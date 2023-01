Fim da banda Shaman é anunciado pelo guitarrista Hugo Mariutti

A banda brasileira Shaman irá encerrar suas atividades, segundo anúncio do guitarrista do grupo, Hugo Mariutti, feita na noite desta terça-feira (10).

Por que a banda Shaman vai acabar?

Integrantes da banda Shaman não explicaram os motivos que levaram ao rompimento do grupo. Entretanto, fãs apontaram episódios recentes que poderiam justificar o fim.

Momentos antes da publicação de Hugo, Luis Mariutti, também integrante do Shaman, compartilhou um vídeo explicando aos fãs motivos pelos quais ele estaria deixando a banda: “Na minha vida passei por muitas coisas já, como eu contei no meu livro, como todos vocês sabem, períodos de depressão. Ano passado eu passei por três cirurgias (...). Então, chegou um momento que eu tenho que pensar em mim, no Luis”. Em seguida o baixista citou divergências de ideias com o baterista, Ricardo Confessori.

“O episódio de hoje do Ricardo, serviu para me alertar pra muita coisa, foram coisas muito sérias ali, faladas, coisas que hoje em dia não cabem mais, né?”.