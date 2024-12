Advogados da Soldiers denunciam elo entre investigador e influencer de marca de creatina rival

E um novo capítulo sobre o caso da Soldiers Nutrition, denunciada no Fantástico por não possuir licença para fazer suplementos alimentares, foi iniciado na quarta-feira (4). Em documentos assinados pelos advogados Fabio Tavares e Eduardo Krasovic, a defesa aponta uma possível ligação entre um influenciador digital, que já declarou ter sido patrocinado por marcas concorrentes, e um dos investigadores do caso. As informações são da CNN.

Além disso, os advogados de Yuri Silveira de Abreu e Fabiula de Arruda Freire questionam disparidades nos critérios adotados pela apuração, destacando que uma empresa rival, com mais reclamações registradas na plataforma “Reclame Aqui” — ponto central das investigações — não foi incluída no inquérito.

A Soldiers é alvo de investigações por supostos crimes de falsidade ideológica e infrações contra as relações de consumo. Desde outubro, ações da Polícia resultaram na apreensão de produtos da marca e na interdição de uma fábrica ligada à empresa.

Agora, os advogados do casal questionam a imparcialidade da investigação, sugerindo que o caso pode estar contaminado por conflitos de interesse e pela ausência de provas.

Mensagem revela diálogo entre influencer e suposto investigador

Legenda: Suposto policial pede ajuda em investigação Foto: Reprodução/Redes Sociais

Conforme o canal CNN, nos documentos apresentados pela defesa, há o print de uma conversa publicada pelo influencer em rede social. Na mensagem, um perfil identificado pelas iniciais “R.A.” solicita ajuda para encontrar vítimas da Soldiers.

“A Polícia Civil está se esforçando para efetuar um trabalho impecável, mas dependemos da colaboração dos meios de comunicação para que as vítimas tomem ciência e nos procurem”, diz o trecho da mensagem.

Conforme os documentos do processo, o perfil que enviou a mensagem ao influenciador tem outro perfil com a mesma foto na rede social X. Essa segunda conta tem as mesmas iniciais, mas com o complemento “Arruda” e se identifica como “entusiasta de confrontos, batalhas e guerras históricas”.

A defesa alega que “coincidentemente ou não” o perfil seria o de um investigador do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), já que um relatório assinado por um policial com nome similar foi incluído nos autos.

Para os advogados, isso sugere uma “inversão de ordem” na condução do caso, com policiais buscando provas para justificar as ações já realizadas.

Investigações

A Soldiers Nutrition está sob investigação da 3ª Delegacia de Fraudes Financeiras. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, apreenderam, no mês passado, milhares de unidades de suplementos alimentícios da empresa durante cumprimento de mandados contra empresários.

Segundo os responsáveis pelo caso, o inquérito apura crimes como falsidade ideológica e infrações contra relações de consumo atribuídos à empresa SDN Comércio de Produtos Alimentícios e Artigos Esportivos Ltda.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso está sob investigação no Deic.