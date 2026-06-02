A renovação e o novo treinador do Ceará

Resultado é que segura treinador. Derrotas em sequência são sinônimo de demissão sumária. Pouco importa a política que o técnico esteja adotando. Se não ganhar, pode arrumar as malas, pegar o primeiro voo e buscar outro destino. Lamentavelmente é assim que funciona aqui no Brasil.

O técnico Mozart, demitido pelo Ceará, não foi atendido nas contratações que pretendia. Optou, então, por dar oportunidades aos mais jovens vindos da base. Agora, com a sua saída, resta saber qual a política que será adotada pelo novo treinador. Renovar é preciso, mas sem “queimar” os jovens que aí estão.

Há muito eu não via uma crise tão grave em Porangabussu. Os temores de um rebaixamento para a Série C passaram a ser reais. O presidente do clube, João Paulo, parece atônito diante do quadro. Os protestos da torcida tendem a se intensificar na medida em que não se encontra uma solução.

A reação em campo terá de ser imediata. A aproximação da zona de rebaixamento é mais um tipo de pressão. Toda mudança de treinador gera incógnitas. São muitos os demônios a serem exorcizados.

Desgaste

Hoje, às 21 horas, no Castelão, começa a decisão da Copa do Nordeste. O técnico do Fortaleza, Carpini, tem explicado as suas dificuldades diante do desgaste físico da equipe. Atribuiu a derrota em Minas exatamente às condições precárias do grupo. Pior é que terá de lidar com isso hoje e nos próximos desafios.

Favorito

Ao Vitória de Salvador, por ser da Série A, está sendo atribuído um certo favoritismo nos confrontos com o Fortaleza. O próprio treinador Leão, Carpini, admite tal situação. É uma maneira inteligente de transferir para o adversário o peso da responsabilidade. Uma coisa é o verbo. Outra coisa, bem diferente, é a ação.

Façanha

Não faz muito, o favorito diante do Fortaleza era o Sport, justo por jogar por um empate na Ilha do Retiro, quando da decisão da vaga para a final da Copa do Nordeste. O Fortaleza foi lá. Ganhou por dois gols de diferença e despachou o favorito. Portanto, tudo é muito relativo.

Resultado

Vejo o Fortaleza, pelo que aplicou na Ilha do Retiro, plenas condições de fazer a diferença, hoje, no Castelão. Mesmo com o desgaste alegado pelo treinador, entendo possível uma vitória do Leão. Motivo simples: já em Recife havia o desgaste, mas o Fortaleza teve elevado poder de superação.

Ascensão

Louvável o retorno do Icasa e do Itapipoca à Série A do Campeonato Cearense. No comando do Icasa, valeu a competência do técnico Raimundo Wagner. No comando do Itapipoca valeu a competência do técnico Edilson Cardoso Soares, o Dema, que, quando jogador, teve boa passagem pelo Ceará. Parabéns.