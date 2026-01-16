Diário do Nordeste
Infra S.A. abre inscrição de concurso público com salário de R$ 10 mil; veja cargos

Interessados podem se candidatar até o dia 4 de fevereiro.

Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Sede da Infra S.A.
Legenda: O cargo ofertado é o de analista, que exige nível superior.
Foto: Divulgação Infra S.A.

A Infra S.A., estatal responsável por projetos estratégicos de logística e infraestrutura, abriu inscrição de concurso público com 65 vagas de início imediato, além da formação de um cadastro de reserva. 

O cargo ofertado é o de analista, que exige nível superior, com oportunidades para graduados em administração; análise de sistemas; biologia; ciências contábeis; economia; geografia; geologia; além das engenharias civil, agrônoma, ambiental, e florestal. 

A remuneração inicial é de R$ 10.800,82, para uma carga horária de 40 horas semanais. Conforme o edital, os aprovados ainda terão o seguinte pacote de benefícios:

  • Auxílio-alimentação no valor de R$ 1.068,05;
  • Auxílio-saúde para empregados, cônjuges, e dependentes;
  • Auxílio-creche no valor de R$ 684,63 por filho até 72 meses;
  • Auxílio-transporte;
  • Auxílio para filho ou dependente com deficiência: R$ 785,21;
  • Complementação do auxílio por incapacidade temporária pelo prazo de até 60 dias;
  • Vale-cultura no valor mensal de R$ 50,00;
  • Auxílio-funeral até o limite de R$ 10.000,00.

>> Veja edital completo

Inscrições

Interessados podem se inscrever até o dia 4 de fevereiro, pelo site do Cebraspe, que é a banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição é no valor de R$ 120,00.

Podem solicitar isenção de pagamento candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. O prazo de solicitação termina no dia 23 de janeiro. 

Do total das vagas, 25% são reservadas para candidatos negros, 3% para candidatos indígenas, e 2% para candidatos quilombolas.

Os inscritos serão avaliados por provas objetivas e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, que serão aplicadas no dia 15 de março. Os aprovados serão lotados na sede da empresa, em Brasília (DF). 

