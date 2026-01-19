Diário do Nordeste
Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (19)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem mostra canetas e lápis.
Legenda: Os concursos públicos têm inscrições abertas nesta segunda (19).
Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil.

Diversos órgãos do Ceará oferecem inscrições para concursos e seleções públicas nesta segunda-feira (19). Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira as oportunidades a seguir.

Conselho Regional de Contabilidade (CRC-CE)

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) prorrogou para até 22 janeiro, por meio do Instituto Consulpam, inscrições para concurso público com 146 vagas imediatas.

As vagas são de Auxiliar Administrativo, em caso de candidatos de nível médio, e de Contador e Fiscal Contador, para participantes do nível superior. As remunerações são, respectivamente, de R$ 2.824,81 e de R$ 5.762,31.

Para participar, os concurseiros de nível superior precisam pagar uma taxa de R$ 54. Esse valor é de R$ 53 para o nível médio de escolaridade.

>>> Confira o edital.

Ebserh

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está com inscrições abertas até 30 de janeiro para concurso público com 152 vagas. É oferecido o cargo de médico em diversas especialidades, além de formação de cadastro de reserva. 

Os selecionados irão atuar nos hospitais universitários federais administrados pela estatal em todo o País, incluindo o Ceará.

Os salários iniciais variam de R$ 11.464,35 a R$ 19.107,31, a depender da jornada de trabalho especificada na vaga, que pode ser de 24h ou 40h semanais.

>>> Confira o edital.

Prefeitura de Assaré

A Prefeitura de Assaré abriu concurso público com 125 vagas e formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até 2 de fevereiro deste ano, por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Regional do Cariri (Urca).

As vagas são para diferentes carreiras, incluindo de advogado, analista de planejamento e orçamento, assistente social, biomédico, educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta, professor, psicólogo e outras.

>>> Confira o edital.

Prefeitura de Paracuru

A Prefeitura de Paracuru divulgou edital de seleção pública para repor 131 vagas imediatas e formar banco de reserva com 556 classificados. As inscrições vão até 26 de janeiro.

Candidatos de nível médio, com curso técnico em secretaria escolar, poderão disputar o cargo de secretário escolar com salário inicial de R$ 2,3 mil. Já candidatos de nível superior poderão concorrer aos cargos de professor nos segmentos de inglês, educação física, educação infantil, ensino fundamental 1 e arte (educação).

>>> Confira o edital.

Universidade Federal do Ceará 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) abriu processo seletivo para o cargo de Professor Visitante, com remuneração de R$ 14.019,74, conforme edital publicado no Diário Oficial da União em 29 de dezembro. 

A vaga é destinada à área de Análise Funcional Não Linear e exige título de doutor obtido há, no máximo, cinco anos, além de experiência com pelo menos uma bolsa concedida por outra instituição e formação acadêmica ou técnico-científica considerada inovadora.

As inscrições devem ser feitas por e-mail, entre 0h do dia 19 de janeiro e 23h59 do dia 23 de janeiro de 2026, pelo endereço pgmat@mat.ufc.br. A seleção será composta por prova de títulos, de caráter eliminatório, e análise do plano de trabalho e do projeto de pesquisa. 

O resultado e demais comunicados serão divulgados pela unidade responsável, e o processo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

>>> Confira o edital.

