'Síndrome de Lobisomem': casos em bebês aumentam após pais usarem minoxidil para tratar calvície

Caracterizada pelo crescimento incomum de pelos no rosto e no corpo, a hipertricose, conhecida popularmente como Síndrome de Lobisomem, é uma condição rara, mas o número de casos em bebês tem aumentado devido ao uso de um medicamento para calvície pelos pais. Autoridades de saúde da Europa alertaram sobre a relação da utilização de minoxidil pelos genitores e o desenvolvimento do quadro nas crianças.

Desde 2023, pelo menos 11 casos do tipo foram relatados em países europeus. Segundo o Centro de Farmacovigilância de Navarra, um deles aconteceu no norte da Espanha, onde um bebê apresentou pelos nas costas e nas pernas após ter contato indireto com a substância, que era usada pelo pai. As informações são da revista Crescer.

Na ocasião, o homem utilizava minoxidil para tratar a queda de cabelo e, pouco depois, começaram a nascer vários pelos no corpo do filho. No entanto, logo após a criança parar de ser exposta ao medicamento, mesmo que indiretamente, o crescimento incomum dos pelos foi interrompido.

Depois do relato, a instituição encontrou outros 10 casos semelhantes de “Síndrome de Lobisomem” em bebês relacionados ao uso do medicamento em vários países da Europa. Segundo o órgão, as crianças devem ter entrado em contato com a substância através do contato com a pele, a boca ou a cabeça dos pais.

Em todos os bebês acompanhados pelo Centro, os sintomas reduziram depois que os pais suspenderam o uso do remédio.

Embora a Síndrome de Lobisomem nesses casos seja reversível, o órgão de saúde europeu destacou que o minoxidil é forte para bebês jovens e pode causar danos aos rins e ao coração dos pequenos.

Devido à descoberta, desde outubro deste ano, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) decidiu obrigar os estados-membros da União Europeia a incluírem nas bulas do remédio a informação de que ele pode provocar a hipertricose. “Consulte um médico se notar um crescimento excessivo de pelos no corpo do seu filho durante o período em que estiver utilizando medicamentos tópicos de minoxidil”, diz o novo texto. Também é necessário constar que o crescimento dos pelos é revertido ao deixar de usar a substância.