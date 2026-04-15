Acidente com carro da Band deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida em MG

Um carro de reportagem da Band Minas colidiu frontalmente com um caminhão, na tarde de quarta-feira (15), resultando em uma morte e uma pessoa gravemente ferida. O acidente ocorreu na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar na ocorrência. Conforme o g1, o motorista, que era repórter cinematográfico da emissora, faleceu no local. Já a passageira, uma repórter de 35 anos, ficou gravemente ferida.

Legenda: Carro da Band colidiu frontalmente com o caminhão na BR-381. Foto: Divulgação/CBMMG.

Uma aeronave do Corpo de Bombeiros transportou a repórter até o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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No local, também estiveram presentes equipes da concessionária. A pista precisou ser interditada na altura do km 444, aproximadamente às 13h, devido ao acidente.

Em imagens do acidente, é possível ver o carro da Band com a fachada destruída, enquanto apenas parte da estrutura do caminhão foi danificada.