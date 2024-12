Com interdição da Soldiers, relembre lista de creatinas reprovadas pela Abenutri por impurezas

Uma fábrica contratada pela Soldiers Nutrition, empresa de Yuri Silveira de Abreu e da esposa, Fabiula de Arruda Freire, foi interditada pela polícia em Jundiaí, no Interior de São Paulo, como revelou matéria do programa "Fantástico" no último domingo (1º). Conforme as autoridades, "as instalações e os equipamentos não tinham condições higiênicas e sanitárias satisfatórias".

Em outubro, a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) publicou um relatório reprovando 18 creatinas comercializadas no Brasil. O estudo da associação comparou as informações constantes no rótulo dos produtos com o respectivo conteúdo das suas embalagens. No total, foram 88 produtos verificados.

Conforme a legislação, é permitida uma variação de até 20% entre a indicação da quantidade de creatina e sua presença efetiva no produto comercializado. A análise apontou, no entanto, que 10 marcas obtiveram 100% de variação, ou seja, os produtos não podem ser considerados creatina. Outros registraram variações entre 21% a 99%, ultrapassando o limite imposto pela Anvisa, o que também causou a reprovação dos supostos suplementos.

Com a recente interdição da Soldiers, uma das empresas mais conhecidas do segmento, o assunto voltou a ser amplamente discutido entre os consumidores.

Relembre lista de creatinas reprovadas pela Abenutri por impurezas

AGE - Creatina Monohidratada

Cellucor - Creatina

Dymatrix Nutrition - Creatina Monohidratada

GENERIC LABS - Creatina Monohidratada

IMPURE NUTRITION - Creatina

INTLAB - Power Creatina

Iron Tech Sports Nutrition - Creatina Monohidratada

Muscle Pharm - Creatina

NFT Nutrition - Creatina 100% Pura

TRIBE NUTRITION - Creatina Monohidratada

Dark Dragon - Crea Delite

Demons Lab - Creature

EVOLUTION NUT. - Creawell

Melius Nutrition - Creatina 100%

MUSCLE FULL - Creatina

PROSIZE - Creatina

SCI NUTRITION - Creatina Pura

Wise Health - Creatina Monohidratada

Investigações

A Soldiers Nutrition está sob investigação da 3ª Delegacia de Fraudes Financeiras. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, apreenderam, no mês passado, milhares de unidades de suplementos alimentícios da empresa durante cumprimento de mandados contra empresários.

Segundo os responsáveis pelo caso, o inquérito apura crimes como falsidade ideológica e infrações contra relações de consumo atribuídos à empresa SDN Comércio de Produtos Alimentícios e Artigos Esportivos Ltda.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso está sob investigação no Deic.

À TV Globo, a defesa da Soldiers declarou que a "investigação policial utilizou algumas reclamações infundadas". Os advogados alegam também que os "produtos apreendidos nos estabelecimentos de terceiros não passaram por perícia", e que "não existe laudo que questione a qualidade dos seus suplementos".

A defesa diz ainda que "empresários, funcionários e colaboradores foram injustamente prejudicados pela investigação".