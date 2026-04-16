Repórter da Band vítima de acidente em MG está em coma

A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, que estava no carro da TV Band Minas envolvido em um acidente no distrito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, permanece internada em coma. A informação foi repassada ao g1 por uma tia da jornalista.

Segundo a familiar, Alice teve fraturas pelo corpo e passou por exames que constataram traumatismo craniano. Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

O carro de reportagem em que a jornalista estava colidiu de frente com um caminhão na BR-381, na tarde desta quarta-feira (15). O cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, estava dirigindo o veículo e morreu no local.

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Reportagem sobre duplicação da rodovia

A equipe retornava a capital mineira após fazer uma reportagem sobre a importância da duplicação da rodovia para a diminuição do índice de acidentes.

Em nota, a Band Minas lamentou a morte de Rodrigo e o acidente com Alice. "A 'Band Minas' lamenta profundamente o ocorrido com esses nossos companheiros queridos e está já prestando toda assistência aos familiares das vítimas", escreveu.