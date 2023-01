Coachella 2023 divulga line-up com Bad Bunny, Blackpink e Frank Ocean; veja programação

A organização do Coachella 2023 divulgou o line-up do festival estadunidense, que vai acontecer em dois finais de semana de abril. O evento está marcado para os dias 14, 15 e 16 e 21, 22 e 23, no Empire Polo Club, na Califórnia, Estados Unidos.

Dentre as principais atrações, estão Bad Bunny, Blackpink, Frank Ocean e Björk. Na última edição, a programação contou com shows de Harry Styles, Billie Eilish, Doja Cat, Anitta, e Pabllo Vittar.

Legenda: Programação do festival Coachella Foto: Divulgação

O festival é um evento anual de música e arte, que agrega artistas do pop, rock, música eletrônica, entre outros.

Headliners do Coachella

Dentre os headliners do festival, estão:

Bad Bunny: cantor porto-riquenho;

cantor porto-riquenho; Blackpink: grupo de K-pop;

grupo de K-pop; Frank Ocean: cantor estadunidense.

Calvin Harris também fará participação no festival. O Coachella 2023 ainda conta com: Gorillaz, ROSALÍA, Björk, Burna Boy, Chemical Brothers, Katrynada, Blondie, Becky G, The Kid Laroi, Charli XCX, Labrinth, Kali Uchis, Dominic Fike, e Willow.