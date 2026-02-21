Amigos de Eric Dane mobilizam vaquinha de R$ 1,2 milhão após morte do ator

A campanha foi lançada na plataforma GoFundMe após a morte do artista de 53 anos, na quinta-feira (19). A meta da vaquinha é arrecadar US$ 250 mil (cerca de R$ 1,29 milhão).

Eric Dane morreu após complicações da esclerose lateral amiotrófica (ELA). Em pouco tempo, a campanha já conta com a participação de nomes próximos ao artista. Entre eles, está Sam Levinson, criador da série Euphoria, um dos últimos trabalhos de Dane na televisão.

Sam contribuiu com US$ 27 mil (aproximadamente R$ 139,6 mil), sendo o principal doador até agora.

Veja também Zoeira Corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após tragédia aérea País Influenciadora digital Bianca Dias morre aos 27 anos após cirurgia É Hit Pedro Sampaio ganha R$ 2,2 mi no Carnaval do Ceará e mira no São João: 'Será um privilégio'

Estimativas apontam que o patrimônio de Dane girava em torno de US$ 7 milhões (cerca de R$ 35 milhões). Os bens incluem imóveis de alto padrão nos Estados Unidos. As informações são do UOL.

Segundo a descrição da campanha, Rebecca Gayheart - ex-esposa de Dane - e as duas filhas eram o "centro do seu mundo". Dane e Rebecca casaram em 2004 e tiveram Billie Beatrice Dane, de 15 anos, e Georgia Geraldine Dane, de 14 anos.

O texto destaca também que, após o diagnóstico, o ator se tornou uma voz ativa na conscientização sobre a doença ELA. "Mesmo com a saúde debilitada, ele permaneceu profundamente comprometido em ajudar outras pessoas que enfrentam a mesma condição devastadora", diz o comunicado.

A ELA é uma condição neurodegenerativa progressiva que destrói os neurônios motores, causando fraqueza, paralisia e perda gradual de funções vitais.

Eric recebeu o diagnóstico de ELA em 2024 e tornou pública a doença em entrevista à revista People, em abril do ano passado. Os organizadores da campanha afirmaram que a enfermidade evoluiu de forma mais rápida do que o esperado, o que motivou a mobilização.

"Qualquer contribuição, independentemente do valor, ajudará a proporcionar estabilidade neste período difícil e no futuro das queridas filhas de Eric", diz o texto da campanha.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Jéssica Welma.