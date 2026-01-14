Empresa realiza feirão com 100 vagas de emprego; veja detalhes

A M. Dias Branco promove um feirão de emprego com 100 vagas de início imediato para o cargo de Auxiliar de Produção, destinadas à unidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O feirão acontece nesta quinta-feira (15), no Sine Eusébio, das 9h às 14h; e no próximo dia 21 de janeiro, das 13h às 16h30, no Sine Messejana.

Para se candidatar, é necessário levar documento de identificação com foto e currículo, além de comprovante de ensino médio completo. Mais informações sobre as vagas podem ser consultadas no número (85) 99102-9021.

Benefícios

Segundo a empresa, o salário ofertado é compatível ao mercado. Os selecionados ainda terão benefícios que incluem Plano de Saúde e Odontológico, Vale-Alimentação, descontos em empresas parceiras, Wellhub (Gympass), Paternidade estendida e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).