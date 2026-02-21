Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Amigos de Eric Dane mobilizam vaquinha de R$ 1,2 milhão após morte do ator

O intuito da campanha é garantir um futuro financeiro estável para as filhas do ator.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Última Hora
Eric Dane e as filhas.
Legenda: Filhas de Eric Dane ainda são adolescentes.
Foto: Reprodução.

A campanha foi lançada na plataforma GoFundMe após a morte do artista de 53 anos, na quinta-feira (19). A meta da vaquinha é arrecadar US$ 250 mil (cerca de R$ 1,29 milhão).

Eric Dane morreu após complicações da esclerose lateral amiotrófica (ELA). Em pouco tempo, a campanha já conta com a participação de nomes próximos ao artista. Entre eles, está Sam Levinson, criador da série Euphoria, um dos últimos trabalhos de Dane na televisão.

Sam contribuiu com US$ 27 mil (aproximadamente R$ 139,6 mil), sendo o principal doador até agora.

Veja também

teaser image
Zoeira

Corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após tragédia aérea

teaser image
País

Influenciadora digital Bianca Dias morre aos 27 anos após cirurgia

teaser image
É Hit

Pedro Sampaio ganha R$ 2,2 mi no Carnaval do Ceará e mira no São João: 'Será um privilégio'

Estimativas apontam que o patrimônio de Dane girava em torno de US$ 7 milhões (cerca de R$ 35 milhões). Os bens incluem imóveis de alto padrão nos Estados Unidos. As informações são do UOL.

Segundo a descrição da campanha, Rebecca Gayheart -  ex-esposa de Dane - e as duas filhas eram o "centro do seu mundo". Dane e Rebecca casaram em 2004 e tiveram Billie Beatrice Dane, de 15 anos, e Georgia Geraldine Dane, de 14 anos. 

O texto destaca também que, após o diagnóstico, o ator se tornou uma voz ativa na conscientização sobre a doença ELA. "Mesmo com a saúde debilitada, ele permaneceu profundamente comprometido em ajudar outras pessoas que enfrentam a mesma condição devastadora", diz o comunicado.

A ELA é uma condição neurodegenerativa progressiva que destrói os neurônios motores, causando fraqueza, paralisia e perda gradual de funções vitais.

Eric recebeu o diagnóstico de ELA em 2024 e tornou pública a doença em entrevista à revista People, em abril do ano passado. Os organizadores da campanha afirmaram que a enfermidade evoluiu de forma mais rápida do que o esperado, o que motivou a mobilização. 

"Qualquer contribuição, independentemente do valor, ajudará a proporcionar estabilidade neste período difícil e no futuro das queridas filhas de Eric", diz o texto da campanha.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Jéssica Welma.

Assuntos Relacionados
Jogada

Bragantino x São Paulo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista

Redação
Há 6 minutos
Estação de ônibus moderna com coberturas elegantes e transporte público eficiente em uma cidade brasileira.
Ceará

Etufor anuncia extensão de linhas para Terminal Santuário da Fé, no Centro; confira

A medida deve ampliar o itinerário de quatro linhas e começa a valer no próximo sábado (28).

Redação
Há 11 minutos
Anitta posa com a mão no ombro de ex-namorado, em barco, com mar ao fundo.
Zoeira

Anitta confirma fim do namoro com Ian Bortolanza

Cantora diz que rotina intensa de trabalho pesou na relação e não descarta reconciliação após o Carnaval.

Redação
Há 22 minutos
Jogada

Com TikTok, SVM transmite Fortaleza x Ferroviário em cinco plataformas; confira

A partida terá transmissão gratuita com imagens ao vivo na conta oficial do Diário do Nordeste, além de cobertura multiplataforma do Jogada

Redação
Há 24 minutos
Eric Dane e as filhas.
Última Hora

Amigos de Eric Dane mobilizam vaquinha de R$ 1,2 milhão após morte do ator

O intuito da campanha é garantir um futuro financeiro estável para as filhas do ator.

Redação
Há 27 minutos
Inscrições podem ser feitas no site da Marinha.
Papo Carreira

Com 850 vagas, Marinha prorroga inscrições para Escolas de Aprendizes-Marinheiros

Inscrições podem ser feitas até 2 de março.

Redação
Há 1 hora
Montagem de fotos em que aparece Xand Avião e tecladista da banda ganhando carro de cor preta.
É Hit

Xand Avião presenteia tecladista da época do Aviões do Forró com carro de luxo

Registro foi publicado nas redes sociais do cantor.

João Lima Neto
Há 1 hora
Segurança

Homem incendeia carro, bar e residência após recusa de proprietário a vender bebida, no Ceará

O suspeito teria chegado ao estabelecimento com sinais de embriaguez e solicitado bebida alcoólica.

Redação
Há 1 hora
Marcos Mion é um homem branco, de meia idade, com cabelo e barba grisalhos. Na foto, ele usa suéter amarelo, calça jeans e tênis branco e está sentado, segurando microfone.
Zoeira

Caldeirão com Mion reúne ex-BBBs e elenco de novelas verticais da Globo neste sábado (21)

O programa é apresentado por Marcos Mion e começa às 16h15.

Redação
Há 1 hora
Bianca Dias era influenciadora digital e tinha 27 anos.
Zoeira

Bianca Dias: quem era a influenciadora de 27 anos cuja morte repercutiu fora do Brasil

Criadora de conteúdo de moda e lifestyle morreu após mal súbito em Guarujá, litoral de São Paulo.

