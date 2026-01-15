Ceará Credi abre seleção para agente de microcrédito; veja detalhes

O Programa de Microcrédito Produtivo do Governo do Estado (Ceará Credi) está com seleção aberta para o cargo de agente de microcrédito, com atuação em Fortaleza e Região Metropolitana, no Litoral Norte, Sertão de Canindé e Sertão de Sobral.

Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo, sendo desejável experiência em áreas como vendas externas, análise de crédito, cobrança e microcrédito, além de disponibilidade para viagens.

A remuneração inicial para o cargo é de R$ 1.971,68, além de remuneração variável por desempenho de até 30% e ajuda de custo no valor de R$ 500. Entre os benefícios ofertados, estão: assistência médica, auxílio-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, convênios e folga no aniversário.

Veja também Papo Carreira Inep divulga resultado do Enem nesta semana; veja data Papo Carreira Empresa realiza feirão com 100 vagas de emprego; veja detalhes

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 23 de janeiro, pelo site do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).

O processo seletivo ocorrerá por meio de análise curricular e entrevista, mas os candidatos ainda poderão ser submetidos a prova de redação, avaliação psicológica ou dinâmica de grupo.

A contratação será por regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).