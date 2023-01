Nasce filha de influenciadora digital Karine de Sousa, cearense que convive com doença rara

A influenciadora digital de Fortaleza Karine Sousa, conhecida como Káh, que compartilha no Instagram a rotina com a doença de pele rara xeroderma pigmentoso, deu à luz a filha, Zaya, no último domingo (8). A bebê, fruto do casamento com Edmilson Alcântara, nasceu na Maternidade Escola Assis Chateaubriand, pesado 3.465 kg e medindo 51 cm.

A própria influenciadora relatou o nascimento da filha no Instagram, seguido por mais de 384 mil pessoas.

“Zaya, meu milagre, minha princesa, seja bem-vinda. Mamãe, papai e seus irmãos te amam muito! Você veio pra nos trazer benção e muitas alegrias, você é luz, minha preciosa”, escreveu Káh na legenda das fotos do parto.

A influenciadora tem três filhos de relacionamentos anteriores.

"Doença do sol"

Káh convive com a doença xeroderma pigmentoso, ou "doença do sol", uma condição genética rara causada por uma deficiência no DNA do paciente, que se torna incapaz de reparar qualquer dano causado pela radiação ultravioleta na pele, nos olhos e na mucosas.

Em 2018, em entrevista ao UOL, Karine contou já ter passado por mais de 80 cirurgias para remover tumores causados pela doença. Aos 14 anos, ela tirou parte do nariz por conta de lesões, e aos 21 o lábio inferior.

“As pessoas riem, me chamam de monstro, mandam eu pegar o pedaço da minha boca que caiu no chão. Se estou sentada num lugar, a pessoa se levanta com medo de pegar ou por nojo. Procuro não responder, apenas seguir adiante”, disse ela.

No Instagram, a influenciadora contou que conheceu o marido pelo Facebook, em 2018. Ele morava no Rio de Janeiro, mas também é cearense. O casal começou o relacionamento à distância, mas, em 2019, ele se mudou para a Capital. Káh e Edmilson se casaram em 2022.