Acidente com carro da Band deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida em MG
Motorista faleceu no local, enquanto a repórter foi transferida ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.
Um carro de reportagem da Band Minas colidiu frontalmente com um caminhão, na tarde de quarta-feira (15), resultando em uma morte e uma pessoa gravemente ferida. O acidente ocorreu na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar na ocorrência. Conforme o g1, o motorista, que era repórter cinematográfico da emissora, faleceu no local. Já a passageira, uma repórter de 35 anos, ficou gravemente ferida.
Uma aeronave do Corpo de Bombeiros transportou a repórter até o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
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No local, também estiveram presentes equipes da concessionária. A pista precisou ser interditada na altura do km 444, aproximadamente às 13h, devido ao acidente.
Em imagens do acidente, é possível ver o carro da Band com a fachada destruída, enquanto apenas parte da estrutura do caminhão foi danificada.