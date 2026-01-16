Diário do Nordeste
IFCE abre vagas para curso gratuito de empreendedorismo digital

Podem se inscrever residentes de Fortaleza com idades entre 16 e 35 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Fachada do IFCE.
Legenda: O curso será realizado de 26 de janeiro a 27 de fevereiro de 2026, em formato híbrido.
Foto: Divulgação.

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu inscrições com 100 vagas para o curso gratuito do projeto Jovens Empreendedores Digitais, capacitação realizada em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Podem se inscrever pessoas de 16 a 35 anos, que sejam residentes em Fortaleza. 

O objetivo da formação é capacitar jovens interessados em iniciar ou fortalecer negócios no ambiente digital, oferecendo conhecimentos práticos sobre empreendedorismo, vendas online e o uso estratégico de ferramentas digitais, como redes sociais, marketing digital e Inteligência Artificial.

O curso será realizado de 26 de janeiro a 27 de fevereiro, em formato híbrido, combinando videoaulas online com dois encontros presenciais, que acontecerão em formato de oficinas no campus Fortaleza do IFCE.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser realizadas pelo site do projeto Jovens Empreendedores Digitais ou por formulário disponível no perfil do Instagram do projeto, até a próxima terça-feira (20). 

O curso é organizado em quatro etapas, que abrangem desde o planejamento do negócio digital até estratégias de vendas e fortalecimento da presença online. Ao final do curso, os alunos que concluírem todas as etapas receberão certificação emitida pelo IFCE.

Ao longo da formação, os participantes contarão com acompanhamento contínuo, materiais complementares, exemplos práticos e linguagem acessível.