Redação
Há 1 hora
Agente de segurança feminina sorrindo com uniforme e capacete, em ambiente urbano com prédio ao fundo.
País

O que se sabe sobre a policial militar morta com tiro na cabeça, em São Paulo

Marido da vítima é o principal suspeito.

Redação
Há 2 horas
Corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após tragédia aérea
Zoeira

Corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após tragédia aérea

Famílias decidiram pela cremação e plantio de cinco árvores em homenagem aos músicos.

Redação
Há 2 horas
Reunião internacional de líderes e representantes de diferentes países tomando decisões importantes em uma sala de convenções com decoração elegante, flores na mesa e painel de vídeo ao fundo.
Negócios

Brasil e Índia firmam acordo para explorar minerais de alta tecnologia

O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás apenas da China.

Geovana Almeida*
Há 2 horas
Foto de prédios residenciais em Fortaleza, para ilustrar uma matéria sobre crescimento do número de novos corretores de imóveis.
Negócios

Venda de imóveis de luxo e econômicos faz número de corretores mais que dobrar no Ceará

Área tem atraído recém-ingressos no mercado de trabalho e profissionais em transição de carreira.

Mariana Lemos
Há 2 horas
Prefeito se manifestou em um vídeo nas redes sociais.
PontoPoder

MPCE cobra que Câmara afaste prefeito de Aracoiaba (CE), irmão de Wesley Safadão

Wellington Silva de Oliveira, o Edim, está com os direitos políticos suspensos após ter sido condenado por estelionato.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Cantor masculino Leo Santana em show ao vivo usando roupa vermelha, óculos escuros, brincos e colar, cantando com entusiasmo em palco iluminado.
Zoeira

BBB 26: Milena leva cortada de Leo Santana após pergunta sobre filho do cantor

Momento aconteceu durante a festa desta sexta-feira (20).

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Morte da influenciadora ocorreu na Grande São Paulo.
País

Influenciadora digital Bianca Dias morre aos 27 anos após cirurgia

Segundo a família, Bianca se recuperava bem, mas teve um mal súbito.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Ceará

Supermercado é autuado em Fortaleza por vender queijo e derivados vencidos

O supermercado informou, em nota, que "adota um rigoroso processo interno de controle" e, em casos de não identificação, a remoção é feita imediatamente após sinalização.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Cena do Duelo de Risco que teve Juliano Floss e Sol Vega.
Zoeira

O que é o Duelo de Risco no BBB 26? Dinâmica ocorrerá neste sábado (21/02)

A disputa terminará com um imune e outro emparedado.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Homem sorridente com cabelo escuro e roupa branca, fundo de madeira, transmitindo felicidade e bem-estar.
Zoeira

Dedé Santana atualiza estado de saúde após passar mal em Goiânia

Humorista acordou indisposto e foi levado ao hospital.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Maílton, lateral-direito do Fortaleza
Jogada

Maílton cita quatro atletas como liderança e expectativas contra o Ferroviário

Atleta conversou sobre o assunto durante entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste

Fernanda Alves
21 de Fevereiro de 2026
O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho conversam em um set de filmagem, com o ator sentado à frente de uma escrivaninha antiga enquanto o diretor, de fones de ouvido, o orienta. O cenário de escritório retrô é emoldurado por uma câmera de cinema em primeiro plano, compondo uma cena de bastidores detalhada e focada no processo criativo.
Zoeira

Quais as chances reais de ‘O Agente Secreto’ no Oscar?

A pouco mais de três semanas da cerimônia, entenda as chances de vitória para o representante brasileiro no Oscar.

João Gabriel Tréz
21 de Fevereiro de 2026
Tadeu segura o big fone dourado do BBB 26.
Zoeira

Que horas vai tocar o Big Fone no BBB 26? Veja horário previsto neste sábado (21/02)

Os confinados serão surpreendidos durante o programa ao vivo.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Imagem dividida mostrando uma rua com fita de isolamento e caçamba de entulho à esquerda, e um policial da Polícia Civil de costas à direita.
Segurança

Polícia prende mais dois homens suspeitos de morte de jovem na Praia de Iracema

Um dos detidos possui antecedentes por homicídio e tráfico de drogas.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Alberto Cowboy e Ana Paula trocaram farpas durante ação na festa.
Zoeira

Treta pós-Sincerinho e Léo Santana: veja como foi a festa do BBB 26 nesta sexta (20)

Discussões entre Alberto e Ana Paula marcaram a noite.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra grupo de mulheres usando camista branca em um espaço parecido com um auditório.
Ceará

Projeto que acolhe mulheres vítimas de violência no CE atenderá crianças e adolescentes; saiba mais

A iniciativa é da Universidade Estadual do Ceará (Uece), voltada a pessoas de todas as idades e classes sociais.

Sofia Leite*
21 de Fevereiro de 2026
Jogada

Fortaleza x Ferroviário: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense 2026

Fernanda Alves e Vladimir Marques
21 de Fevereiro de 2026
Fachada da Estação BBB, onde ocorrem as provas.
Zoeira

Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (21/02)?

O vencedor poderá imunizar até duas pessoas.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Bordado pode dar toque de cor na decoração.
Ana Karenyna

O luxo é humano: itens feitos à mão dominam a decoração de 2026

Casas mais sensíveis, afetivas e autorais serão tendência neste ano.

Ana Karenyna
21 de Fevereiro de 2026
Deputado Federal Eunício Oliveira discursa no plenário da Câmara
Inácio Aguiar

De olho na disputa majoritária, MDB realiza encontro regional em Fortaleza

Partido é aliado do governador Elmano e quer manter vaga na chapa majoritária governista.

Inácio Aguiar
21 de Fevereiro de 2026