corpo esquartejado em SC é de corretora gaúcha

Cadáver da vítima foi encontrado em um rio na área rural de Major Gercino.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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foto da corretora gaúcha que estava desaparecida, Luciani Aparecida Estivalet Freitas, encontrada morta em Santa Catarina.
Legenda: A vítima morava sozinha em um residencial próximo a Florianópolis.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O corpo encontrado esquartejado no início de março em Major Gercino, na Grande Florianópolis, é da corretora de imóveis gaúcha Luciani Aparecida Estivalet Freitas, de 47 anos, segundo confirmou o exame de DNA.

A informação foi divulgada pela família da vítima, mais de um mês após o crime. Os familiares ainda aguardam a liberação do corpo para realizar a cerimônia de despedida. As informações são do portal g1.

Relembre o caso

O corpo de Luciani foi encontrado esquartejado no Interior de Santa Catarina, área rural de Major Gercino, cidade a mais de 100 quilômetros de Florianópolis, onde ela residia.

A Polícia Civil informou que o corpo foi desmembrado e dividido em cinco pacotes, que teriam sido descartados em um córrego.

Luciani era natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, e morava sozinha no bairro Santinho, região turística no Norte da Ilha de Florianópolis. Nas redes sociais, ela se apresentava como corretora de imóveis, administradora de propriedades e turismóloga.

Ela foi vista pela última vez no dia 4 de março, segundo familiares. O desaparecimento foi registrado oficialmente apenas no dia 11.

De acordo com o irmão da vítima, mensagens enviadas pelo celular da corretora após o desaparecimento chamaram a atenção da família por conter vários erros de escrita, o que levantou suspeitas sobre quem estava utilizando o aparelho.

Um vídeo gravado pelo irmão da vítima no apartamento da corretora, após o registro do desaparecimento, mostrou o local revirado, com comida estragada e louça acumulada na pia da cozinha.

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Investigações

As investigações começaram após a família registrar o desaparecimento da corretora. Segundo a polícia, compras foram realizadas utilizando o CPF de Luciani após ela desaparecer.

A partir dos endereços de entrega, todos em Florianópolis, os investigadores passaram a monitorar os locais. Em uma das abordagens, um adolescente de 14 anos foi encontrado retirando encomendas compradas em nome da vítima. Ele afirmou que os produtos seriam destinados ao irmão.

Com base na informação, policiais foram até o conjunto residencial onde Luciani morava e encontraram uma das suspeitas, que se apresentou como responsável pelo local.

Em um dos apartamentos, foram localizadas duas malas com pertences da corretora e diversos produtos adquiridos em nome dela, como arcos de balestra, controle de videogame e televisão. Testemunhas também relataram tentativas de esconder objetos da vítima e dificultar o trabalho da polícia.

O carro de Luciani, um HB20, também foi localizado nas proximidades do conjunto residencial e, segundo a investigação, teria sido usado para transportar o corpo até o local onde foi descartado.

Prisões

Segundo a Polícia Civil, três pessoas que moravam no mesmo conjunto residencial que a vítima foram presas. Entre elas estão a administradora do condomínio, Ângela Maria Moro, de 47 anos, o vizinho de porta da corretora, Matheus Vinícius Silveira Leite, de 27 anos, e a namorada dele, Letícia Jardim, de 30 anos.

Ângela foi presa em Florianópolis inicialmente por receptação, após investigadores encontrarem diversos objetos da vítima em um dos apartamentos que ela administrava. Durante a audiência de custódia, o juiz considerou que havia indícios de homicídio e determinou a prisão temporária dela por 30 dias.

Já Matheus e Letícia foram presos no último mês, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, após fugirem para o Rio Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, Matheus também era procurado pela Justiça de São Paulo por um latrocínio cometido em 2022 na cidade de Laranjal Paulista, quando um dono de padaria foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto.

A Polícia Civil trata o caso como latrocínio, mas ainda investiga como o crime foi executado e qual foi o grau de participação de cada suspeito.

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