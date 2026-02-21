Amigos de Eric Dane mobilizam vaquinha de R$ 1,2 milhão após morte do ator
O intuito da campanha é garantir um futuro financeiro estável para as filhas do ator.
A campanha foi lançada na plataforma GoFundMe após a morte do artista de 53 anos, na quinta-feira (19). A meta da vaquinha é arrecadar US$ 250 mil (cerca de R$ 1,29 milhão).
Eric Dane morreu após complicações da esclerose lateral amiotrófica (ELA). Em pouco tempo, a campanha já conta com a participação de nomes próximos ao artista. Entre eles, está Sam Levinson, criador da série Euphoria, um dos últimos trabalhos de Dane na televisão.
Sam contribuiu com US$ 27 mil (aproximadamente R$ 139,6 mil), sendo o principal doador até agora.
Veja também
Estimativas apontam que o patrimônio de Dane girava em torno de US$ 7 milhões (cerca de R$ 35 milhões). Os bens incluem imóveis de alto padrão nos Estados Unidos. As informações são do UOL.
Segundo a descrição da campanha, Rebecca Gayheart - ex-esposa de Dane - e as duas filhas eram o "centro do seu mundo". Dane e Rebecca casaram em 2004 e tiveram Billie Beatrice Dane, de 15 anos, e Georgia Geraldine Dane, de 14 anos.
O texto destaca também que, após o diagnóstico, o ator se tornou uma voz ativa na conscientização sobre a doença ELA. "Mesmo com a saúde debilitada, ele permaneceu profundamente comprometido em ajudar outras pessoas que enfrentam a mesma condição devastadora", diz o comunicado.
A ELA é uma condição neurodegenerativa progressiva que destrói os neurônios motores, causando fraqueza, paralisia e perda gradual de funções vitais.
Eric recebeu o diagnóstico de ELA em 2024 e tornou pública a doença em entrevista à revista People, em abril do ano passado. Os organizadores da campanha afirmaram que a enfermidade evoluiu de forma mais rápida do que o esperado, o que motivou a mobilização.
"Qualquer contribuição, independentemente do valor, ajudará a proporcionar estabilidade neste período difícil e no futuro das queridas filhas de Eric", diz o texto da campanha.
*Estagiária supervisionada pela jornalista Jéssica Welma.