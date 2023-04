Bruna Biancardi não sabe se publicará sobre gravidez de filho com Neymar: 'tem tanta gente ruim'

A modelo Bruna Biancardi, de 29 anos, ainda está decidindo se compartilhará as etapas da gravidez no Instagram. Em publicação nesta quarta-feira (19), ainda agradeceu aos amigos, fãs e seguidores que deram apoio para a gestação do primeiro filho dela, que terá com o jogador de futebol Neymar, 31.

"Passando aqui para agradecer todas as mensagens lindas de vocês sobre essa nova fase para mim, meu primeiro filho, estou muito feliz, estou gravidinha", declarou.

Bruna Biancardi Modelo "Sei que vocês estão curiosos, mas eu ainda não sei o quanto eu vou compartilhar dessa nova fase. Vamos aos poucos porque tem muita gente que gosta da gente aqui, mas também tem tanta gente ruim que eu acho que não merece saber dessa fase tão incrível que a gente tá passando".

Os dois se separaram, mas reataram o namoro em janeiro deste ano. Esse será o segundo filho de Neymar, que tem Davi Lucca, de 11 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas.

"Então eu vou compartilhando aos pouquinhos o que eu sentir confortável. Peço desculpas por não ter falado antes, mas a gente estava esperando o nosso momento, sem pressão", acrescentou.

Anúncio da gravidez

O casal anunciou a gravidez em publicação conjunta no Instagram, na tarde de terça-feira (18).

"Estamos muito felizes. Esta sumidinha por aqui também porque no começo (da gestação) dá muito sono, dá muita fome dá muito enjoo, eu não tava conseguindo fazer minhas coisas, não fazendo meu treino, não estava podendo fazer nada no comecinho. Então estava meio parada. É ficando mais quietinha mesmo e agora vou começar poder fazer as coisas de novo", disse.

A gravidez já estava sendo especulada nas redes sociais nos últimos dias. Seguidores apontaram que Bruna tem evitado posar de corpo inteiro e com decotes que evidenciam os seios.