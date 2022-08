Chá de canela-de-velho: o que é, para que serve e como fazer

A planta canela-de-velho pode até não ser a mais conhecida entre as que possuem propriedades benéficas para chás, mas pode ser utilizada com diversos propósitos. Chamada cientificamente de Miconia albicans, também é popularmente conhecida como maria-branca, lacre-branco e folha-branca.

Pertencente à família Melastomataceae, a canela-de-velho pode atingir cerca de 3 metros de altura, encontrada nas regiões tropicais em todo o mundo.

Benefícios do chá de canela-de-velho

Segundo a nutricionista Jamile Tahim*, o chá de canela-de-velho possui funções anti-inflamatória, antimicrobiana, antioxidante, ansiolítica, anticonvulsivante, analgésica, antidiabética e propriedades antiofídicas.

Entretanto, é conhecido justamente por ajudar na redução da dor e inflamação das articulações, conseguindo estimular a regeneração de cartilagens que revestem os ossos.

Dessa forma, muitas vezes é utilizado no tratamento de doenças como artrose, osteoartrite ou artrite reumatoide é até mesmo para auxiliar nas dores de coluna e musculares.

Pelas capacidades antioxidantes, o chá de canela-de-velho ajuda na neutralização dos radicais livres, previne o envelhecimento precoce e também ajuda no processo de eliminação das toxinas presentes no corpo.

Legenda: O chá muitas vezes é utilizado no tratamento de doenças como artrose, osteoartrite ou artrite reumatoide Foto: Shutterstock

Ele serve para emagrecer?

Ainda conforme Jamile Tahim, é importante lembrar que apenas o chá não pode ser considerado um fator para o emagrecimento. Apesar das dúvidas de quem o consome, o chá de canela-de-velho não ajuda nesse objetivo.

"O emagrecimento ocorre por meio de déficit calórico, ou seja, o indivíduo possui um gasto energético que supere a ingestão, e isso depende diretamente dos hábitos alimentares e da prática de atividade física, além de outros pontos que envolvem a saúde integral", explica a profissional.

Ainda assim, ela também conta que ele pode ser utilizado como um componente extra, se feito com o acompanhamento adequado. "Mas o consumo do chá pode favorecer o processo por apresentar propriedades antioxidante e anti-inflamatória que podem auxiliar em processos inflamatórios relacionados ao excesso de peso", complementa.

Ajuda na diabetes?

Para os pacientes com diabetes diagnosticada, as propriedades da canela-de-velho também são benéficas. Jamile aponta que estudos evidenciam a atividade antidiabética da planta pela inibição de uma enzima relacionada a regulação hormonal negativa à insulina.

"No entanto, trata-se de uma doença crônica e deve ser diagnosticada e tratada conforme prescrição médica. O uso do chá não garante o tratamento da condição, tampouco substitui o uso de medicamentos", relata a profissional.

Faz bem para a região da coluna?

Atualmente, pesquisas também relatam que o uso voltado para o alívio de dores articulares e na coluna, agindo como anti-inflamatório e analgésico, também é recomendado.

Legenda: Pesquisas relatam que o uso do chá é recomendado para o alívio de dores articulares e na coluna, agindo como anti-inflamatório e analgésico Foto: Shutterstock

Pode servir para infecção urinária?

Sim, possui indicação como coadjuvante ao tratamento de infecções urinárias, além de possuir atividade antimicrobiana, sob prescrição médica.

Auxilia na recuperação da chikungunya?

Segundo Jamile, as ações já conhecidas da canela-de-velho podem ajudar nessa recuperação. "Muitas pessoas se beneficiam do chá para amenizar dores articulares, um dos sintomas causados pela chikungunya devido ao processo inflamatório nas articulações", revela.

Como fazer o chá de canela-de-velho?

Geralmente, o chá da Canela de Velho é feito com folhas secas, onde estão as maiores concentrações de benefícios.

Para fazê-lo, é necessário 1 litro de água e 2 a 3 colheres de sopa de canela-de-velho. Em uma panela, coloque a água, leve ao fogo e espere levantar fervura.

Logo depois, coloque as folhas na panela com o fogo ainda ligado e aguarde 30 segundos. Desligue o fogo e deixe descansar por 1 hora. No fim, coe e beba na temperatura que preferir.

*Jamile Tahim é nutricionista, graduada em Nutrição pela Universidade de Fortaleza (Unifor), mestre em Nutrição em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), especialista em Nutrição Clínica e Fitoterapia Aplicada, além de especialista em Nutrição em Nefrologia.